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ЧП

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Ноябрь
ЧП в Анталье: российский лайнер загорелся из-за сложных погодных условий
25 ноября, 04:22
В Омске за поселком Николаевка обнаружили опасную свалку ртутных градусников
18 ноября, 05:28
Октябрь
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
Сентябрь
Холодный удар. Омичей предупредили об опасности из-за надвигающихся заморозков
В Омской области с 19 по 21 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Возможны ЧП, включая пожары и обрывы линий связи.
18 сентября, 05:45
Названа причина пожара на заводе «Омсктрансмаш»
12 сентября, 08:06
Август
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
9 августа, 05:35
Июль
Пять человек в больнице. В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд
29 июля, 11:20
Июнь
Последствия шторма. В Омске несколько деревьев не пережили грозу и сильный ветер
17 июня, 08:26
Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку
11 июня, 08:10
Март
Запах как в курятнике. В Омской области школу затопило снегом с пометом
30 марта, 12:55
Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест
23 марта, 03:49
Кровавая бойня в Москве 22 марта — последние новости о теракте в «Крокус Сити Холл»
Свежие данные о кровавой трагедии в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта
22 марта, 20:02
В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП
К выбору организации подходят серьезно, к кандидатам есть высокие требования.
20 марта, 08:15
Февраль
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Ребенка с ожогом госпитализировали, за ним следят врачи.
15 февраля, 15:21
Декабрь 2023
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
27 декабря 2023, 05:12
Могла быть жива. Раскрыты жуткие детали о новорожденной в мусорном контейнере в Омске
20 декабря 2023, 10:15
Причину смерти омской девочки из мусорного контейнера установят только через месяц
19 декабря 2023, 08:18
Стали известны подробности о состоянии омичей, отравившихся угарным газом
13 декабря 2023, 11:06
В Омске неизвестные сожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях
12 декабря 2023, 16:02
Новогодняя магнитная буря, фонтан из кипятка и отключение газа. Омск сегодня
8 декабря 2023, 14:16

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