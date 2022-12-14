Индекс утраты*

Александр Минеев, начальник коммерческого отдела компании “Эко-Стандарт-К”:

Покупательная способность, можно сказать, практически не изменилась — бытовую химию как покупали, так и покупают. Другое дело, что потребители стали более тщательно выбирать моющие средства и другие товары из этой категории и экономить. То есть кто-то как брал, так и берет дешевые средства, а кто-то, наоборот, обратил на них внимание только сейчас, посчитав, что таких средств на уборку, стирку или мытье посуды уходит меньше. Скажем так: сейчас берут подешевле и чтобы хватало на дольше.



Повторюсь еще раз: спрос стабильный и даже растет, например, на мыло, средства для мытья посуды и стирки, антибактериальные препараты.



Что касается среднего чека, то он вырос, поскольку повысились цены и многие средства стали дороже. Произошло это из-за того, что в марте — апреле встали поставки импортных компонентов для производства бытовой химии. Однако потом пошел параллельный импорт, цены немного откатились назад, но к прежним значениям они уже не вернулись. В среднем рост цен составил от 10 до 15%, а по некоторым позициям и до 30%.



По поводу импортных брендов могу сказать, что практически никто никуда не ушел. Продукция той же Procter & Gamble на прилавках — и «Миф», и «Тайд». И другие наименования спокойно торгуются, никакого дефицита нет. Вот только цена у них выросла почти в два раза, а качество, напротив, снизилось. Причина тут вот в чем: для того чтобы конкурировать с нашими брендами, они начинают использовать более дешевые компоненты, тем самым немного сбивая цены, но, скажем, условный “Ариэль” сегодня уже совсем не тот, что был еще в прошлом году.



Между тем сейчас на рынок активно заходят компании из России. К примеру, в Барнауле есть завод “Сибхимсервис”, который выпускает порошки и другую бытовую группу, так вот, у них сейчас отгрузки, наверное, на год вперед, очереди образуются. Продажи отечественных брендов растут, в том числе и у нас, хотя мы в основном занимаемся промышленной химией. Однако есть у нас бытовая группа, к примеру средства для мытья ванных комнат, по ним отгрузка и продажи выросли в разы.



Помимо этого сейчас на наш рынок активно заходит продукция из Белоруссии, которая хороша и по цене, и по качеству. Вот эта продукция вкупе с отечественными брендами сейчас активно и вытесняет западные аналоги. При этом каких-то китайских или индийских брендов я не вижу.

