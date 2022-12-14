Как и почему изменятся цены на хлеб в Омской области

По данным статистиков, с сентября 2021 года цены на хлеб и булочные изделия из муки 1-го и 2-го сортов в Омской области повысились на 40,08 рубля, что, по сути, является рекордным показателем. Однако не стоит пугаться таких цифр. Во-первых, статистики считают хлеб в килограммах, а не в булках.
Во-вторых, маркером для повышения цен на хлебобулочные изделия стало увеличение стоимости муки: с сентября 2021 года она подросла на 11,47 рублей. Все это привело к тому, что, даже несмотря на рост средней зарплаты, хлеба и муки омичи смогут купить меньше, чем годом ранее.
Вот только тут нужно понимать, что в категорию «хлеб и булочные изделия из муки 1-го и 2-го сортов» специалисты Омскстата включили и хлеб различных наименований, и условные булочки, рогалики и прочее, и прочее. Отсюда и такой серьезный рост.
«На деле социальный хлеб, который и пользуется спросом в магазинах, действительно подрос в цене, но не на такие значения. Если с начала года цены и спрос на эту продукцию были более-менее ровными, то сейчас мы наблюдаем просадку и по хлебу, и по муке, и по крупам, и по хлебобулочным изделиям. Если, скажем, в конце февраля, после начала СВО, был дикий спрос и сметали все подряд, то примерно с мая пошло снижение, которое продолжается и сейчас», — пояснил Городу55 генеральный директор и соучредитель ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.
При этом эксперт уверен, что резких скачков цен на хлеб и муку в ближайшие месяцы и в следующем году не будет. Причин тому несколько, в том числе и проблемы с логистикой.
«Урожай у нас по многим параметрам рекордный, что сразу же потянет за собой снижение цены сначала на сырье, затем просядет мука, а дальше откатятся цены на хлеб и булочные изделия. Крупы в этом вопросе тоже в стороне не останутся. Еще один фактор, который повлияет на снижение цены, — это очень серьезные проблемы с логистикой, в частности с вывозом продукции. Нам попросту не хватает вагонов», — сетует Илья Баринов.
Между тем гендиректор «Сибирского КХП» считает, что в целом в ноябре — декабре рынок выровняется, стабилизируется и никаких колебаний далее не будет.