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Несмотря на старания вандалов. В Омске все-таки открылся «Зимний Любинский»

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске открылся «Зимний Любинский»

В этом году гостей ждет атмосфера прошлой эпохи.

Вечером 17 декабря в центре Омска торжественно открылся проект «Зимний Любинский». Тематика — СССР. На улице Музейная установили ледяные скульптуры, горку, детский лабиринт, несколько фотозон.

«Зимний Любинский» будет работать до 15 января, сообщили в минкульте. Посетить пространство можно в любое время суток.

Напомним, ранее старт проекта был под угрозой. За неделю до открытия вандалы разрушили ледяные постаменты под скульптуры. Тогда художники еще работали над оформлением. Однако фигуры оперативно восстановили.

Вандалы разрушили ледяные постаменты на «Зимнем Любинском» в Омске
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#Город#Общество#Культура#Новости#Омск#Новый год#Вандалы
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