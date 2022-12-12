Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре

Напомним, что ноябрь начался с превышения ПДК хлорида водорода более, чем в 3 раза. А 8 числа, как раз, во время режима НМУ, формальдегид превысил норму в 1,6 раз. А 24 ноября омичи жаловались на жуткие запахи, пробивающиеся даже сквозь закрытые окна.