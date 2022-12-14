Импортный алкоголь. Стоит ли ожидать дефицита на прилавках омских магазинов

Санкции и уход некоторых западных производителей привели к тому, что ассортимент алкоголя на прилавках магазинов в Омске начал меняться. Ведь до 24 февраля от 95 до 99% виски, рома, джина и текилы поступали из-за рубежа, около 50% вина и 30% коньяка — тоже.
Более всего исход импортных брендов на себе ощутили рынки крепкого алкоголя и пива.
«Тем, кто любил импортные марки, особенно чешские, датские и голландские, пришлось с ними распрощаться. Такие компании, как Heineken, Carlsberg, Staropramen, Plzenský Prazdroj, выпускающие марки Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus, ушли с рынка. Однако большинство импортных производителей пива имеют в России свои заводы, поэтому ситуация тут не столь критична. А вот с крепким алкоголем все гораздо хуже: производители рома, виски, джина и текилы остановили экспорт в Россию. То, чем сейчас торгуют в омских магазинах, — это остатки. В частности, ушли американская Brown-Forman, это марка Jack Daniel’s, британская Diageo — это Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan и другие. И какой-либо внятной замены этим маркам нет», — пояснил Городу55 омский предприниматель, генеральный директор ООО «Торговый дом Шкуренко» Виктор Шкуренко.
Между тем руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «ЦИФФРА» Вадим Дробиз считает, что никуда западные бренды с прилавков не исчезли, а всю шумиху с их якобы дефицитом разгоняют сами торговые сети.
«По поводу ушедших брендов: ничего страшного не будет. Смотрите, кто у нас потреблял те бренды, которые ушли? Это был узкий, я бы даже сказал „узочайший“ круг лиц. Они составляли максимум 10% населения, и все остальные 90% даже не заметили и не заметят, что это все ушло. Для тех, кто это потреблял, да, это трагично, поскольку заменить один продукт другим физически невозможно. Поскольку здесь нужно замещать не продукт, а бренд. Но я скажу так: а замещать и не надо, вся эта продукция есть. Сейчас у нас кто бунтует — розница и рестораторы, мол, караул, все заканчивается. Однако в магазинах все это еще есть, но потребителям уже полгода упорно рассказывают, что скоро все закончится. Но не заканчивается же», — отмечает Вадим Дробиз.
По мнению нашего собеседника, виски, ром, джин и текила как поставлялись, так и будут поставляться: через серый и параллельный импорт, через интернет и дьюти-фри. Плюс уже сейчас многие российские производители крепкого алкоголя запускают линии и строят заводы полного цикла, для производства виски, а, скажем, джин российского производства уже присутствует на полках магазинов. Два-три года, считает Вадим Дробиз, и массовый сегмент потребителей перейдет на эту отечественную продукцию и бренды.
А вот роста цен на алкоголь, особенно перед новогодними праздниками, ждать стоит. Стоимость будет увеличиваться, в том числе и за счет повышения акцизов. К слову, с сентября 2021 года литр традиционного русского крепкого алкоголя, водки крепостью 40%, в среднем подорожал на 62,2 рубля.