Учат в школе. Омских детей на уроках ОБЖ собираются учить обращаться с оружием

Пресс-служба министерства образования Омской области сообщила в своем телеграмм-канале, что в общеобразовательной программе грядут корректировки, если утвердят проект. На уроках ОБЖ ученики 10-11-х классов смогут изучать российское стрелковое оружие, строевую подготовку и оказание первой помощи.
Что будут изучать старшеклассники:
Разновидности экстремизма. Внешние и внутренние угрозы. Деструктивные субкультуры и объединения. Правила безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть под влияние радикальной группировки.
Виды заболеваний. Вакцинация. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Правила вызова скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.
Строевая подготовка и воинское приветствие. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5. Общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Способы переноски раненых с поля боя. Блиндажи. Укрытия и убежища.
Также в программе появится изучение кибербезопасности и законодательства, касающегося медицинской помощи, и противодействия экстремизму. В пресс-службе опубликована ссылка на проект приказа. Сейчас проект проходит экспертизу на связь с коррупцией.