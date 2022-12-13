В 2022 году призыв на срочную службу в России и в том числе в Омской области был сдвинут на месяц — с 1 октября на 1 ноября. Это сделано для того, чтобы военкоматы смогли завершить объявленную ранее частичную мобилизацию.
В этом году в стране планировали призвать 120 тысяч срочников, привлекать к участию в СВО их не будут.
Город55 поинтересовался в Омском военном комиссариате, как прошел призыв на срочную службу в нашем регионе.
«Радует, что сегодня многие юноши понимают, что армия — это школа мужества и служба для них не в тягость, а именно почетный долг. Этот факт подтверждает и тот факт, что число граждан, не явившихся в военкоматы с каждым голом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,1% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия», — говорится в ответе за подписью главного военкома Омской области Юрия Мешавкина.
Также мы задали вопрос, как ищут уклонистов в регионе:
«В настоящее время в военных комиссариатах Омской области создана система оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу. В случае неявки без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Это определено пунктом 4 статьи 31 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“».
Возбуждались ли в этом году уголовные дела в отношении уклонистов от срочной службы или призыва в рамках частичной мобилизации, военком ответить затруднился.