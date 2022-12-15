В Омске выбрали подрядчиков для ликвидации свалок возле двух кладбищ

Омская мэрия заключила контракты на выполнение работ по ликвидации закрытых свалок в районе Западного кладбища в Кировском округе и Ново-южного кладбища в Ленинском округе. Подрядчиком работ в Кировском округе стало ООО «Баромембранная технология — сервис» из Владимира.
Стоимость работ составила более 2.3 млрд рублей. Эта компания уже занимается ликвидацией закрытой свалки в районе Северо-Восточного кладбища и СНТ «Ромашка». Также она начала ликвидировать свалку в Советском округе.
Работы в Ленинском округе будет вести ООО «Геосинтетика» из Красноярского края. С компанией заключили контракт на сумму более 3.5 млрд рублей. Работы по контрактам должны завершиться до 29 мая 2024 года.