Вакантное место. В Омске ищут нового замдиректора департамента городского хозяйства

Что касается требований к стажу, тут сразу два критерия. Во-первых, стаж госслужбы должен быть не менее двух лет. Во-вторых, необходим стаж работы по специальности, направлению подготовки (также не менее двух лет). Помимо этого у будущего чиновника обязательно должно быть высшее образование (специалитет/магистратура).