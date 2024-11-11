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Мэрия

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Ноябрь
В омской мэрии назначили руководителя Управления капитального строительства
11 ноября, 02:23
Ждать минимум пять лет: сколько аварийных домов расселят в Омске за этот срок
1 ноября, 12:50
Октябрь
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
Зарплаты до 60 тысяч. В мэрии Омска открыли сразу два десятка вакансий
29 октября, 01:41
Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах
28 октября, 04:56
Мэр Омска Сергей Шелест приказал провести срочную инвентаризацию городских убежищ
25 октября, 10:56
Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»
24 октября, 11:26
Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин
В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
24 октября, 08:52
Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
23 октября, 12:27
В Омске определились с новым главой Ленинского округа
Он приступит к своим обязанностям с понедельника, пока что в полномочиях исполняющего обязанности.
22 октября, 06:13
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
15 октября, 07:06
Демонтаж и вывоз. Мэрия будет бороться с самовольными торговыми объектами в Омске
6 октября, 06:19
Технический сбой. Стало известно, почему для омичей в автобусах не действовали скидки
1 октября, 02:43
Сентябрь
«Компот с мясом». В Омске ученик школы пожаловался на червяка в напитке
25 сентября, 09:59
В омской мэрии опровергли повышение стоимости аренды трамваев для экскурсий
25 сентября, 08:04
Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова
20 сентября, 09:23
На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора
19 сентября, 06:20
По-тихому и без помпезности. В Омске назначили нового заместителя директора депстроя
12 сентября, 06:47

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