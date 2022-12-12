Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала сводку загрязнения воздуха за ноябрь. Режим «черного неба» объявляли 5 раз для 58 предприятий региона. I степень НМУ была 8, 18, 24, 27 и 28 ноября. В целом, погодные условия часто способствовали накоплению в воздухе загрязняющих примесей.
Всего за ноябрь провели 10 с лишним тысяч анализов на содержание примесей. За это время превышения предельно-допустимой концентрации выявлялись дважды — одна проба хлорида водорода из 550. И одна проба формальдегида из 712.
«В ноябре 2022 года в целом по городу наблюдался „повышенный“ уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Омска не зарегистрированы», — сообщили в УГМС.
Напомним, что ноябрь начался с превышения ПДК хлорида водорода более, чем в 3 раза. А 8 числа, как раз, во время режима НМУ, формальдегид превысил норму в 1,6 раз. А 24 ноября омичи жаловались на жуткие запахи, пробивающиеся даже сквозь закрытые окна.
Также стоит отметить, что Омск в ноябре вошел в первую пятерку онкоопасных городов-миллионников, оценивалось именно влияние выбросов на онкологические риски: