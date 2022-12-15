Депутаты Омского горсовета подвели итоги осенней сессии

Заседанием горсовета 14 декабря завершился осенняя сессия седьмого созыва. Спикер Владимир Корбут, вице-спикер Дмитрий Сахань и депутат на постоянной основе Светлана Студеникина рассказали о главных решениях, которые были приняты за этот период, и о планах на весеннюю сессию.
В этом году состав горсовета обновился наполовину. Депутаты впервые избирались по мажоритарной системе, а не от партий. Первой задачей седьмого созыва стало формирование новых профильных комитетов. Также определились с депутатами, которые работают на постоянной основе, то есть получают зарплату. Это спикер Владимир Корбут, первый заместитель Виталий Путинцев, заместитель Дмитрий Сахань и депутат Светлана Студеникина.
«Я как председатель горсовета распределил полномочия между депутатами, которые работают на постоянной основе, — сказал Владимир Корбут. — Светлана Михайловна Студеникина, как талантливый и творческий человек и глава комитета, курирует блок по социальным вопросам. Кроме того, под ее ответственностью еще комитет по местному самоуправлению и правопорядку. Дмитрий Анатольевич Сахань тоже отвечает за очень серьезные блоки — транспортная доступность, архитектура и градостроительство, а также финансово-бюджетный комитет. Депутаты, работающие на постоянной основе, их ведут и выстраивают перспективу, стратегию развития».
Председатель горсовета рассказал о том, как формировался бюджет города на этот год.
«С одной стороны, собственные доходы города плачевные. Но мы гордимся тем, что у нас получается брать огромные деньги из вышестоящих бюджетов. К примеру, в этом году мы изменяли бюджет Омска девять раз со знаком „плюс“. В последний раз — на 1.2 млрд рублей. И в общей сумме получили 10.4 млрд рублей трансфертов. Благодаря этому мы побили рекорд по расходам бюджета».
Также перед уходом на новогодние каникулы депутаты приняли бюджет на 2023 и плановый период 2024—2024 годов. Готовить этот документ начали еще депутаты шестого созыва. По словам Владимира Корбута, мэрия проводила консультационные работы со всеми депутатами по вопросу выстраивания именно расходной части.
«11 ноября прошли публичные слушания по бюджету, в которых приняли участие и горожане, и руководители общественных организаций, — рассказал спикер. — Они высказывали предложения, куда целесообразнее направить средства. В первом чтении мы приняли бюджет 23 ноября и буквально на этой неделе — в целом. Впервые в истории расходная часть превысила 31 млрд рублей, а доходная 29.8 млрд рублей. Понятно, что получился дефицит в 1.4 млрд рублей. Но в 2025 году мы выходим уже на профицитный бюджет в чуть менее 0.5 млрд рублей. Это позволит направлять средства на те сферы, на которые мы пока не можем тратить деньги.
Особое внимание хочу уделить реализации нацпроектов. Когда мы принимали бюджет на 2023 год, расходы на инвестиционную программу были предусмотрены самые масштабные. И главное, что депутаты шестого созыва слишком наполнили ее. Все наши предложения учтены в бюджете».
Дмитрий Сахань пояснил, что, в отличие от прошлых раз, в этом году принятие бюджета на следующий год обошлось без бурных дискуссий:
«Все вопросы по планированию бюджета были подробно рассмотрены в рабочем порядке на профильных комитетах, на рабочих группах и озвучены администрации города. Поэтому по большому счету на совете предложений не было».
Светлана Студеникина избирается уже в третий созыв горсовета, но впервые стала депутатом на постоянной основе. Она поделилась, как чувствует себя в новой роли.
«Мне пришлось расстаться с моим музыкально-педагогическим колледжем, в котором проработала 25 лет. Вместе с моим высокопрофессиональным коллективом достигли определенных результатов. За последние восемь лет там было открыто восемь новых востребованных специальностей. Расстаться со своим детищем, конечно, было очень сложно. Но с другой стороны, когда работаешь как депутат и что-то получается, это приносит огромное душевное удовлетворение. В рамках предвыборной кампании мы получили множество поручений, и получаешь удовлетворение, когда действительно можешь помочь людям в той или иной ситуации».
В 2023 году расходы на социальную сферу, которую курирует Светлана Студеникина, будут увеличены еще на 2 млрд рублей. В общей сложности предполагается потратить 17 млрд рублей, это порядка 55% от общего бюджета. Поэтому можно сказать, что бюджет носит социально значимый характер. В первую очередь деньги направят на содержание сети муниципальных учреждений — заработную плату сотрудников, коммунальные услуги и содержание имущества.
Также существенные средства выделяются на реализацию нацпроекта «Культура».
«В нашем регионе он реализуется через два проекта — «Культурная среда» и «Цифровая культура», — говорит Светлана Студеникина. — Если говорить о 2022 годе, то это в первую очередь мощное укрепление материально-технической базы. Само собой — ремонт крыш, косметические ремонты — это ежегодные вещи, уже само собой разумеется. Это перспективные планы, которые, безусловно, учитывает и департамент культуры, и администрация города.
Если говорить конкретно о нацпроекте, то в 2022 году это мощное укрепление материально-технической базы шести школ искусств. Причем не какое-то единичное поступление, когда купили один баян или аккордеон. Было закуплено большое количество инструментов — это концертные рояли, электрогитары, ударные установки, балалайки, аккордеоны и прочее, плюс соответствующее оборудование для школ искусств. Это виртуальный концертный зал на базе ДК Кировского округа, действительно оборудование с мощным светодиодным экраном, чистейшим изображением и звуком.
В этом году открылся филиал ДШИ № 3 в поселке Кордном. Рядом Чкаловский поселок, где нет ни музыкальной, ни художественной школы. И в этом году нам удалось выполнить один из самых часто повторяющихся наказов».
Владимир Корбут рассказал о ходе строительства образовательных учреждений в Омске.
«В этом году мы открыли пять детских садов. В Прибрежном и Больших Полях было два очень проблемных объекта — материалы подорожали, но нашли способ, чтобы завершить строительство, — объяснил председатель горсовета. — А в целом за последние пять лет мы открыли более 3 тысяч дополнительных мест для детей до трех лет. В принципе, в городе мест в садиках хватает, но надо же все сделать в шаговой доступности, поэтому на следующий год мы планируем строительство еще четырех садиков и двух школ — в Прибрежном и „Серебряном береге“. В последнем уже вовсю идет работа. И некоторые граждане даже пытаются навредить стройке — им мешают большегрузные машины. Надо потерпеть. Зато потом школа будет в шаговой доступности, и можно будет ребенка не везти на машине, а просто выглянуть из окна и посмотреть, как он дошел. Это очень важно».
Дмитрий Сахань, курирующий развитие дорожной инфраструктуры, считает, что город в последнее время почти решил многие вопросы, остро стоявшие в прошлом.
«Все мы помним, какие дороги у нас были в 2016 году. Иначе как ужасом это назвать невозможно. В сирийском городе Алеппо дорога после бомбежки, наверное, выглядела лучше, чем у нас на улице Лукашевича, — считает Дмитрий Сахань. — Сейчас дороги ремонтируются на серьезные деньги — более миллиарда рублей выделяется ежегодно. Мы видим, что сегодня абсолютное большинство дорог мы привели в оптимальное состояние. В 2022 году немного поменялся вектор — магистрали привели в порядок и перешли на второстепенные дороги. 12 дорог отремонтировано в 2022 году, 13 — запланировано на 2023-й.
Коренным образом изменился подход департамента городского хозяйства к выполнению этих работ с момента составления сметы. Если в 2016–2017 годах у нас подрядчик приступал к работам только в августе, то сегодня сметы на дороги составляются заблаговременно — осенью, весной проводятся тендеры. Подрядчик приступает к работе в мае, как только позволяет погода. И к июлю-августу мы видим готовые дороги. Сейчас мы идем даже с опережением графика.
Сегодня мы применяем новые технологии, срок службы дорожного полотна увеличивается. Да, конечно, есть вопросы по гарантийному обслуживанию дорог. Мы видим, что где-то появляется колейность. Мы планируем рассмотреть этот вопрос на весенней сессии».
Кроме того, депутаты уделили внимание во время беседы теме установки памятника основателю Омска Бухгольцу, вызвавшей многочисленные споры среди местных жителей.
«Что бы ни принимали депутаты, виноват-то всегда будет мэр. Такова реальность. В данном случае Сергей Николаевич Шелест принял очень грамотное решение. Мы с ним поехали смотреть все места, которые предлагались для установки памятника, — вспоминает Владимир Корбут. — Светлана Михайловна предлагала замечательное место — на площади перед горсоветом. Но профессионалы сказали, что это очень дорого — там надо убирать экран, провода. И меценат, который занимается установкой памятника, сказал: „Ребята, извините, не получится“. Мэр принял самый приемлемый, на мой взгляд, вариант — чтобы не убирать шар „Держава“. Он сказал: „Давайте не будем трогать то, что сделали другие, а построим что-то новое“. Топонимическая комиссия и депутаты его поддержали».
Удачным решение, на котором в итоге остановились, считает и Светлана Студеникина:
«Социальный комитет, на мой взгляд, отработал достаточно предметно, проведено большое количество встреч с представителями профессионального сообщества — архитекторами, скульпторами, художниками. Высказано много мнений, пожеланий. Они все были учтены. И в итоге пришли к выводу, что лучшим местом расположения памятника будет Иртышская набережная. Очень надеюсь, что это решение убедит всех и нас поддержат омичи».
В завершение депутаты поздравили омичей с наступающими новогодними праздниками и рассказали, что уже закупают подарки для детей, которые будут передавать через КТОСы на своих округах.