Депутаты Омского горсовета подвели итоги осенней сессии

В этом году состав горсовета обновился наполовину. Депутаты впервые избирались по мажоритарной системе, а не от партий. Первой задачей седьмого созыва стало формирование новых профильных комитетов. Также определились с депутатами, которые работают на постоянной основе, то есть получают зарплату. Это спикер Владимир Корбут, первый заместитель Виталий Путинцев, заместитель Дмитрий Сахань и депутат Светлана Студеникина.