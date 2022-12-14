Поступил заказ. Появились интересные подробности появления свалки под Омском

Согласно устной договоренности, омич прибыл на место, где уже стояла фура Volvo. Оттуда он выгрузил бочки якобы для временного размещения. Там же, возле карьера, обнаружили фуру. Водитель пояснил, что он вез бочки по маршруту Новосибирск — Волжский, но по пути водителю поступил звонок от диспетчера, который попросил выгрузить бочки под Омском.