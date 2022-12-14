В исследовании мы опирались на открытые данные региональной службы статистики.
За основу взяты средние зарплаты за этот и прошлый годы, а так же цены по региону за сентябрь 2021 и сентябрь 2022 года. Мы посчитали, сколько единиц товара можно сегодня купить на среднюю зарплату, а сколько можно было купить год назад, таким образом и получили ИНДЕКС УТРАТЫ.
Эти данные помогают понять, действительно ли товар стал доступнее или ради его покупки придется на чем-то сэкономить.
За год в Омской области, как и во многих регионах, лидерами подорожания стали маргарин, сахар, хлеб и рис, но доступнее стала картошка, лук и морковь. Менее доступной стала вся бытовая химия (только хозяйственное мыло подорожало почти вдвое). Чаще придется отказывать себе в обновлении бытовой техники и электронных устройств. Здесь менее всего подорожали только смартфоны, а вот телевизоры стали недоступнее на чувствительные 10,8 %. Дорожают отечественные автомобили, но помогает наличие госпрограмм, а вот иномарки для омичей теперь стоят 2 млн рублей. Однако если у вас все-таки есть автомобиль, то топливо для него стало доступнее. В аптеках меньше купить на среднюю зарплату можно только Корвалола, остальные препараты по-прежнему доступны. Ощутимо подорожала недвижимость. В Омске теперь не найти жилье по цене ниже 68 тыс. рублей за квадратный метр. Больше всего подорожал первичный рынок элитной недвижимости (до 110 тыс. рублей за квадратный метр).
Цены на большинство популярных продуктов с сентября 2021 по сентябрь 2022 года выросли. И, несмотря на увеличение средней заработной платы в регионе, возможности купить тот или иной товар у омичей стало меньше. Та же говядина, например, согласно данным Омскстата, прибавила в цене 79 рублей. Стоимость сливочного масла вообще увеличилась сразу на 135 рублей за килограмм, а сметаны — на 43 рубля.
Наибольшие потери, рассчитанные по формуле «увеличение цены/повышение средней зарплаты», зафиксированы на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. Если в сентябре 2021 года омичи могли позволить себе на среднюю зарплату 738 единиц данного товара, то в 2022-м – лишь 469. Зафиксированная омскими статистиками разница в стоимости составила 40 рублей.
Одновременно с этим можно отметить, что на фруктах и овощах ситуация с колебанием цен сказалась иначе. Стоимость картофеля, лука и моркови снизилась, а средняя заработная плата увеличилась, в связи с чем у омичей появилась возможность приобрести больше этих товаров. Лидером здесь оказался картофель — покупательная способность возросла на 44,43 процента.
Стоит также сказать, что цена на некоторые фрукты и овощи за указанный период увеличилась, но на покупательную способность это не слишком повлияло в связи с повышением средней заработной платы. Например, стоимость огурцов, помидоров и яблок поднялась. Однако возможностей их купить, согласно данным Омскстата, у омичей должно было стать больше в связи с тем, что средняя заработная плата выросла на 4400 рублей.
Что касается потерь в брендах, то здесь все не так однозначно. Да, есть такие, которые вроде бы ушли совсем и пока возвращаться не планируют. Например, Coca-Cola, Pepsi, Kitkat. При этом на полках магазинов стала все чаще встречаться оранжевая газировка «Добрый», которая по вкусу очень сильно напоминает ушедшую Fanta. Также многие бренды уже русифицировались и полностью перешли в собственность российских предпринимателей. Тот же McDonald’s уже стал «Вкусно — и точка», а Pizza Hut превратилась в «Пицца Н».
Сейчас мы видим просадку по продуктам питания, в том числе и по нашей продукции — это хлеб, хлебобулочные и крупяные изделия, мука. Если с начала года спрос был более-менее ровный, то после 24 февраля начали сметать все, что надо и не надо. Потом пошел спад, продолжается он и по сей день. Эта просадка пошла примерно с мая и, к сожалению, сейчас мы видим, что потребительский спрос упал.
По линейке основных продуктов и импорту я вообще не вижу никаких проблем. К примеру, не можем мы купить какой-то импортный сыр, но мы его особо и не ели, потому проживем без него и дальше. Есть наше, отечественное, и достаточно хорошего качества.
Вообще, спрос на продукты, а тем более на сельскохозяйственные товары и переработку из них сильно просел, поскольку рынок у нас волатильный. Слава богу, урожай у нас по многим параметрам рекордный, но это сразу же потянет за собой снижение цены, плюс сейчас есть очень серьезные проблемы с логистикой, с вывозом продукции.
По ценам в своей отрасли скажу так: мука еще немного упадет, поравняется с сырьем, но надеемся, что в ноябре-декабре рынок выровняется, стабилизируется и будет плавно и стабильно себя вести. Скажу точно, что резких взлетов и падений цен уже не будет.
«В первом полугодии в целом по нашей сети мы наблюдали рост среднего чека и продаж во всех форматах магазинов, в том числе и в «Магнит Косметик». Спрос на товары был весьма стабильный. По итогам второго квартала 2022 года было зафиксировано возвращение тенденций потребления к более привычным, без эффекта закупок впрок.
Касаемо продовольственных форматов — в них самый большой рост показали продукты из группы бакалейных, в частности молочная продукция и кондитерские изделия были самыми быстрорастущими категориями во втором квартале. В дрогери (магазин-дискаунтер в формате самообслуживания — прим. ред.) самые сильные результаты показали категории “Уход и гигиена”, а также “Бытовая химия”.
По поводу влияния санкций и ухода некоторых компаний с российского рынка скажу так: изменение ассортимента, конечно, есть, но оно не критично для потребителей и в первую очередь связано с трансформацией привычных логистических цепочек, сокращением или уходом с рынка отдельных брендов. Дабы сгладить этот процесс, мы максимально замещаем такую продукцию российскими товарами, расширяем ассортимент текущих поставщиков, заводим новых, запускаем собственные торговые марки. Например, в июле доля импорта в продажах сократилась на 2%, и эту освободившуюся нишу заняли российские производители. Мы видим существенный рост продаж отечественных фруктов и овощей, бытовой химии, косметики, средств гигиены.
Помимо этого мы постоянно развиваем ассортимент и актуализируем его в соответствии с покупательскими запросами. Например, по собственным брендам только в этом году мы уже поставили на полки более 650 новинок. Эта продукция производится как на собственных 18 предприятиях «Магнита», так и нашими партнерами. В категории косметики ввели более 400 позиций за счет активного сотрудничества с отечественными поставщиками. Также мы активно развиваем новые каналы поставок из-за рубежа: например, фруктов, овощей, непродовольственных товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других.
При этом отметим, что никаких проблем с логистикой в Омске нет, поскольку в регионе работает распределительный центр (РЦ) компании «Магнит», в который по разным каналам доставляются товары и затем распределяются в магазины. К слову, в 2023 году мы планируем инвестировать 1,2 млрд рублей в реконструкцию омского логистического комплекса и существенно расширить его. Увеличение отгрузок продукции с реконструированного логистического центра в Омске позволит сократить сроки поставок товаров на 6 часов, появятся новые возможности сотрудничества с местными производителями, повысится доступность и свежесть продукции на полках.
И еще один нюанс. Если в первом полугодии текущего года, в том числе и после начала СВО, мы фиксировали небольшой отток покупателей, то уже в третьем квартале мы вновь отмечаем их приток. Ключевой фактор, влияющий на число покупателей и размер их покупок сегодня, — это давление на доходы населения на фоне непростой ситуации в экономике, вызванной санкционными ограничениями.
За обозначенный в нашем исследовании период цены на алкогольную продукцию лихорадило: что-то дорожало, что-то дешевело, а что-то и вовсе исчезло с прилавков магазинов. Качели с ценами были обусловлены в первую очередь празднованием Нового года. Также влияние оказали начало специальной военной операции и частичная мобилизация.
Маркером в нашем случае выступил традиционный русский напиток — водка крепостью в 40%. По данным статистиков, в среднем за литр в 2021 году просили 575 рублей, а в 2022 году тот же объем обходится уже в 637,2 рубля. При этом средняя зарплата в регионе тоже выросла. Взяв за основу эти статистические данные, можно предположить, что в 2022 году омичи могли купить водки чуть больше, чем годом ранее. Однако отметим, что это не более чем сухая статистика.
Опрошенные Городом55 эксперты тоже говорят, что покупательская способность в регионе выросла. Приобретать алкоголь, особенно крепкий, омичи стали чаще. Например, продажи коньяка в магазинах и в сегменте HoReСa (кафе, бары рестораны и отели) с января по сентябрь текущего года выросли на 4,55%. При этом реализация слабоалкогольных напитков крепостью до 9% за 9 месяцев текущего года выросла на 81,6%, и это только в магазинах.
Еще одна проблема, с которой остро столкнулись потребители алкоголя после 24 февраля, — это уход западных брендов с рынка. Пустеют полки с виски, ромом и джином, исчезает импортное вино и пиво. Особой замены этим маркам нет, но есть возможность наладить поставки, например, из Индии. Правда, это будет уже совсем другой по качеству и вкусу напиток.
При этом нельзя списывать со счетов параллельный импорт. Также уже сейчас многие российские производители крепкого алкоголя запускают линии и строят заводы полного цикла для производства виски. Джин российского производства уже присутствует на полках магазинов.
- Из-за санкций ассортимент алкоголя в российских магазинах в целом и в Омске в частности меняется. До этих событий от 95 до 99% виски, рома, джина и текилы поступали к нам из-за рубежа, около 50% вина и 30% коньяка — тоже.
Что касается пива, то тем, кто любил импортные марки, особенно чешские, датские и голландские, пришлось с ними распрощаться. Такие компании, как Heineken, Carlsberg, Staropramen, Plzenský Prazdroj (марки Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus) ушли с рынка.
Однако большинство импортных производителей пива имеют свои заводы в России, и они просто переориентировались на выпуск условного отечественного пива. К примеру, львиную долю российского пива делают на трех пивоварнях: это Carlsberg, Heineken и InBev Efes. Например, бренд «Балтика» принадлежит Carlsberg.
А вот с крепким алкоголем все гораздо сложнее. Производители рома, виски, джина и текилы остановили экспорт в Россию. То, чем сейчас торгуют в омских магазинах, — это остатки. В частности, ушли американская Brown-Forman (Jack Daniel’s) и британская Diageo (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan).
Чем заменим? Например, тот же виски можно возить из Индии, и так, скорее всего, и будет, но поймите, что по качеству это будет уже совсем другой напиток. Есть еще один вариант — те, кто могут позволить себе поездки за границу, просто покупают любимые виски, ром или джин в дьюти-фри и преспокойно завозят в Россию.
Часть крепкого алкоголя и не только заменят китайские и другие азиатские производители, но опять же напоминаю про качество.
По вину тоже будет замена, но поймите, что порядка 80% наших потребителей ее попросту не заметят, поскольку они не пьют испанские или французские вина, а покупают отечественную продукцию низшего ценового сегмента — вино в тетрапаках.
Сейчас по всей России, в том числе и в Омской области, выросли продажи всей алкогольной продукции (за исключением пива), следовательно, выросла и покупательная способность, потребность в алкоголе. Причин тут несколько. Во-первых, у нас сейчас кризис — экономический, психологический, идет специальная военная операция, а в кризисный период всегда растет потребление алкоголя, причем только крепкого. При этом падает потребление вина и слабоалкогольных напитков. Сейчас так и происходит, правда, вино пока еще в небольшом плюсе. Раньше пил человек 100 граммов водки, а сейчас 200.
По поводу ушедших брендов могу сказать, что ничего страшного не будет. Количество тех, кто употреблял такой алкоголь, составляло максимум 10%. Остальные 90% даже не заметили и не заметят, что это все ушло. Для тех, кто их потреблял, это трагично, поскольку заменить один продукт другим невозможно, так как надо замещать не продукт, а бренд. Чем мы заменим, например, бренд “Вдова Клико”? Да ничем, хотя, на мой взгляд, “Абрау-Дюрсо” ничем не хуже. Просто эти бренды сидят в голове у наших обеспеченных товарищей, и чтобы их туда вбить, были затрачены миллиарды долларов.
Но я скажу, что замещать и не надо — вся эта продукция есть. Сейчас у нас кто бунтует? Розница и рестораторы! Но в магазинах же эта продукция еще есть. С весны начали рассказывать, что к октябрю ничего не будет, но этого не произошло. Есть канал дьюти-фри, есть каналы серого импорта, который был и будет всегда, есть интернет, где дорогая алкогольная продукция торгуется и будет торговаться дальше. На мой взгляд, вся шумиха по поводу ухода алкоголя с рынка раздувается бизнесом, потребителя это не волнует, он свои проблемы уже решил.
Зарубежные табачные компании не спешат покидать российский рынок. Оно и понятно, не в каждой стране можно найти 35 миллионов курильщиков. Впрочем, некоторые крупные игроки все же заявили об уходе. Например, Imperial Tobacco (Davidoff, Jade, West, P&S, «Максим»). Правда, чуть позже стало известно, что свой бизнес компания передала четырем российским бизнесменам, связанным с табачным рынком.
Опрошенные Городом55 эксперты тоже говорят, что за громкими заявлениями об уходе из России стоит лишь превращение дистрибьюторов в производителей. При этом ситуация на рынке, по их словам, достаточно ровная. После небольшой просадки в феврале, связанной с известными событиями, все стабилизировалось. Впрочем, цены на табачную продукцию все равно выросли.
Согласно данным Омскстата, стоимость пачки сигарет с сентября 2021 по сентябрь 2022 года увеличилась со 123 до 142 рублей. Средняя заработная плата в регионе тоже выросла, но разницы не хватило, чтобы покрыть такое подорожание. Если год назад омич на свой среднестатистический доход мог приобрести 320 пачек сигарет, то сегодня — на 11 меньше.
Повышение отпускной цены и проблемы в геополитике неумолимо ведут к увеличению доли контрафакта. И в Омской области это уже становится серьезной проблемой. За год нелегальный рынок здесь вырос в 2,5 раза. А по всей Сибири эксперты насчитали ущерб в 1,9 млрд рублей. На федеральном уровне разрабатывают варианты решения, но пока ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.
Что касается сигарет, то за год просел так называемый низший сегмент. Это сигареты, которые еще до Нового года стоили в районе 60—70 рублей. Например, та же «Тройка». «Белое золото», линейка «Донтабак». Однако с введением минимальной розничной цены за пачку сигарет на уровне в 112 рублей покупатели этого сегмента стали просто не готовы платить такие деньги, скажем, за пачку «Тройки». И их можно понять: добавляешь пару рублей и покупаешь, например, «Филипп Моррис», которые значительно лучше по качеству и относятся к среднему сегменту.
По остальным позициям никаких изменений мы не заметили. Да, некоторые западные табачные компании приостановили свою деятельность в России после 24 февраля, но все свои производства или права на торговлю здесь они попросту продали российским предпринимателям. Таким образом, эти люди из дистрибьюторов перекочевали в производители. Вот и весь секрет. Да, с началом СВО и последовавшими санкциями была небольшая просадка по поставкам, но она очень быстро нормализовалась.
Что касается серого импорта, контрабанды и контрафакта, то их стало больше, поскольку тот низший сегмент попросту перешел на него. Но стоит отметить, что этот рынок в основном заняли весьма качественные сигареты из той же Белоруссии.
По поводу других игроков могу сказать, что на классическом рынке сигарет их практически нет, но из-за введения минимальной цены пришли российские табачные фабрики. А вот с электронными сигаретами и «айкосом» ситуация иная, здесь появилось очень много игроков из стран Азии и Востока, в основном из Китая. Этот товар они везут в больших количествах как легально, так и посредством серого импорта.
- Стоит отметить, что на потребительское поведение влияет не только цена. Факторов много. Но цена тоже. Если говорить об Омской области, то, по данным ННЦК, в сравнении с третьим кварталом 2021 года в третьем квартале 2022-го доля нелегальной продукции увеличилась в 3,5 раза — с 4% до 14%. Это данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Очевидно, что, несмотря на значительную результативность уже действующих мер контроля за нелегальным оборотом, для ряда социальных групп нелегальная продукция остается более привлекательной, в том числе и по экономическим причинам — из-за цены.
Для системной работы над вытеснением нелегальной продукции важно, с одной стороны, продолжать закрывать остающиеся регуляторные пробелы, на это, среди прочего, направлен проект закона Минфина о государственном регулировании табачной отрасли. С другой стороны — содействовать локализации, то есть приземлению на нашу российскую территорию производства ключевых компонентов табачной и никотинсодержащей продукции (бумага, ацетатная пленка, не говоря уже о самом табаке). Еще один важный фактор — продолжать работу по гармонизации акцизов на территории стран — членов ЕАЭС.
Что касается ухода компаний и брендов, то тут надо понимать — сворачивание или прекращение деятельности не совсем корректные термины. Бизнес, скорее, адаптируется с учетом логистических возможностей. Уже сейчас есть ряд заявлений о том, что некоторые компании почти полностью (92%) переориентировали потоки поставок компонентов и сырья для производства табачной и никотинсодержащей продукции на азиатский трек, не зависящий от санкций. Дальнейшие изменения в организационной форме для сохранения деловой эффективности — вопрос времени. К слову, демонстрацией того, что компании намерены продолжать бизнес, является и звучащее подтверждение готовности локализовать производство тех самых критически важных компонентов в России. Сейчас глубина такой локализации — не выше 10%.
Так что можно сказать, что в отличие от других секторов экономики в табачном Багдаде все спокойно.
Китай активно присутствует на рынке никотиносодержащих изделий — 100 процентов одноразовых никотиновых гаджетов — это Китай. Пока значительная их часть — нелегальный оборот. И здесь основная надежда на новую конструкцию госконтроля за оборотом никотиносодержащей продукции. Эта конструкция начнет выстраиваться после принятия Госдумой законопроекта Минфина России. Ждем его. Отрасль — с нетерпением, недобросовестный бизнес — с тревогой. И тревожится есть отчего: государство, кажется, по-настоящему разозлилось — в бюджет ежегодно не доходит около 100 млрд рублей.
Несмотря на ранние прогнозы, к осени дефицита бытовой техники на российском рынке не случилось. Параллельный импорт и активизация китайских компаний пока позволили избежать того, что весной предрекали пессимистично настроенные эксперты.
Впрочем, говорить о том, что рынок вообще не почувствовал ухода зарубежных брендов, нельзя. Влияние довольно ощутимое, это подтверждают и опрошенные нами эксперты. Рынок просел, средний чек вырос, а спрос упал.
Рост цен подтверждает и Омскстат: с сентября 2021 по сентябрь 2022 года пылесосы и смартфоны выросли в цене более чем на 1200 рублей, телевизоры — на 8100 рублей. Средняя заработная плата тоже выросла, но количество единиц техники, которую на нее могут позволить себе приобрести омичи, практически не изменилось.
Падение спроса может объясняться тем, что сразу после начала СВО омичи старались все свободные средства направить на покупку техники впрок. Однако такое поведение обусловлено не столько страхом перед невозможностью в ближайшем будущем купить устройство желаемого бренда, сколько колебанием курсов валют. Многие понимали, что стоимость товаров вырастет, и стремились приобрести их по старой цене.
Сегодня в магазинах бытовой техники ассортимент изменился. Экспансию в Россию усилили, например, такие китайские бренды, как Haier и Xiaomi. При этом продукция той же компании Apple, объявившей об уходе с российского рынка, по-прежнему присутствует в Омске.
В среднем по рынку изменилась покупательная способность, рынок просел, и довольно-таки ощутимо — в пределах 20%. При этом средний чек, наоборот, вырос, но это из-за того, что повсеместно повысились цены на бытовую, аудио- и видеотехнику. В среднем по рынку рост составил от 15 до 20%. Все это и привело к тому, что спрос значительно упал.
С началом СВО, санкциями и уходом многих мировых брендов с рынка освободившуюся нишу стали активно занимать китайские производители. Например, ушли Samsung и LG — и сразу же пошли вверх продажи у такого китайского бренда, как Haier. И этот процесс будет продолжаться и впредь.
Еще один нюанс. С началом СВО люди активно скупали бытовую, аудио- и видеотехнику, но тут ситуация развивалась не как с продуктами, когда граждане, как говорится, закупались впрок, а из-за колебания курсов валют. Потому и старались купить, пока еще цены не поползли вверх.
Выровняется рынок или нет, сейчас говорить пока что еще рано, все будет зависеть от внешних, в том числе и геополитических факторов. Делать хоть какие-то прогнозы сейчас — сродни гаданию на кофейной гуще.
Автомобильный рынок довольно остро ощутил на себе и последствия санкций, и снижение покупательской способности. Так, по данным Автостата, продажи автомобилей за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года снизились на 59% в целом по стране. В Омской области примерно такая же ситуация.
Тем временем отечественные и импортные автомобили ощутимо прибавили в цене. По данным Омсстата, условный новый отечественный автомобиль «подрос» сразу на 230,3 тысячи рублей, а новые «иномарки» выросли на 644,1 тысячу рублей.
С таким ростом даже увеличение средней зарплаты не смогло сдержать падения покупательской способности – в данный момент омичи смогут позволить себе купить на 18,18 % меньше отечественного авто, чем годом ранее, по иномаркам это снижение и вовсе достигло 24,75%.
Однако, по мнению экспертов, не смотря на все это, во втором квартале текущего года все же началось хоть и медленное, но постепенное восстановление авторынка. Например, у крупной компании КЛЮЧАВТО реализация автомобилей выросла на 15%.
Что касается ушедших брендов, то, по сути, официально рынок покинул только Renault. Остальные популярные марки и бренды приостановили или сократили до минимума поставки своей продукции в Россию. В таких условиях автодилеры стали активно осваивать нишу параллельного импорта, что позволило насытить рынок такими популярными марками, как Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover и т.д.
Между тем освободившуюся нишу очень активно стали занимать автомобили китайских автопроизводителей. Например, бренд Chery вырвался в ТОП-3 по продажам в третьем квартале текущего года в целом по России и на первое место среди иномарок в Омской области. К слову, и третье место в нашем регионе удерживает еще один китайский бренд Geely.
Продажи автомобилей за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года снизились, по данным Автостата, на 59% в целом по стране, да и в Омской области примерно те же цифры. Но стоит отметить, что медленное восстановление рынка началось еще во втором квартале, когда все основные участники авторетейла приняли ситуацию и начали к ней адаптироваться. Так, КЛЮЧАВТО демонстрирует устойчивый рост продаж, например, в третьем квартале текущего года реализация автомобилей выросла на 15% в сравнении со вторым кварталом.
В данный момент топ-3 наиболее популярных марок новых автомобилей по итогам третьего квартала в КЛЮЧАВТО выглядит так: Kia — 18,1% от общего количества продаж, за ней следует Hyundai с показателем в 14,6%, и новичком рейтинга стал китайский бренд Chery — 9,1%.
Если говорить об автомобилях с пробегом, то в лидерах продаж за обозначенный период опять же Kia — 12,6%, Hyundai — 11,1% и Toyota — 9,9%.
В Омске по количеству проданных новых автомобилей в лидеры вырвался Chery — 1,6% от общего числа проданных новых автомобилей КЛЮЧАВТО по России, за ним расположились Kia — 1,0% и еще один китайский бренд Geely — 0,9%.
В сегменте автомобилей с пробегом клиенты КЛЮЧАВТО среди омичей по итогам продаж в третьем квартале предпочитают автомобили Huyndai — 1,1% от общего числа проданных автомобилей с пробегом, Nissan — 0,9% и Kia — 0,9%.
На данный момент официально с рынка ушел только автопроизводитель Renault, при этом большинство популярных и востребованных брендов приостановили поставки своей продукции в нашу страну. В связи с этим КЛЮЧАВТО для пополнения предложения одним из первых с соблюдением всех требований законодательства РФ начал ввоз автомобилей параллельным импортом.
Сейчас доступны к приобретению такие марки, как Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover и др. Все ввозимые автомобили соответствуют экологическому классу Евро 5 и выше. Кроме того, КЛЮЧАВТО развивает сотрудничество с новыми брендами — в третьем квартале компания открыла три новых автоцентра Exeed, в том числе в Омске.
Проведенное на основе данных Омскстата исследование показывает, что цены на бытовую химию росли быстрее, чем зарплата. Например, если в сентябре 2021 года омичи могли позволить себе приобрести на всю сумму среднего дохода 353 упаковки шампуня объемом 250 миллилитров, то осенью текущего года — лишь 254. Аналогичная ситуация с хозяйственным мылом и зубной пастой.
Опрошенные Городом55 эксперты подтверждают выводы статистиков о том, что цены на бытовую химию выросли. При этом изменилось и поведение покупателей. По словам начальника коммерческого отдела компании “Эко-Стандарт-К” Александра Минеева, сейчас многие стали выбирать продукцию подешевле, которой хватает на более долгий срок.
Ассортимент при этом почти не изменился, несмотря на громкие заявления некоторых компаний об уходе с российского рынка. Те же “Миф” и “Тайд” от Procter & Gamble, уверяют эксперты, все еще на прилавках. При этом качество продукции этих компаний стало ухудшаться. Причина этому — использование более дешевых компонентов при производстве товаров для России.
Замена тем немногим, кто все-таки ушел, нашлась очень быстро. На рынок заходят отечественные производители, белорусские и турецкие. Судя по всему, дефицита бытовой химии в России и Омской области в частности не предвидится.
Покупательная способность, можно сказать, практически не изменилась — бытовую химию как покупали, так и покупают. Другое дело, что потребители стали более тщательно выбирать моющие средства и другие товары из этой категории и экономить. То есть кто-то как брал, так и берет дешевые средства, а кто-то, наоборот, обратил на них внимание только сейчас, посчитав, что таких средств на уборку, стирку или мытье посуды уходит меньше. Скажем так: сейчас берут подешевле и чтобы хватало на дольше.
Повторюсь еще раз: спрос стабильный и даже растет, например, на мыло, средства для мытья посуды и стирки, антибактериальные препараты.
Что касается среднего чека, то он вырос, поскольку повысились цены и многие средства стали дороже. Произошло это из-за того, что в марте — апреле встали поставки импортных компонентов для производства бытовой химии. Однако потом пошел параллельный импорт, цены немного откатились назад, но к прежним значениям они уже не вернулись. В среднем рост цен составил от 10 до 15%, а по некоторым позициям и до 30%.
По поводу импортных брендов могу сказать, что практически никто никуда не ушел. Продукция той же Procter & Gamble на прилавках — и «Миф», и «Тайд». И другие наименования спокойно торгуются, никакого дефицита нет. Вот только цена у них выросла почти в два раза, а качество, напротив, снизилось. Причина тут вот в чем: для того чтобы конкурировать с нашими брендами, они начинают использовать более дешевые компоненты, тем самым немного сбивая цены, но, скажем, условный “Ариэль” сегодня уже совсем не тот, что был еще в прошлом году.
Между тем сейчас на рынок активно заходят компании из России. К примеру, в Барнауле есть завод “Сибхимсервис”, который выпускает порошки и другую бытовую группу, так вот, у них сейчас отгрузки, наверное, на год вперед, очереди образуются. Продажи отечественных брендов растут, в том числе и у нас, хотя мы в основном занимаемся промышленной химией. Однако есть у нас бытовая группа, к примеру средства для мытья ванных комнат, по ним отгрузка и продажи выросли в разы.
Помимо этого сейчас на наш рынок активно заходит продукция из Белоруссии, которая хороша и по цене, и по качеству. Вот эта продукция вкупе с отечественными брендами сейчас активно и вытесняет западные аналоги. При этом каких-то китайских или индийских брендов я не вижу.
Спрос на бытовую химию, парфюмерию, конечно, снизился. Каждый рост цен ведет за собой падение спроса, а в нашем сегменте цены выросли, и весьма ощутимо. На известные бренды рост составил от 20 до 100%, Потому сейчас мы активно стараемся их замещать новыми, которые торгуются в тех же ценовых категориях, что были до подъема цен. Поскольку для нас важно, чтобы покупатели приобретали больше, а высокие цены их только отпугивают.
При этом скажу про свою компанию: вырос и средний чек, примерно на 15—20%. Между тем тут надо понимать, что в некоторых магазинах частота покупок упала, а в некоторые люди стали, наоборот, гораздо чаще заходить. При этом средний чек все равно вырос, поскольку увеличилась стоимость потребительской корзины товаров первой необходимости.
Что касается ушедших брендов, то из известных совсем ушли только Johnson & Johnson и пока что, пожалуй, все.
По поводу замены известных брендов могу сказать, что в основном на их место ставятся белорусские и отечественные производители — например, сразу несколько фабрик из Новосибирска, если говорить о бытовой химии. Также сейчас очень активно заходит на рынок Турция, в частности со стиральными порошками.
Что дальше? Сейчас на рынке в нашем сегменте мы наблюдаем стагнацию. Где-то цены даже потихоньку откатываются назад за счет промоактивности даже у мультибрендовых компаний. Однако на прежние позиции цены все равно уже не вернутся, я не помню ни одного кризиса, чтобы потом они откатились до прежнего уровня. Не исключаю вариант, что в дальнейшем нас опять может ожидать рост.
Топливный рынок России в этом году оказался, пожалуй, в уникальной ситуации. Отказ ряда западных стран от российских нефтепродуктов привел к образованию профицита топлива, что сдержало рост цен. Но продолжалось это недолго. Нефтяники уже выходят на новые рынки в Индии и Китае, излишки топлива теперь поставляются в эти страны. Скоро, вероятно, можно будет ожидать и повышения цен на топливо.
Впрочем, некоторые эксперты не согласны с этим. Георгий Баженов, аналитик «Независимого топливного союза», считает, что бензин, наоборот, упадет в цене. При этом он прогнозирует рост цен на дизельное топливо в ряде регионов, в том числе и Омской области.
Из данных Омскстата видно, что с сентября 2021 по сентябрь 2022 года цены на дизель и так уже выросли — с 51,15 до 55,86 рубля. Повышение существенное, но не стоит забывать, что средняя заработная плата в регионе тоже увеличилась на 4400 рублей. И если сопоставить ее со стоимостью литра дизельного топлива, то получится, что в 2022 году омичи могут позволить себе приобрести его даже немного больше. Но это лишь сухие цифры статистики, реальная ситуация может от них отличаться.
Если говорить о бензине, то и он прибавил в цене. Пусть не так сильно, как дизельное топливо. В сентябре 2021 года АИ-92, например, стоил в Омске 44,04 рубля, а в тот же месяц 2022 года цена на него выросла до 45,41 рубля.
Пока сложно предсказать, как топливный рынок будет вести себя дальше. Государством, конечно, принимаются какие-то меры для балансировки. Например, уверяет Георгий Баженов, с белорусских НПЗ, производящих зимний дизель, уже перенаправили поставки в Россию. Вообще, эксперты по большей части прогнозируют в своих комментариях стабильность на топливном рынке, но стоит отметить, что многое зависит от геополитических факторов, а там стабильности ожидать пока не приходится.
Если говорить в целом о покупательской способности, то она, безусловно, снизилась. Однако грандиозного падения доходов не произошло. Благодаря тому, что был введен ряд ограничительных мер по борьбе с инфляцией, она была значительно меньше, чем предполагалось. Вследствие этого идет индексация номинальных доходов, потому реальные доходы населения снизились незначительно. Отсюда и не самое большое значение по снижению покупательской способности. Другое дело, что в целом граждане занимают более осторожную позицию и снижают свои потребительские расходы, поскольку ожидают ухудшения ситуации и сейчас предпочитают больше откладывать деньги впрок.
Что касается топливного рынка, то там все достаточно стабильно, просел он совсем незначительно, и дальнейшей динамики к понижению нет. Не изменился и средний чек.
По поводу цен могу сказать, что бензин просядет — пусть и незначительное, но снижение будет. А вот по дизельному топливу ситуация будет совсем другая. Здесь ожидается повышение, в ряде регионов оно будет значительное, и Омская область не исключение. Все это связано со спецификой зимнего дизельного топлива. Раньше ситуация балансировалась за счет того, что летний дизель смешивался с керосином и получалось зимнее топливо пятого экологического класса. И из-за экономии на акцизах возникала некая экономическая выгода, которая и балансировала недостаток. Сейчас же зимний дизель показывает очень высокие котировки, а мы еще только входим в начало зимнего сезона. Ожидаю, что рост будет достаточно существенным.
Определенные меры, чтобы сбалансировать ситуацию с зимним дизелем, уже предпринимаются. В частности, это перенаправление поставок с белорусских НПЗ, производящих преимущественно дизель, в том числе и зимний. Они сейчас потеряли свой рынок сбыта, вот их и перенаправят на российский рынок.
По газомоторному топливу все будет стабильно и даже, скорее всего, пойдет снижение. Дело в том, что газа сейчас в достатке, даже СП. Мы все это, конечно, экспортируем, но не в таких больших объемах. Так что по этому продукту у нас также будет профицит, потому я ставлю на снижение цен.
Фармацевтический рынок Омской области с сентября 2021 по сентябрь 2022 года вел себя необычно: взлеты и падения цен сразу по целому ряду наименований лекарств и препаратов чередовались с относительным затишьем и спокойствием.
Например, противовоспалительный препарат нимесулид за этот год понизился в цене на 16,83 рубля, тогда как популярный корвалол, напротив, прибавил 6,64 рубля.
В целом же по ряду направлений в сентябре текущего года омичи смогут позволить себе иногда даже значительно больше лекарств, чем годом ранее. Так, если в 2021 году на среднюю зарплату можно было купить лишь 223 тюбика мази левомеколь или 894,5 упаковки таблеток валидол, то сейчас эти же параметры выглядят так: 240,7 и 992,9 соответственно. Просадка в 11,15% зафиксирована только по уже названному корвалолу. Лидером же роста стал нимесулид — препарат подорожал на 30,72%.
При этом расходы игроков фармацевтического рынка Омска, как и в целом в России, значительно выросли: новая логистика стала в разы дороже, к тому же многие производители полностью свернули скидочные программы. Однако омичи этих нюансов не видят — все жизненно необходимые препараты по-прежнему на прилавках.
- В целом по нашей сети аптек мы не заметили особого изменения спроса. Стоимость лекарств и медицинских товаров по сравнению с прошлым годом, конечно, выросла. Однако это оказалось не таким значительным, как мы опасались полгода назад.
Доллар вырос не так сильно. Логистика усложнилась, но находят пути, чтобы все завезти в Россию.
Что касается среднего чека, на мой взгляд, это не слишком показательный критерий. Кто-то экономит, кто-то продолжает покупать дорогие лекарства. И многое зависит от конкретной аптеки. Есть те, кто хорошо продают, у них всегда высокий средний чек. А есть такие, которые делают это плохо. В данном случае многое зависит от фармацевтов.
Что касается импортных лекарств, то практически все они остались. Они включены в список жизненно необходимых препаратов, санкции на них не вводили, насколько я знаю. Может быть, если и исчезли, то один-два бренда, и это не лекарства, а, возможно, какие-то медицинские товары.
- Полгода назад были опасения, что кто-то из зарубежных производителей уйдет с российского рынка из-за введенных санкций. Но они не оправдались. Ни один иностранный бренд не прекратил поставки. Однако, по информации специализированных изданий, например «Фармвестника», иностранные компании прекратили инвестирование в разработку и исследования в России, а прекращения поставок не произошло. Все бренды, которые раньше были представлены в стране, имеются.
Если обращаться к отчетам аналитическим агентств, то в 2022 году рынок вырос примерно на 10—11% по отношению к предыдущему году. Судя по Омску, скорее всего, так это и есть.
Что касается прибыли, то расходы наши сильно увеличились из-за того, что многие производители убрали скидки, бонусные программы. Второй момент в том, что логистические цепочки очень сильно изменились и стали намного дороже.
Спрос зависит прежде всего от сезонности и от обстановки с хроническими заболеваниями в каждом конкретном регионе. Сейчас спрос больше всего вырос на противовирусные препараты и антибиотики.
Стоит сразу отметить, что цены на услуги ЖКХ привязаны к инфляции, а их повышение регулируется отдельным законодательством. Но если обратиться к таблице с исследованием, можно увидеть, что с 2021 по 2022 год стоимость коммуналки выросла. Практически по всем позициям, кроме электроэнергии. Впрочем, средняя зарплата в регионе, как уверяет Омскстат, тоже увеличилась с 39 661 до 44 044 рублей. Из-за повышения среднего дохода получается, что платить за услуги ЖКХ стало проще, несмотря на то, что они выросли в цене.
С начала года рынок жилой недвижимости как в первичном, так и во вторичном сегменте претерпел сразу несколько значимых изменений. Можно выделить несколько этапов: бурный рост после начала специальной военной операции, затем существенная просадка и торможение, а после указа о частичной мобилизации в России — некий хаос.
Начиная с апреля текущего года во вторичном сегменте стало значительно больше предложений о продаже. В Омске этот показатель увеличился на 14%. Если же говорить о ценах на “вторичку", то за год в среднем ценовом сегменте стоимость одного квадратного метра выросла почти на 15,6 тысячи рублей, а элитная недвижимость в этой категории и вовсе прибавила 30,2 тысячи рублей.
По данным нашего исследования видно, что в 2021 году на среднюю зарплату в регионе можно было купить примерно 0,7 квадратного метра вторичного жилья в среднем сегменте и 0,5 — в элитном, а сейчас эти показатели снизились до 0,6 и 0,4 квадратного метра соответственно.
На рынке готового жилья в Омске весной и летом 2022 года наметился ощутимый спад покупательского спроса, который в пиковые моменты достигал 25%. Однако, несмотря на это, цены на новое жилье росли уверенными темпами с начала года и в среднем сегменте выросли на 24,8 тысячи рублей за квадратный метр, а в элитном — на 42,4 тысячи рублей. Если переложить все это на среднюю зарплату, то просадка будет чуть выше, чем на вторичном рынке: почти 0,8 квадратного метра в 2021 году против 0,6 в 2022 году по новостройкам со средним ценовым диапазоном. В элитных домах — 0,6 квадратного метра в прошлом году и 0,4 — в текущем.
Отдельно можно выделить поведение покупателей на рынке жилой недвижимости: после начала СВО на смену ажиотажному спросу пришел осознанный, но молниеносный выбор. Омичи стали реже смотреть квартиры “просто так”, но зато стали чаще покупать их быстро, без проволочек. Правда, после указа о частичной мобилизации наступил период турбулентности, но продлился он совсем недолго, после чего все опять вернулось на круги своя.
Сейчас прогнозировать на долгосрочную перспективу поведение рынка недвижимости в Омске достаточно сложно, поскольку все очень плотно переплетено с геополитическими факторами, да и политика Центробанка в отношении ключевой ставки будет играть немалую роль.
Изменение рынка недвижимости в Омске за год можно охарактеризовать четырьмя главными чертами: выросли проценты по ипотеке, замедлился покупательский спрос, но при этом выбор покупателями объектов недвижимости стал более осознанным: меньше «экскурсантов», смотрящих квартиры, чтобы когда-нибудь купить, решение о покупке принимается быстрее. Другими словами, ажиотажный спрос закончился. Еще одна деталь — сейчас почти в каждой сделке есть торг от 3 до 10%, да и застройщики предлагают разнообразные акции и скидки. И последнее: спрос переориентировался в сторону вторичного рынка: купить и жить сейчас, купить и сдавать сейчас, получая прибыль.
При этом из-за падения спроса по сравнению с осенью 2021 года на омском рынке недвижимости увеличилось количество объектов на продажу. Тут нет ничего удивительного, поскольку большое количество предложений на рынке всегда связано с падением спроса и затовариванием рынка.
Что касается рынка первичного жилья (новостроек), то весной и летом 2022 года спрос на новое жилье снизился, стало меньше инвестиционных покупок. Сегодня на омском рынке появляются новые игроки — застройщики из других регионов с нестандартными для Омска предложениями, совершенно новыми идеями строительства и благоустройства микрорайонов. Интерес к новым микрорайонам есть, но, опять же, без ажиотажа.
Отдельно скажу о поведении рынка после начала СВО. Так вот, в феврале — начале марта был всплеск покупательской активности, наличные деньги вкладывались в метры, а одобренные по низким ставкам ипотеки срочно реализовывались. Затем на два месяца рынок практически встал, что было связано со значительным повышением ставок по ипотеке.
По поводу инвестиционной привлекательности недвижимости в сегодняшних реалиях: тут перво-наперво надо разобраться, что считать выгодным вложением. Сберечь деньги в метрах — тогда, да, выгодно. Вырастет ли цена квадратного метра — да, вырастет, поскольку после любого падения начинается рост. Получать выгоду от сдачи внаем — не факт, можно, конечно, покрыть накладные расходы по содержанию жилья и последующему ремонту после квартирантов, но если сдаваемая квартира одна и в отдаленном от центра районе, то значительных дивидендов это не принесет.
С апреля этого года в крупных городах России отмечается тренд на рост объема предложения на рынке вторичного жилья, и Омск в этом случае не стал исключением: количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 14%. В основном распродаются квартиры, которые приобретались на волне дешевых ипотечных ставок, в качестве инвестиций, сейчас многие стараются продать их с целью снижения долговой нагрузки.
Выросший объем предложения, естественно, увеличил уровень конкуренции между собственниками за реального покупателя. Цены в предложениях продавцы снижать не готовы и стараются их удерживать на прежнем уровне, но стали более лояльны к торгу. По сравнению с августом в сентябре средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир показала нулевую динамику, двухкомнатные снизились в цене на 1,4%, трехкомнатные — на 1,3%. Конечно, на рынок недвижимости влияют внешние факторы, после 21 сентября на нем отмечался недельный период турбулентности, когда одни собственники стремились срочно продать свои объекты, другие, наоборот, ставили сделки на паузу, схожая ситуация и среди покупателей. В начале октября мы отмечаем поисканную стабилизацию ситуации на рынке недвижимости. Спрос подогревают ипотечные программы со сниженным первоначальным взносом и дисконт от продавцов вторичного жилья, в среднем он составляет 5,5—6%, это рекордный показатель за последние пару лет: например, в аналогичный период прошлого года он был вдвое ниже.
Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке недвижимости в Омске достаточно сложно, сейчас все очень зависит от геополитических факторов и дальнейшей политики Центробанка в отношении ключевой ставки.
Однако стоит отметить, что в отличие от февраля этого года реакция рынка на сложившуюся ситуацию была более сдержанной, фактически с момента пандемии у него выработался своего рода иммунитет к внешним факторам, поэтому доля сделок, которые в первую неделю после 21 сентября продавцы или покупатели ставили на паузы, была в два-три раза меньше.