Заболеваемость растет. Омские школы и детсады активно закрывают на карантин

По сообщению омского Роспотребнадзора, на 15 декабря, по причине заболеваемости детей на карантин закрыли 1369 классов в школах и 241 группу в детских садах. Помимо этого, полностью закрыли 12 детских садов в сельских районах области.
В ведомстве рассказали, что карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей. Минимальный срок закрытия — 7 дней. Решение об ограничительных мерах принимает руководитель образовательного учреждения.
Напомним, ранее омская администрация сообщала, что из-за карантина по ОРВИ в детских садах закрыли 88 групп, а в школах закрыли 243 класса.