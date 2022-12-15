Омскому каратисту Живодеру вменили статью о сексуальном насилии над 4-летней девочкой

В Омске неожиданный поворот получило уголовное дело в отношении обладателя черного пояса по карате 33-летнего Павла Живодера, которого винят в жестоких издевательствах над 9-месячным сыном своей сожительницы. Выяснилось, что фигурант дела причастен и к куда более тяжким преступлениям.
«По данным следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года, пока матери детей не было дома, для удовлетворения своих сексуальных потребностей омич совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери сожительницы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
В итоге Живодеру предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка».
Напомним судить каратиста будут и за то, что в тот же период он неоднократно избивал 9-месячного младенца, поднимал его за ноги и тряс. В итоге малыш, который недавно перенес тяжелую операцию, вновь попал в больницу. Экспертиза признала, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.
Сейчас следствие по делу окончено, все материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СКР.