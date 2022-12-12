Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре

Сегодня, 07:42
Фото: Город55
иллюстрация

Омские синоптики рассказали о загрязнении воздуха за ноябрь

Высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха зарегистрировано не было. Чем дышал Омск в ноябре.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала сводку загрязнения воздуха за ноябрь. Режим «черного неба» объявляли 5 раз для 58 предприятий региона. I степень НМУ была 8, 18, 24, 27 и 28 ноября. В целом, погодные условия часто способствовали накоплению в воздухе загрязняющих примесей.

Всего за ноябрь провели 10 с лишним тысяч анализов на содержание примесей. За это время превышения предельно-допустимой концентрации выявлялись дважды — одна проба хлорида водорода из 550. И одна проба формальдегида из 712.

«В ноябре 2022 года в целом по городу наблюдался „повышенный“ уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Омска не зарегистрированы», — сообщили в УГМС.

Напомним, что ноябрь начался с превышения ПДК хлорида водорода более, чем в 3 раза. А 8 числа, как раз, во время режима НМУ, формальдегид превысил норму в 1,6 раз. А 24 ноября омичи жаловались на жуткие запахи, пробивающиеся даже сквозь закрытые окна.

Также стоит отметить, что Омск в ноябре вошел в первую пятерку онкоопасных городов-миллионников, оценивалось именно влияние выбросов на онкологические риски:

В пятерке «лучших». Омскую экологию включили в список самых опасных для здоровья
Узнать подробнее
Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омская область#Омск#Выбросы#УГМС#Режим нму#Статистика
Подпишитесь
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
Сегодня, 08:24
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
Сегодня, 05:29
Жуткий ветер, мороз и снегопад. На Омскую область надвигается непогода
Сегодня, 06:59
«Человека нет, я чудом уцелел». Омичи попали в ДТП во время рыбалки на льду
Сегодня, 03:09
Смертельно опасным гриппом болеет уже больше четверти «простывших» омичей
Сегодня, 04:27