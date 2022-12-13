Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи

Об этой истории первой рассказала руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По словам чиновницы, полицейские остановили фуру, в которой везли бочки, промаркированные, как литийсодержащие отходы. Груз везли, чтобы там «утилизировать» в карьере рядом с бывшим военным городком. Эта работа была возложена не некое ООО «Экосоюз», а принадлежали вещества Новосибирскому заводу химконцентратов.