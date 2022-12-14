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Жить дорого, а болеть — еще дороже. В Омске подскочили цены на лекарства

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
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В Омской области подорожали важнейшие лекарства и средства первой помощи

Рынок не щадит ни здоровых, ни больных. Некоторые лекарства в Омске подорожали за год на 20 и более процентов. Йод стал «золотым», он подорожал сразу на 66,88%.

По данным сервиса от минфина iМonitoring в Омской области за год выросли цены на самые значимые лекарственные препараты и средства первой помощи. «Лидирует» йод. Он с октября прошлого года по октябрь этого подскочил на 66,88%. Раньше за 10 мл омичи платили в среднем почти 28 рублей, теперь же платят почти 47.

Из препаратов для проблем с ЖКТ подорожала суспензия Алмагеля на 13,5%. Теперь средний ценник — около 383 рублей. «Смекта», наоборот, упала в цене на целых 26,66%.

Не обошлись без повышений и средства от «давления». Корвалол подорожал на 23,24%, зато немного дешевле стал Валидол, на 4%.

Обезболивающие препараты росли не слишком сильно, но уверенно. Аспирин подорожал на 13%, Но-шпа на 12,4%. Неприятно «скакнул» Анальгин, он за год вырос на 33,38%. Зато подешевел Нимесулид в таблетках почти на 14%.

Подорожали на 37% поливитамины с макро- и микроэлементами, троксерутиновый гель на 17%, а флуоциноловая мазь на 21,65%.

Омичей с хроническим насморком не обрадуют цены на Ксилометазолин. Эти капли поднялись в цене почти на 30%.

Неожиданно подорожал Глицин на 26%. Бинты и отечественная вата тоже внезапно подорожали. Бинты на 19,4%, а вата — больше, чем на 30%.

Фото: скриншот iМonitoring

Подробнее о скачках цен на лекарства за год, а также о том, какие компании покинули фармацевтический рынок, в спецпроекте Города55 «Индекс утраты».

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#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Новости#Омская область#Цены на лекарства#Жизненно важные лекарства#Рост цен на лекарства#Статистика
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