В администрации Омска перераспределили обязанности после ухода вице-мэра в отставку

Раньше в случае больничных, отпусков или командировок Сергея Шелеста на пост и. о. главы города заступал первый вице-мэр Евгений Фомин, а в случае, если оба не могли исполнять обязанности, они переходили к Кириллу Брюхову. Теперь же, после его ухода в отставку, следующим «запасным» будет Владимир Куприянов.