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«СВО не напугала»: уклонистов в Омской области стало меньше

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
Также Город55 поинтересовался, сколько таких людей в регионе.

В 2022 году призыв на срочную службу в России и в том числе в Омской области был сдвинут на месяц — с 1 октября на 1 ноября. Это сделано для того, чтобы военкоматы смогли завершить объявленную ранее частичную мобилизацию.

В этом году в стране планировали призвать 120 тысяч срочников, привлекать к участию в СВО их не будут.

Город55 поинтересовался в Омском военном комиссариате, как прошел призыв на срочную службу в нашем регионе.

«Радует, что сегодня многие юноши понимают, что армия — это школа мужества и служба для них не в тягость, а именно почетный долг. Этот факт подтверждает и тот факт, что число граждан, не явившихся в военкоматы с каждым голом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия», — говорится в ответе за подписью главного военкома Омской области Юрия Мешавкина.

Также мы задали вопрос, как ищут уклонистов в регионе:

«В настоящее время в военных комиссариатах Омской области создана система оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу. В случае неявки без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Это определено пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“».

Возбуждались ли в этом году уголовные дела в отношении уклонистов от срочной службы или призыва в рамках частичной мобилизации, военком ответить затруднился.

 

#Анна Микула#Омск#Омская область#Частичная мобилизация в России#Общество#Город#Армия
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