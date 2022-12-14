Жить дорого, а болеть — еще дороже. В Омске подскочили цены на лекарства

По данным сервиса от минфина iМonitoring в Омской области за год выросли цены на самые значимые лекарственные препараты и средства первой помощи. «Лидирует» йод. Он с октября прошлого года по октябрь этого подскочил на 66,88%. Раньше за 10 мл омичи платили в среднем почти 28 рублей, теперь же платят почти 47.