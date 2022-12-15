Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омскому каратисту Живодеру вменили статью о сексуальном насилии над 4-летней девочкой

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Следователи закончили следствие и готовятся передать все материалы в суд.

В Омске неожиданный поворот получило уголовное дело в отношении обладателя черного пояса по карате 33-летнего Павла Живодера, которого винят в жестоких издевательствах над 9-месячным сыном своей сожительницы. Выяснилось, что фигурант дела причастен и к куда более тяжким преступлениям.

«По данным следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года, пока матери детей не было дома, для удовлетворения своих сексуальных потребностей омич совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери сожительницы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

В итоге Живодеру предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка».

Напомним судить каратиста будут и за то, что в тот же период он неоднократно избивал 9-месячного младенца, поднимал его за ноги и тряс. В итоге малыш, который недавно перенес тяжелую операцию, вновь попал в больницу.  Экспертиза признала, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Истязавший ребенка омский каратист расплакался в суде и заявил, что он спасал жизнь
Узнать подробнее

Сейчас следствие по делу окончено, все материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СКР. 

Видео: СКР по Омской области.
#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия#Павел Живодер#Уголовное дело#Дети#Насилие#Педофил#Истязания#Видео#Василий Попов
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Сегодня, 05:43
Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво
Сегодня, 05:17
В Омске выбрали подрядчиков для ликвидации свалок возле двух кладбищ
Сегодня, 04:27
Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России
Сегодня, 03:19
Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»
Сегодня, 03:51
Экс-глава прокуратуры Омской области получил неожиданное назначение
Сегодня, 05:58