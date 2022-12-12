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Вредители не обнаружены. В Омске проверили новогодние деревья перед продажей людям

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
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Омский Россельхознадзор проверил хвойные деревья перед продажей на елочных базарах

По результатам проверки карантинные вредители не обнаружены и все деревья допущены к продаже.

По сообщению омского Россельхознадзора, специалисты проконтролировали рождественские деревья, поступившие в Омскую область для продажи на елочных базарах.

С ноября по декабрь 2022 года из Челябинской, Кемеровской областей и Республики Башкортостан в Омск было доставлено 25,2 тыс деревьев из карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса. При этом, приехав в Омск, хозяйствующие субъекты известили Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

Специалисты ведомства установили, что одна партия (3 тыс штук деревьев) вывезена с территории Челябинской области без подтверждающих безопасность груза карантинных сертификатов. За это хозяйствующему субъекту было объявлено предостережение.

Помимо этого, специалисты проконтролировали 2,6 тыс хвойных деревьев, перед отправкой в Казахстан.

По результатам проверки карантинные вредители не обнаружены, все деревья допущены к продаже на территории Омской области и вывозу в соседнее государство.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Новый год#Елка#Елочный базар#Россельхознадзор
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