Новогодний «сухой закон». В Омске снова продлили запрет на продажу алкоголя

Помимо территорий в поселках Светлый и Черемушки «безалкогольной зоной» объявлялся и кадетский корпус на ул. Ленина, однако потом его из постановлений убрали. Отметим также, что ужесточение контроля за продажами алкогольной продукции коснулось под конец года не только обучающихся сибиряков или жителей Черемушек. Ограничили продажу для всех омичей, но в случае, если рядом располагаются больница или спортивный объект.