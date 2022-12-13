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Вакантное место. В Омске ищут нового замдиректора департамента городского хозяйства

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
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Омская администрация ищет нового замдиректора департамента городского хозяйства

Заработная плата составит 44-54 тыс рублей.

По сообщению омской администрации, мэрия ищет нового заместителя директора департамента городского хозяйства. Прием документов на эту вакансию продлится до 30 декабря.

Новому замдиректора обещают зарплату в размере 44-54 тыс рублей. А должностными обязанностями чиновника будут вопросы коммунально-бытового хозяйства.

Что касается требований к стажу, тут сразу два критерия. Во-первых, стаж госслужбы должен быть не менее двух лет. Во-вторых, необходим стаж работы по специальности, направлению подготовки (также не менее двух лет). Помимо этого у будущего чиновника обязательно должно быть высшее образование (специалитет/магистратура).

Отметим, что кандидат на должность должен обладать определенными знаниями, а именно: знание русского языка, знание Конституции РФ, знание законодательства о противодействии коррупции, знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.

Также, он должен уметь мыслить стратегически, правильно распределять и использовать служебное время, достигать определенных результатов, быть стрессоустойчивым, уметь совершенствовать свой профессиональный уровень и грамотно говорить и писать.

Добавим, что командировки в работу не включены, а рабочий день будет ненормированным.

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#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Вакансия#Чиновники#Зарплата
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