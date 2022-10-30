Конец частичной мобилизации, нападение с ножом на пенсионерку, главная елка в Омске

В среду состоялось заседание «зеленой комиссии». Обычно на нем одобряют (или нет) заявки по сносу или кронировнию деревьев. На этот раз вырубить хотели еще более 100 растений в парке 30-летия ВЛКСМ. Обсуждался и ряд других пунктов. Что интересно, перед заседанием чиновники отчитались о высадке 30 тысяч деревьев, работа в рамках проекта по возрождению «Города-сада». Даже рассказали омичам, что именно высадят — там и усурийские груши, и колючие ели, и степной миндаль. На следующий день, 27 октября, стало известно, что комиссия по сносу отклонила несколько заявок. Подробнее о решении мы говорим здесь.