В Совете Федерации обсудят имя нового прокурора Омской области

Сегодня, 13 декабря, в Совете Федерации пройдут консультации по кандидатурам на должности прокуроров субъектов РФ. На повестке, в том числе, назначение прокурора Омской области и прокурора Ярославской области.
Как сообщают «Коммерческие вести», на пост прокурора Омской области предлагают согласовать Алексея Афанасьева, а на пост прокурора Ярославской области — бывшего прокурора Омской области Александра Лоренца.
Отмечается, что в Совет Федерации уже поступило представление Президента Российской Федерации по этим кандидатурам.
Напомним, осенью 2022 года прокурор Омской области Николай Студеникин ушел в отпуск с последующим увольнением. В минувшую пятницу надзорное ведомство в качестве и. о. официально возглавил Андрей Хамошин. Одновременно с этим из прокуратуры уволилась зампрокурора Елена Тебенькова.
Возможный прокурор Омской области Алексей Афанасьев ныне трудится на посту первого заместителя прокурора Республики Карелия.