Вредители не обнаружены. В Омске проверили новогодние деревья перед продажей людям

По сообщению омского Россельхознадзора, специалисты проконтролировали рождественские деревья, поступившие в Омскую область для продажи на елочных базарах.
С ноября по декабрь 2022 года из Челябинской, Кемеровской областей и Республики Башкортостан в Омск было доставлено 25,2 тыс деревьев из карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса. При этом, приехав в Омск, хозяйствующие субъекты известили Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.
Специалисты ведомства установили, что одна партия (3 тыс штук деревьев) вывезена с территории Челябинской области без подтверждающих безопасность груза карантинных сертификатов. За это хозяйствующему субъекту было объявлено предостережение.
Помимо этого, специалисты проконтролировали 2,6 тыс хвойных деревьев, перед отправкой в Казахстан.
По результатам проверки карантинные вредители не обнаружены, все деревья допущены к продаже на территории Омской области и вывозу в соседнее государство.