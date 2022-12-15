Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво

В Ленинском районном суде города Омска продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего депутата Горсовета Ларисы Горностаевой. На скамье подсудимых народная избранница оказалась по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере.
«Обвиняемая как владелица ООО «Сибирский стандарт» организовала фиктивный документооборот и предоставляла в налоговые органы ложные декларации, куда включались суммы вычетов по взаимоотношениям с различными организациями, большая часть из которых являлась номинальными», – сообщил Городу55 руководитель Третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Александр Сертаков.
Помимо этого, по данным следствия, на заводе Горностаевой выпускались «левые» пивные напитки, которые потом реализовывались через различные торговые сети, например «Пивоман» и «Красное и Белое» в Омске, Челябинске, Тюмени, Кургане и других городах. В общей сложности, по подсчетам силовиков, экс-депутат намухлевала с налогами и акцизами на сумму порядка 487 млн рублей.
«Деньги за неучтенный алкоголь Горностаева в основном получала на банковскую карту, которая была открыта на ее имя. В дальнейшем эти средства обналичивались», – пояснил Сертаков.
Факты таких вот расчетов, в частности, подтверждаются переписками с покупателями «левого» пива, в которых следователи нашли беседы об объемах поставок и суммах перечислений.