Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи

История со свалкой ядовитых химикатов в карьере рядом с омским поселком Степной получила свое продолжение. Доследственную проверку по этой истории инициировали в СКР по Омской области.
«Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, как ранее сообщал Город55, бочки с химикатами привозили и сбрасывали в карьер рядом с поселком Степной. Некоторая тара для транспортировки имела повреждения, потому часть химикатов впиталась в грунт.
Об этой истории первой рассказала руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По словам чиновницы, полицейские остановили фуру, в которой везли бочки, промаркированные, как литийсодержащие отходы. Груз везли, чтобы там «утилизировать» в карьере рядом с бывшим военным городком. Эта работа была возложена не некое ООО «Экосоюз», а принадлежали вещества Новосибирскому заводу химконцентратов.
В 224 бочках, по информации Родионовой, содержатся сульфаты, нитраты, а также хлориды натрия и железа.