Превышений не регистрировали. Чем пахло в Омске во время режима «Черного неба»

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала таблицу концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, из которой видно, что фенол 15 декабря был близок к границе ПДК. Напомним, что до 11:00 тогда действовал предыдущий режим НМУ.
Омичи в соцсетях активно жаловались 15 числа на невыносимый запах аммиака, на гарь, на невозможность проветрить квартиру:
«Братская — 17, „Галактика“, пахнет туалетом»; «Ермак — горелая вонь. Проветрить помещения невозможно», — комментировали обстановку после предыдущего НМУ омичи.
Сегодня снова был введен режим «Черного неба» из-за опасности рассеивания загрязняющих веществ. На утро ожидался повышенный уровень выбросов. Омичи чутко отреагировали «носом» на опасность загрязнения воздуха.
«Маяковского, гарь»; «28 Северная. Всепроникающий запах бензина, керосина, ацетона и другой химии»; «Десятилетие, жесткая гарь»; «Маркса 83 А, гарь просачивается в окна», — писали омичи вчера ночью и сегодня поутру об «ароматах» города.
Также горожане традиционно уже делятся фотографиями «чистого» неба и рассказывают друг другу о взаимодействиях с региональным минприроды.