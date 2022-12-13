В Совете Федерации обсудят имя нового прокурора Омской области

Напомним, осенью 2022 года прокурор Омской области Николай Студеникин ушел в отпуск с последующим увольнением. В минувшую пятницу надзорное ведомство в качестве и. о. официально возглавил Андрей Хамошин. Одновременно с этим из прокуратуры уволилась зампрокурора Елена Тебенькова.