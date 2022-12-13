Вакантное место. В Омске ищут нового замдиректора департамента городского хозяйства

По сообщению омской администрации, мэрия ищет нового заместителя директора департамента городского хозяйства. Прием документов на эту вакансию продлится до 30 декабря.
Новому замдиректора обещают зарплату в размере 44-54 тыс рублей. А должностными обязанностями чиновника будут вопросы коммунально-бытового хозяйства.
Что касается требований к стажу, тут сразу два критерия. Во-первых, стаж госслужбы должен быть не менее двух лет. Во-вторых, необходим стаж работы по специальности, направлению подготовки (также не менее двух лет). Помимо этого у будущего чиновника обязательно должно быть высшее образование (специалитет/магистратура).
Отметим, что кандидат на должность должен обладать определенными знаниями, а именно: знание русского языка, знание Конституции РФ, знание законодательства о противодействии коррупции, знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.
Также, он должен уметь мыслить стратегически, правильно распределять и использовать служебное время, достигать определенных результатов, быть стрессоустойчивым, уметь совершенствовать свой профессиональный уровень и грамотно говорить и писать.
Добавим, что командировки в работу не включены, а рабочий день будет ненормированным.