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Омский «Авангард» соберется на новогодний корпоратив

Сегодня, 11:44
Фото: hawk.ru
Корпоратив пройдет 15 декабря, пока в чемпионате КХЛ объявлена недельная пауза.

Завтра, 15 декабря омский хоккейный клуб «Авангард» отправятся на новогодний корпоратив. Об этом сообщил главный тренер команды Михаил Кравец в эфире «Матч ТВ»

«15 декабря пойдем на новогоднюю встречу всей командой. Пытаемся такие вещи делать, чтобы был не только один хоккей», — рассказал Михаил Кравец.

Отметим, ранее в пресс-службе ХК «Авангард» объявили о недельной паузе для проведения Кубка Первого канала. Однако это никак не помешало команде продолжать тренироваться. Следующий же матч после паузы состоится 19 декабря с ХК «Салават Юлаев».

Помимо этого, омский «Авангард» заключил договор с хоккейным клубом «Спартак» на временный переход 24-летнего голкипера Андрея Сковронского.

Омский «Авангард» арендовал 24-летнего вратаря из «Спартака»
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#Юлия Бармина#Спорт#Хоккей#Новости#Омск#Корпоратив#Авангард#Авангард хоккей#Омский авангард
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