Несмотря на старания вандалов. В Омске все-таки открылся «Зимний Любинский»

Вечером 17 декабря в центре Омска торжественно открылся проект «Зимний Любинский». Тематика — СССР. На улице Музейная установили ледяные скульптуры, горку, детский лабиринт, несколько фотозон.
«Зимний Любинский» будет работать до 15 января, сообщили в минкульте. Посетить пространство можно в любое время суток.
Напомним, ранее старт проекта был под угрозой. За неделю до открытия вандалы разрушили ледяные постаменты под скульптуры. Тогда художники еще работали над оформлением. Однако фигуры оперативно восстановили.