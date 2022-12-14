Новосибирский завод прокомментировал появление своих отходов под Омском

Автомобили «ЭкоСоюза», груженые отходами, покинули «НЗХК» 8 декабря. Направлялись по документам они в Волжский, на расположенный там полигон. Но почему-то уже утром 9 декабря исполнитель отправил заводу акты о том, что переданные отходы не только доставлены в пункт назначения, но и обезврежены. ПАО «НЗХК» подписывать эти документы о «телепортации» не стал, и направил исполнителю запрос для уточнения.