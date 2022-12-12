Вредители не обнаружены. В Омске проверили новогодние деревья перед продажей людям

С ноября по декабрь 2022 года из Челябинской, Кемеровской областей и Республики Башкортостан в Омск было доставлено 25,2 тыс деревьев из карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса. При этом, приехав в Омск, хозяйствующие субъекты известили Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.