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Заболеваемость растет. Омские школы и детсады активно закрывают на карантин

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI
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В Омской области на карантин ушли больше 1 300 школьных классов

На сегодняшний день закрыто уже 1369 классов в школах и 241 группа в детских садах.

По сообщению омского Роспотребнадзора, на 15 декабря, по причине заболеваемости детей на карантин закрыли 1369 классов в школах и 241 группу в детских садах. Помимо этого, полностью закрыли 12 детских садов в сельских районах области.

В ведомстве рассказали, что карантин вводится, если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей. Минимальный срок закрытия — 7 дней. Решение об ограничительных мерах принимает руководитель образовательного учреждения.

Напомним, ранее омская администрация сообщала, что из-за карантина по ОРВИ в детских садах закрыли 88 групп, а в школах закрыли 243 класса.

Омские школы и детские сады начали закрываться на карантин по ОРВИ
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Дети#Карантин#Омская школа#Детский сад#ОРВИ#Грипп
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