Импортный алкоголь. Стоит ли ожидать дефицита на прилавках омских магазинов

«По поводу ушедших брендов: ничего страшного не будет. Смотрите, кто у нас потреблял те бренды, которые ушли? Это был узкий, я бы даже сказал „узочайший“ круг лиц. Они составляли максимум 10% населения, и все остальные 90% даже не заметили и не заметят, что это все ушло. Для тех, кто это потреблял, да, это трагично, поскольку заменить один продукт другим физически невозможно. Поскольку здесь нужно замещать не продукт, а бренд. Но я скажу так: а замещать и не надо, вся эта продукция есть. Сейчас у нас кто бунтует — розница и рестораторы, мол, караул, все заканчивается. Однако в магазинах все это еще есть, но потребителям уже полгода упорно рассказывают, что скоро все закончится. Но не заканчивается же», — отмечает Вадим Дробиз.