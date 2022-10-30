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Конец частичной мобилизации, нападение с ножом на пенсионерку, главная елка в Омске

30 октября 11:40
Фото: 1MI
Самые значимые события недели.

Завершение частичной мобилизации

Вечером 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Установленное задание — 300 тысяч человек — выполнено. За четыре дня до этого стало известно о смерти призывника в одной из омских военных частей. Уроженец Хакасии скончался от болезни. Город55 выяснил, как работают медики с мобилизованными. Читайте ниже:

Больных мобилизованных отправят в стационары Омска
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Актуальным всю неделю оставался вопрос по мерам поддержки. В понедельник Александр Бурков строго дал поручение — 48 часов на решение проблем с единовременными выплатами. Выяснилось, что положенные деньги получили всего 300 мобилизованных. Спустя двое суток омичам дали новое обещание — выплатить все средства до 2 ноября. Регион расширил меры поддержки для семей призывников. Об этом мы подробно рассказываем здесь. А в Госдуме предложили временно приостановить судебные и исполнительные производства против резервистов по всей стране.

После жалоб от омичей на завышение цен прокуратура и антимонопольщики проверили местные военторги. Вот, что из этого вышло:

Прокуратура и УФАС проверили военторги после жалоб от омичей на завышение цен
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Тем временем некоторые омские предприятия изменили формат работы под военные нужды. Например, швейная компания вместо детских рюкзаков начала выпускать баулы всесезонного комплекта боевого обмундирования.

И еще немного новостей вокруг частичной мобилизации и СВО:

  • Омича будут судить за фейки о российской армии в соцсетях. В мае фигурант опубликовал пост с ложной информацией о деятельности ВС РФ во время спецоперации.
  • Жители Октябрьского округа насторожились после громких звуков взрывов. Омичей успокоили чиновники. Пальба доносится с военных полигонов на окраинах.
  • Школьников будут учить обращаться с оружием. Программу начальной военной подготовки хотят сделать обязательной для старшеклассников. Приобретать навыки дети будут на уроках ОБЖ.

Напал на пенсионерку с ножом в Омске

27 октября следком завел уголовное дело по факту вооруженного нападения на омичку с целью хищения. Неизвестный несколько раз пырнул бабушку ножом, забрал все вещи и скрылся. В распоряжении Города55 есть видеозапись нападения — подробности тут.

Через несколько часов стало известно об аналогичном происшествии. Однако связывать преступления пока было рано.

Расследование о нападении на пенсионерку взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. О состоянии пострадавшей рассказали в миндраве. Инцидент породил интернет-фейки. Так, в сетях «гуляла» фотография якобы преступника. Полиция опровергла информацию — омичи пересылали друг другу фото совершенно не причастного человека.

На следующий день, в пятницу, правоохранители задержали подозреваемого. На него завели сразу два уголовных дела. Оказалось, фигурант в тот же день ограбил еще одну женщину. Мы публикуем видео следственных действий с задержанным. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Городу55 стали известны подробности допросов: мужчина слышал «голоса», они-то и приказали ему напасть на жертв. К вечеру пятницы суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

Педофил в Омской области

27 октября в Омской области возбудили уголовное дело за сексуальное насилие над детьми. Жертвами 34-летнего мужчины стали его собственные дети - в возрасте 2 и 5 лет. Заявление написала падчерица, хотя об издевательствах знала и мать. Все это продолжалось в течение 2019 года. После освещения ситуации в СМИ прокуратура заявила о проверке органов опеки, которые не сумели распознать педофила. 

ЧС в Таре

В четверг в Таре ввели режим ЧС. Причина — отсутствие воды. Без ресурса остались более 25 тысяч жителей. Вышел из строя электродвигатель, сообщили в администрации города. За сутки аварию удалось устранить. Все это время воду жителям подвозили.

Пожары в Омске

С наступлением отопительного сезона в регионе вновь начались пожары. С огненных новостей стартовала неделя — 35 жильцов малосемейки спаслись от пламени. Они обустроили в подвале дома сарайчики, те загорелись. В тот же день стало известно о пожарах на минувших выходных. Сгорело сразу несколько дачных домиков. В ночь на 26 октября огонь охватил еще одну дачу, пламя практически уничтожило строение. Не обошлось без жертв — найдено тело мужчины. Конец недели тоже был ознаменовал «горячей» повесткой. В центре Омска загорелся двухквартирный частный дом. Город55 выяснил подробности этого инцидента. О них ниже:

Стали известны подробности пожара в центре Омска
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На фоне огненных происшествий всю неделю появлялись сопутствующие новости. Например, прокуратура провели соблюдение противопожарных норм в Азовском районе. Выяснилось, что у местных жителей даже не было источников воды для тушения. Прокурор подал в суд на восемь сельских администраций. Иски полностью удовлетворены.

Региональное МЧС представило тематическую статистику. Спасатели рассказали, сколько омичей погибли из-за печных пожаров; а еще сообщили, какие возгорания чаще всего приводят к летальным исходам.

Нападение собак на людей в Омске

Неделя началась с известия о нападении стаи собак на школьницу. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Свора обосновалась близ учебного учреждения № 44. После огласки следственный комитет начал доследственную проверку, чтобы выяснить все детали инцидента. На ситуацию отреагировали и в мэрии. Правда, заявили, что жалоб на отлов в этом участке не поступало.

Снос деревьев Омск

В среду состоялось заседание «зеленой комиссии». Обычно на нем одобряют (или нет) заявки по сносу или кронировнию деревьев. На этот раз вырубить хотели еще более 100 растений в парке 30-летия ВЛКСМ. Обсуждался и ряд других пунктов. Что интересно, перед заседанием чиновники отчитались о высадке 30 тысяч деревьев, работа в рамках проекта по возрождению «Города-сада». Даже рассказали омичам, что именно высадят — там и усурийские груши, и колючие ели, и степной миндаль. На следующий день, 27 октября, стало известно, что комиссия по сносу отклонила несколько заявок. Подробнее о решении мы говорим здесь.

Перенос шара «Держава» в Омске

Омичи создали петицию за сохранение памятника «Держава» на площади Бухгольца. В общественной инициативе указано, что мнение горожан не учли. Шар стоит на месте 25 лет, многим непонятно, зачем его переносить. Тем более это «варварство и отрицание современной культуры». Однако старания горожан были тщетны. «Державу» заменят на памятник основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу. Шар отправится в парк 300-летия Омска.

Коронавирус Омск

Омский минздрав недавно напомнил о существовании коронавируса. Страшная инфекция и гнетущие новости о ней уже давно перестали возглавлять новостную повестку. Однако информация медиков интересная: более трех тысяч омичей привились от ковида назально. Такой метод вакцинации появился совсем недавно.

Истекают сроки продленного режима повышенной готовности. Поэтому 31 вновь состоится заседание «коронавирусного» оперштаба. К слову, его состав изменили. Мы посмотрели, кого добавили, а кого исключили. Если вам тоже интересно — сюда.

Некоторые отрасли все еще оправляются после пандемии. Но это становится все сложнее на фоне внешних санкций и частичной мобилизации. Город55 решил разобраться, как дела у омского турбизнеса:

«После пандемии ничего не страшно»: Как выживает омский туристический бизнес
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Самые богатые омичи

Как дела на финансовом фонте? Город55 провел большую работу, чтобы составить ТОП богачей региона. Вот, что мы выяснили:

  • 10 главных богачей за год заметно обеднели;
  • в рейтинг попали семьи строителей и кондитеров;
  • каждый шестой человек в списке — женщина;
  • кто мог бы, но не попал в наш рейтинг богачей.

А ниже публикуем и сам ТОП. Это очень интересно!

Топ-100 богатых омичей
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Омский «Авангард»

Стартовала неделя с хороших новостей о спорте. «Авангард» всухую разгромил «Барыс» на домашней G-Drive Арене. Счет — 6:0. Жаль, не на эту игру пришло рекордное количество болельщиков. 23 октября «ястребы» провели матч с «Северсталью», тоже одержали победу — 4:3. На эту игру было продано 11 998 билетов из возможных 12 000. А вот на встрече с «Адмиралом» омичам вновь не повезло. 28 октября на домашнем льду «Авангард» проиграл 0:1.

Об омском клубе часто говорят бывшие его члены. Например, в понедельник экс-президент Максим Сушинский прокомментировал отказ вратарей переходить в «Авангард». А в среду бывший главный тренер Дмитрий Рябыкин раскритиковал подбор защитников в уже чужой для себя команде.

Главная городская елка в Омске

На этой неделе Городу55 уже удалось выяснить новогодние подробности. Главную елку установят в парке 30-летия ВЛСКМ. На это уйдет почти 100 тысяч рублей.

Мэрия Омска отказалась от праздничного корпоратива. Однако Сергей Шелест рассказал нам, где пройдет главный городской праздник в 2022 году. Раскрываем секрет в материале ниже:

Где в Омске будет главная городская елка? Мэр Сергей Шелест назвал место
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