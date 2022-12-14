В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области

Сегодня, 14 декабря, на заседании Совета Федерации была одобрена кандидатура нового прокурора Омской области. Как уже писал Город55, накануне комитеты СФ провели совместное заседание, во время которого обсудили кандидатов на посты прокуроров сразу в нескольких регионах страны. В Ненецкий автономный округ было предложено назначить Дмитрия Горшкова, в Магаданскую область — Дмитрия Разуваева, в Ярославскую область — Александра Лоренца. Кандидатом в прокуроры Омской области стал Алексей Афанасьев.
Все эти персоналии получили поддержку сенаторов.
— Были проведены консультации по представленным президентом кандидатурам, — рассказал на сегодняшнем заседании Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству. — Все кандидатуры поддержаны. В соответствии с положениями регламента направлен соответствующий доклад председателю Совета Федерации.
Теперь остались последние формальности: президент должен подписать указ о назначении. Алексей Афанасьев, как следует из биографической справки на сайте Генпрокуратуры, родился в 1969 году, начинал карьеру в Красноярском крае, где был заместителем регионального прокурора с 2016 по 2021 год, а последние полтора года занимает пост первого заместителя прокурора Карелии.
Омичам может быть интересно еще одно кадровое решение, принятое сегодня. Александр Лоренц, который станет прокурором Ярославской области, с 2012 по 2019 год был первым заместителем прокурора Омской области, но потом перебрался на Ставрополье. Женат Лоренц на дочери Виктора Шрейдера — бывшего мэра Омска, уже второй срок подряд заседающего в Государственной Думе. В Ярославле он может встретиться с ещё одним довольно известным бывшим омичом — Андреем Ткачуком, в прошлом начальником омского областного ГУИПа, директором медиа-холинга «Слово» и вице-спикером Омского городского совета, который сейчас возглавляет фонд содействия развитию Ярославской области «Ярославия».
Напомним: последние два года прокурором Омской области был Николай Студеникин, в сентябре ушедший в отпуск с последующим увольнением. Сейчас и. о. прокурора является его первый заместитель Андрей Хамошин.