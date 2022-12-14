Омский «Авангард» соберется на новогодний корпоратив

Завтра, 15 декабря омский хоккейный клуб «Авангард» отправятся на новогодний корпоратив. Об этом сообщил главный тренер команды Михаил Кравец в эфире «Матч ТВ»
«15 декабря пойдем на новогоднюю встречу всей командой. Пытаемся такие вещи делать, чтобы был не только один хоккей», — рассказал Михаил Кравец.
Отметим, ранее в пресс-службе ХК «Авангард» объявили о недельной паузе для проведения Кубка Первого канала. Однако это никак не помешало команде продолжать тренироваться. Следующий же матч после паузы состоится 19 декабря с ХК «Салават Юлаев».
Помимо этого, омский «Авангард» заключил договор с хоккейным клубом «Спартак» на временный переход 24-летнего голкипера Андрея Сковронского.