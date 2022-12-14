В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области

Омичам может быть интересно еще одно кадровое решение, принятое сегодня. Александр Лоренц, который станет прокурором Ярославской области, с 2012 по 2019 год был первым заместителем прокурора Омской области, но потом перебрался на Ставрополье. Женат Лоренц на дочери Виктора Шрейдера — бывшего мэра Омска, уже второй срок подряд заседающего в Государственной Думе. В Ярославле он может встретиться с ещё одним довольно известным бывшим омичом — Андреем Ткачуком, в прошлом начальником омского областного ГУИПа, директором медиа-холинга «Слово» и вице-спикером Омского городского совета, который сейчас возглавляет фонд содействия развитию Ярославской области «Ярославия».