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Posted 24 октября 2022, 14:17

Published 24 октября 2022, 14:17

Modified 1 декабря, 06:57

Updated 1 декабря, 06:57

Стая бродячих собак заинтересовала муниципальный приют для животных в Омске

Жалоб не поступало. В истории со стаей бродячих собак в Омске появились подробности

24 октября 2022, 14:17
Фото: 1MI.

Стая бродячих собак заинтересовала муниципальный приют для животных в Омске

Животных отловят после шумихи в СМИ и соцсетях.

В администрации Омска отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях по поводу бродячих собак, оккупировавших один из омских дворов. Оказалось, что омичи не жаловались на опасных животных в спецслужбы. 

"Ранее заявок по данному адресу на отлов агрессивных животных не поступало. 
Однако в связи с большим количеством сообщений о скоплении безнадзорных собак возле образовательного учреждения, в ближайшее время туда будет направлена бригада отлова БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных», - сообщили в пресс-службе администрации Омска.

В ведомстве напомнили, что если животные проявляют немотивированную агрессию, омичи могут подать заявку на отлов  агрессивных особей в свою управляющую организацию или комитет территориального общественного самоуправления. 

Напомним, ранее омичи пожаловались на опасных собак, которые напали на ребенка в районе школы №44. Девочка не пострадала, но история привлекла внимание следователей. 

#Ольга Акамова#Город#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Новости
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