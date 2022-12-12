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Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора

Сегодня, 11:41
Фото: прокуратура Омской области

Елена Тебенькова покинула пост зампрокурора Омской области

Она работала зампрокурора Омской области с 2016 года, теперь ее фамилия пропала из списка руководителей.

С сайта областной прокуратуры «пропала» одна из должностей. Раньше зампрокурором значилась в разделе «Руководство» Елена Тебенькова, теперь же в «замах» остался только Дмитрий Егоров.

Елена Тебенькова занимала должность заместителя прокурора с 2016 года. Источник в экстренных службах подтвердил Городу55 ее отставку.

Отметим, что сегодня стало известно о том, что официальным и. о. главы ведомства назначили Андрея Хамошина. Кадровые перестановки начались после отъезда из региона генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Фото: сайт прокуратуры Омской области
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
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#Дарья Зыкова#Омск#Отставки#Новости#Омская область#Прокуратура
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