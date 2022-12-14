Рынок лекарств в Омской области. Исчезнут ли импортные препараты

Так, абсолютным лидером по снижению цены, согласно аналитике проекта «Индекс утраты», стал противовоспалительный препарат Нимесулид — за год цена на него снизилась на 16,83 рубля. А вот популярный Корвалол, напротив, прибавил 6,64 рубля. Собственно, последний препарат и стал единственным, который «просел» для покупателей: если годом ранее омичи могли позволить себе купить на среднюю зарплату 1492,7 упаковки этого препарата, то сейчас только 1326,2.