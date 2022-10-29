Учат в школе. Омских детей на уроках ОБЖ собираются учить обращаться с оружием

Строевая подготовка и воинское приветствие. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5. Общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Способы переноски раненых с поля боя. Блиндажи. Укрытия и убежища.