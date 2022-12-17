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Новогодний «сухой закон». В Омске снова продлили запрет на продажу алкоголя

Сегодня, 04:16
Фото: 1MI
иллюстрация

В омских Черемушках продлили действие «сухого закона» до февраля

Сибиряки в омском учебном центре, расположенном в Черемушках, не смогут «отметить» Новый год. Режим «безалкогольной зоны» продлили до конца января.

Несмотря на то, что в поселке Светлом продажу спиртного в бывшей зоне действия «сухого закона» разрешили, в Черемушках не только решили не давать послаблений, но и продлили «сухой закон» до 31 января.

Напомним, что эта мера не касается общепита, кафе и ресторанов, а запрещает на территории Черемушек розничную продажу алкоголя в торговых точках. Закон приняли еще в октябре.

Помимо территорий в поселках Светлый и Черемушки «безалкогольной зоной» объявлялся и кадетский корпус на ул. Ленина, однако потом его из постановлений убрали. Отметим также, что ужесточение контроля за продажами алкогольной продукции коснулось под конец года не только обучающихся сибиряков или жителей Черемушек. Ограничили продажу для всех омичей, но в случае, если рядом располагаются больница или спортивный объект. 

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Алкоголь#Торговля#Сухой закон#Частичная мобилизация в России#Военные
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