Поступил заказ. Появились интересные подробности появления свалки под Омском

В пресс-службе УМВД России по Омской области озвучили новые подробности появления стихийной свалки в поселке Степной под Омском. Оказалось, что водитель «КамАЗа» причастен лишь к выгрузке бочек, а об их содержимом мужчина не знал.
Водителя, выгружавшего бочки, нашли полицейские после звонка местной жительницы в полицию. Силовикам мужчина объяснил, что занимается частными перевозками. За день до инцидента ему поступил заказ — разгрузить большегрузный автомобиль и выбросить бочки с некими отходами вблизи поселка Степной.
Согласно устной договоренности, омич прибыл на место, где уже стояла фура Volvo. Оттуда он выгрузил бочки якобы для временного размещения. Там же, возле карьера, обнаружили фуру. Водитель пояснил, что он вез бочки по маршруту Новосибирск — Волжский, но по пути водителю поступил звонок от диспетчера, который попросил выгрузить бочки под Омском.
В итоге в отношении водителя «КамАЗа» составили протокол по ч.3.3 ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Мужчине грозит штраф до 50 тыс рублей. Проверка продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются полные обстоятельства произошедшего, а также иные причастные лица, отметили в ведомстве.
Ранее Город55 сообщал, что в региональном Следственном комитете организовали доследственную проверку и уже назначили необходимые экспертизы. Широко о случившемся стало известно после публикации в телеграм-канале руководителя Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой.