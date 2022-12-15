Омскому каратисту Живодеру вменили статью о сексуальном насилии над 4-летней девочкой

Напомним судить каратиста будут и за то, что в тот же период он неоднократно избивал 9-месячного младенца, поднимал его за ноги и тряс. В итоге малыш, который недавно перенес тяжелую операцию, вновь попал в больницу. Экспертиза признала, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.