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В Совете Федерации обсудят имя нового прокурора Омской области

Сегодня, 04:44
Фото: epp.genproc.gov.ru
Алексей Афанасьев
На заседании обсудят сразу два назначения, связанных с Омской областью.

Сегодня, 13 декабря, в Совете Федерации пройдут консультации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ. На повестке, в том числе, назначение прокурора Омской области и прокурора Ярославской области.

Как сообщают «Коммерческие вести», на пост прокурора Омской области предлагают согласовать Алексея Афанасьева, а на пост прокурора Ярославской области — бывшего прокурора Омской области Александра Лоренца.

Отмечается, что в Совет Федерации уже поступило представление Президента Российской Федерации по этим кандидатурам.

Напомним, осенью 2022 года прокурор Омской области Николай Студеникин ушел в отпуск с последующим увольнением. В минувшую пятницу надзорное ведомство в качестве и. о. официально возглавил Андрей Хамошин. Одновременно с этим из прокуратуры уволилась зампрокурора Елена Тебенькова.

Возможный прокурор Омской области Алексей Афанасьев ныне трудится на посту первого заместителя прокурора Республики Карелия.

На пост прокурора Омской области прочат первого заместителя прокурора Карелии
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#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Совет Федерации#Прокуратура
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