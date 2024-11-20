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Выбросы

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Ноябрь
Режим черного неба. Омичам пообещали «ароматное» утро
20 ноября, 02:34
Октябрь
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Август
«Воняет газом». Омск окутал ядовитый смог с привкусом химии
31 августа, 04:39
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Закрывайте окна. В Омске и области объявили режим «черного неба»
26 августа, 10:57
Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»
18 августа, 03:26
Выбросы и неприятный запах: омичей попросили не выходить на улицу
1 августа, 02:20
Июль
Больше всего в Центральном округе: в омском ЦМС рассказали о выбросах
26 июля, 06:10
«Дышите глубже». Неделя в Омске началась с уже знакомого запаха тухлых яиц
17 июля, 03:18
«Опять нечем дышать». Омичи снова пожаловались на невыносимый запах в городе
15 июля, 02:57
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
10 июля, 02:59
Предсказуемо. Сразу несколько предприятий травили омичей в период НМУ
Проверку проводили специалисты природоохранной прокуратуры.
9 июля, 11:06
Смерть ребенка на турнике, нелегалы в армии России и грязь в воздухе. Омск сегодня
5 июля, 15:00
Задержите дыхание. В Омске объявили режим «черного неба» до завтрашнего утра
Метеорологи рассказали, когда воздух станет более безопасным в областном центре, но это будет уже на следующий день.
4 июля, 15:58
Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе
В целом этот газ не является особо вредным, но важен его объем.
2 июля, 10:13
Июнь
Беда, но не у всех. По Омску ночью распылился сероводород
Как оказалось, вещество присутствовало в воздухе не всех округов.
24 июня, 10:55
От сыпи до онкологии: чем опасны выбросы для организма
Выбросы на протяжении нескольких лет регулярно происходят в Омске и Омской области. Как токсичные вещества влияют на организм? Подробности — в материале Города55.
6 июня, 11:31
Черный пепел и одышка. Жителей Омска атаковали сероводород и пыль
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, что воздух в Омске опять был испорчен. Выбросы зарегистрировали в сразу в нескольких округах.
1 июня, 04:55
Май
Региональная прокуратура проверит воздух после жалоб омичей
21 мая, 12:59
Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи
21 мая, 11:11

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