В Омской области более 7 тысяч детей побывают на благотворительных елках

В Омске пройдут благотворительные елки. С 23 по 26 декабря в Омской филармонии покажут новогодний мюзикл «Заветное желание» по мотивам русских народных сказок. Представление покажет Государственный академический Омский русский народный хор.
А 27 и 29 декабря в Северном драматическом театре имени Михаила Ульянова можно будет посмотреть премьерную постановку «Сказка о Щелкунчике». На елку привезут детей из северных районов.
Побывают на благотворительных елках как дети из семей участников СВО, так и отличники, дети-сироты, ребята из малоимущих семей и инвалиды. Планируется, что более 7 тыс детей побывают на новогодних представлениях и получат сладкие подарки.