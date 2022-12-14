Новосибирский завод прокомментировал появление своих отходов под Омском

Принадлежащий Росатому новосибирский завод химконцентратов прокомментировал свою причастность к «всплывшим» отходам.
На окраине Омска, в карьере около поселка Степной, обнаружились бочки, ранее принадлежавшие заводу. И впрямь, завод подтвердил, что они передают на утилизацию сульфаты, нитраты, хлориды натрия, калия и железа, остающиеся после производственного цикла. На заводе уточнили, что эти отходы соответствуют III классу опасности.
Выяснилось, что фактически, с момента передачи отходов, они переходят под ответственность другой компании. Завод для поиска исполнителей устраивал аукцион, в котором победила специализированная организация «ЭкоСоюз». Лицензия и все разрешения на подобную деятельность у них были в порядке. И должен был быть свой полигон для утилизации, либо доступ к стороннему, но законному полигону.
Автомобили «ЭкоСоюза», груженые отходами, покинули «НЗХК» 8 декабря. Направлялись по документам они в Волжский, на расположенный там полигон. Но почему-то уже утром 9 декабря исполнитель отправил заводу акты о том, что переданные отходы не только доставлены в пункт назначения, но и обезврежены. ПАО «НЗХК» подписывать эти документы о «телепортации» не стал, и направил исполнителю запрос для уточнения.
Позже отходы «всплыли» под Омском, что разрешило загадку. Только вот место назначения оказалось незаконным. Напомним, что ранее стало известно, как именно отходы оказались выгружены у поселка Степной.