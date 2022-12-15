Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво

Помимо этого, по данным следствия, на заводе Горностаевой выпускались «левые» пивные напитки, которые потом реализовывались через различные торговые сети, например «Пивоман» и «Красное и Белое» в Омске, Челябинске, Тюмени, Кургане и других городах. В общей сложности, по подсчетам силовиков, экс-депутат намухлевала с налогами и акцизами на сумму порядка 487 млн рублей.