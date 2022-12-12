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В Омской области более 7 тысяч детей побывают на благотворительных елках

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
Елки посетят дети из семей участников СВО, отличники, дети-сироты, ребята из малоимущих семей и инвалиды.

В Омске пройдут благотворительные елки. С 23 по 26 декабря в Омской филармонии покажут новогодний мюзикл «Заветное желание» по мотивам русских народных сказок. Представление покажет Государственный академический Омский русский народный хор.

А 27 и 29 декабря в Северном драматическом театре имени Михаила Ульянова можно будет посмотреть премьерную постановку «Сказка о Щелкунчике». На елку привезут детей из северных районов.

Побывают на благотворительных елках как дети из семей участников СВО, так и отличники, дети-сироты, ребята из малоимущих семей и инвалиды. Планируется, что более 7 тыс детей побывают на новогодних представлениях и получат сладкие подарки.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Новый год#Дети
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