Превышений не регистрировали. Чем пахло в Омске во время режима «Черного неба»

Омичи жаловались в соцсетях на невыносимые запахи во время и после режима НМУ

Концентрация фенола в омском воздухе подбиралась близко к границам нормы. Превышений зарегистрировано не было, но омичи активно возмущались в соцсетях на ужасные запахи и невозможность проветривания дома.