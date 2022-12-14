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В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области

Сегодня, 07:29
Фото: Совет Федерации
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Пост должен занять Алексей Афанасьев, прежде работавший в Карелии.

Сегодня, 14 декабря, на заседании Совета Федерации была одобрена кандидатура нового прокурора Омской области. Как уже писал Город55, накануне комитеты СФ провели совместное заседание, во время которого обсудили кандидатов на посты прокуроров сразу в нескольких регионах страны. В Ненецкий автономный округ было предложено назначить Дмитрия Горшкова, в Магаданскую область — Дмитрия Разуваева, в Ярославскую область — Александра Лоренца. Кандидатом в прокуроры Омской области стал Алексей Афанасьев.

Все эти персоналии получили поддержку сенаторов.

— Были проведены консультации по представленным президентом кандидатурам, — рассказал на сегодняшнем заседании Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству. — Все кандидатуры поддержаны. В соответствии с положениями регламента направлен соответствующий доклад председателю Совета Федерации.

Теперь остались последние формальности: президент должен подписать указ о назначении. Алексей Афанасьев, как следует из биографической справки на сайте Генпрокуратуры, родился в 1969 году, начинал карьеру в Красноярском крае, где был заместителем регионального прокурора с 2016 по 2021 год, а последние полтора года занимает пост первого заместителя прокурора Карелии.

Омичам может быть интересно еще одно кадровое решение, принятое сегодня. Александр Лоренц, который станет прокурором Ярославской области, с 2012 по 2019 год был первым заместителем прокурора Омской области, но потом перебрался на Ставрополье. Женат Лоренц на дочери Виктора Шрейдера — бывшего мэра Омска, уже второй срок подряд заседающего в Государственной Думе. В Ярославле он может встретиться с ещё одним довольно известным бывшим омичом — Андреем Ткачуком, в прошлом начальником омского областного ГУИПа, директором медиа-холинга «Слово» и вице-спикером Омского городского совета, который сейчас возглавляет фонд содействия развитию Ярославской области «Ярославия».

Напомним: последние два года прокурором Омской области был Николай Студеникин, в сентябре ушедший в отпуск с последующим увольнением. Сейчас и. о. прокурора является его первый заместитель Андрей Хамошин.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Алексей Афанасьев
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