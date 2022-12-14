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Рынок лекарств в Омской области. Исчезнут ли импортные препараты

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI
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Дефицита импортных лекарств в Омской области не будет — эксперты

Все западные фармацевтические компании остались на российском рынке, поскольку большинство лекарств входят в перечень жизненно необходимых.

С сентября 2021 по сентябрь 2022 года фармацевтический рынок в Омской области вел себя волнообразно: взлеты и падения цен по целому ряду наименований лекарств и препаратов чередовались с относительным затишьем и стагнацией.

Так, абсолютным лидером по снижению цены, согласно аналитике проекта «Индекс утраты», стал противовоспалительный препарат Нимесулид — за год цена на него снизилась на 16,83 рубля. А вот популярный Корвалол, напротив, прибавил 6,64 рубля. Собственно, последний препарат и стал единственным, который «просел» для покупателей: если годом ранее омичи могли позволить себе купить на среднюю зарплату 1492,7 упаковки этого препарата, то сейчас только 1326,2.

Индекс утраты
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Что касается дефицита каких-либо препаратов, то его попросту нет, поскольку фармацевтическую отрасль менее всего затронул исход импортных брендов. 

«Практически все импортные лекарства остались на прилавках. Они включены в список жизненно необходимых препаратов, и санкции на них не вводили. Может быть, если и исчезли, то один-два бренда, и это не лекарства, а, скорее, какие-то медицинские товары», — рассказал Городу55 управляющий сетью аптек «Семейная» в Омске Константин Попов.

Между тем, по словам нашего собеседника, усложнилась логистика: доставлять все препараты в Россию стало и сложнее, и дороже, но на цены на лекарства это не повлияло.

Хотя приостановка бизнеса у иностранной «фармы» в России все же наблюдается — прекращены инвестиции в разработку и исследования в нашей стране, что в будущем может негативно сказаться на отрасли в целом. Естественно, если только эта ниша не будет поддержана за счет средств государства и отечественных предпринимателей. 

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