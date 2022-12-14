Омский «Авангард» соберется на новогодний корпоратив

Отметим, ранее в пресс-службе ХК «Авангард» объявили о недельной паузе для проведения Кубка Первого канала. Однако это никак не помешало команде продолжать тренироваться. Следующий же матч после паузы состоится 19 декабря с ХК «Салават Юлаев».