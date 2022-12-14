Как и почему изменятся цены на хлеб в Омской области

«На деле социальный хлеб, который и пользуется спросом в магазинах, действительно подрос в цене, но не на такие значения. Если с начала года цены и спрос на эту продукцию были более-менее ровными, то сейчас мы наблюдаем просадку и по хлебу, и по муке, и по крупам, и по хлебобулочным изделиям. Если, скажем, в конце февраля, после начала СВО, был дикий спрос и сметали все подряд, то примерно с мая пошло снижение, которое продолжается и сейчас»,

— пояснил Городу55 генеральный директор и соучредитель ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.