Неожиданное решение. Омский рыбак возмутился статьей для виновника ДТП

Жалобу выжившего рыбака распространили по омским сообществам. В комментариях к ней мнения жителей разделились. Есть те, кто сочувствуют его горю и поддерживают претензию, но есть и те, кто согласен с позицией следователей. Люди пишут, что произошло все не на дорогах общего пользования, даже не на ледовой переправе, а значит, расценивать это как ДТП нельзя, и 264 статья применяться не может.