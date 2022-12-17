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Превышений не регистрировали. Чем пахло в Омске во время режима «Черного неба»

Сегодня, 06:50
Фото: Город55
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Омичи жаловались в соцсетях на невыносимые запахи во время и после режима НМУ

Концентрация фенола в омском воздухе подбиралась близко к границам нормы. Превышений зарегистрировано не было, но омичи активно возмущались в соцсетях на ужасные запахи и невозможность проветривания дома.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала таблицу концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, из которой видно, что фенол 15 декабря был близок к границе ПДК. Напомним, что до 11:00 тогда действовал предыдущий режим НМУ.

Фото: Обь Иртышское УГМС

Омичи в соцсетях активно жаловались 15 числа на невыносимый запах аммиака, на гарь, на невозможность проветрить квартиру:

«Братская — 17, „Галактика“, пахнет туалетом»; «Ермак — горелая вонь. Проветрить помещения невозможно», — комментировали обстановку после предыдущего НМУ омичи.

Сегодня снова был введен режим «Черного неба» из-за опасности рассеивания загрязняющих веществ. На утро ожидался повышенный уровень выбросов. Омичи чутко отреагировали «носом» на опасность загрязнения воздуха.

«Маяковского, гарь»; «28 Северная. Всепроникающий запах бензина, керосина, ацетона и другой химии»; «Десятилетие, жесткая гарь»; «Маркса 83 А, гарь просачивается в окна», — писали омичи вчера ночью и сегодня поутру об «ароматах» города.

Также горожане традиционно уже делятся фотографиями «чистого» неба и рассказывают друг другу о взаимодействиях с региональным минприроды.

Фото: скриншот сообщества Дыши Омск
Фото: проект Дыши Омск
#Город#Экология#Новости#Омская область#Омск#УГМС#Выбросы#Режим нму#Жалобы#Соцсети#Дарья Зыкова
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