Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора

С сайта областной прокуратуры «пропала» одна из должностей. Раньше зампрокурором значилась в разделе «Руководство» Елена Тебенькова, теперь же в «замах» остался только Дмитрий Егоров.
Елена Тебенькова занимала должность заместителя прокурора с 2016 года. Источник в экстренных службах подтвердил Городу55 ее отставку.
Отметим, что сегодня стало известно о том, что официальным и. о. главы ведомства назначили Андрея Хамошина. Кадровые перестановки начались после отъезда из региона генпрокурора РФ Игоря Краснова.