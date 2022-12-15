В администрации Омска перераспределили обязанности после ухода вице-мэра в отставку

Опубликовано новое распоряжение администрации Омска, меняющее распределение обязанностей в «верхушке» муниципальной власти.
Вице-мэр Омска Кирилл Брюхов ушел в отставку, теперь некоторые его обязанности будет выполнять заместитель мэра Владимир Куприянов.
Раньше в случае больничных, отпусков или командировок Сергея Шелеста на пост и. о. главы города заступал первый вице-мэр Евгений Фомин, а в случае, если оба не могли исполнять обязанности, они переходили к Кириллу Брюхову. Теперь же, после его ухода в отставку, следующим «запасным» будет Владимир Куприянов.
Еще одна перестановка касается работы департамента экономической политики Омска. Раньше, если вице-мэр Елена Дячук уходила в отпуск, ее обязанности так же принимал Кирилл Брюхов. Теперь его заменит директор департамента строительства Сергей Козубович.