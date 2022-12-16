Неожиданное решение. Омский рыбак возмутился статьей для виновника ДТП

Выживший после ДТП на озере Чаны рыбак обратился в интернет-приемную Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в том, правильно ли квалифицировали действия виновника ДТП.
Мужчина рассказал, что ему якобы позвонили новосибирские следователи и сообщили, что на виновника смертельного ДТП завели дело по. ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Потерпевший рыбак обратился в следственный комитет за разъяснением: он считает, что дело должны расследовать по более тяжкой статье 264 УК РФ.
«Виновнику инкриминируют 109 статью, хотя ситуация попадает под статью 264, т. к. виновник умышленно сел пьяный за руль. Как пояснил следователь, у них было собрание, и они решили назначить 109 статью», — объяснил омич в интернет-приемной.
Представитель пресс-службы СКР ответил пострадавшему омичу, что по его обращению начата проверка. В ведомстве подчеркнули, что расследование дела еще не окончено, и дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью после разбирательств.
Жалобу выжившего рыбака распространили по омским сообществам. В комментариях к ней мнения жителей разделились. Есть те, кто сочувствуют его горю и поддерживают претензию, но есть и те, кто согласен с позицией следователей. Люди пишут, что произошло все не на дорогах общего пользования, даже не на ледовой переправе, а значит, расценивать это как ДТП нельзя, и 264 статья применяться не может.
Напомним, что водителя не стали заключать под стражу после происшествия. Toyota RAV-4 отправилась на стоянку, а виновнику гибели омского рыбака выдали подписку о невыезде.