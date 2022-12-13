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Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
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В Следственном комитете организовали доследственную проверку и уже назначили необходимые экспертизы.

История со свалкой ядовитых химикатов в карьере рядом с омским поселком Степной получила свое продолжение. Доследственную проверку по этой истории инициировали в СКР по Омской области.

«Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Напомним, как ранее сообщал Город55, бочки с химикатами привозили и сбрасывали в карьер рядом с поселком Степной. Некоторая тара для транспортировки имела повреждения, потому часть химикатов впиталась в грунт. 

Об этой истории первой рассказала руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По словам чиновницы, полицейские остановили фуру, в которой везли бочки, промаркированные, как литийсодержащие отходы. Груз везли, чтобы там «утилизировать» в карьере рядом с бывшим военным городком. Эта работа была возложена не некое ООО «Экосоюз», а принадлежали вещества Новосибирскому заводу химконцентратов.

В 224 бочках, по информации  Родионовой, содержатся сульфаты, нитраты,  а также хлориды натрия и железа.

224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском
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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск#Уголовное дело#ЧП#Доследственная проверка#Следственный комитет#Светлана Радионова
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