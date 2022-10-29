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Учат в школе. Омских детей на уроках ОБЖ собираются учить обращаться с оружием

29 октября 15:51
Фото: 1MI

Школьникам Омска хотят ввести военную подготовку

НВП может вернуться. Учеников старшей школы в Омской области хотят научить обращаться с оружием и ходить строем.

Пресс-служба министерства образования Омской области сообщила в своем телеграмм-канале, что в общеобразовательной программе грядут корректировки, если утвердят проект. На уроках ОБЖ ученики 10-11-х классов смогут изучать российское стрелковое оружие, строевую подготовку и оказание первой помощи. 

Что будут изучать старшеклассники:

  • Основы противодействия экстремизму и терроризму.

Разновидности экстремизма. Внешние и внутренние угрозы. Деструктивные субкультуры и объединения. Правила безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть под влияние радикальной группировки.

  • Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

Виды заболеваний. Вакцинация. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Правила вызова скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.

  • Элементы начальной военной подготовки.

Строевая подготовка и воинское приветствие. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5. Общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Способы переноски раненых с поля боя. Блиндажи. Укрытия и убежища.

Также в программе появится изучение кибербезопасности и законодательства, касающегося медицинской помощи, и противодействия экстремизму. В пресс-службе опубликована ссылка на проект приказа. Сейчас проект проходит экспертизу на связь с коррупцией.

#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Россия#Дети#Оружие#Безопасность#Школы
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