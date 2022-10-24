Жалоб не поступало. В истории со стаей бродячих собак в Омске появились подробности

Posted 24 октября 2022, 14:17
Published 24 октября 2022, 14:17
Modified 1 декабря, 06:57
Updated 1 декабря, 06:57
В администрации Омска отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях по поводу бродячих собак, оккупировавших один из омских дворов. Оказалось, что омичи не жаловались на опасных животных в спецслужбы.
"Ранее заявок по данному адресу на отлов агрессивных животных не поступало.
Однако в связи с большим количеством сообщений о скоплении безнадзорных собак возле образовательного учреждения, в ближайшее время туда будет направлена бригада отлова БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных», - сообщили в пресс-службе администрации Омска.
В ведомстве напомнили, что если животные проявляют немотивированную агрессию, омичи могут подать заявку на отлов агрессивных особей в свою управляющую организацию или комитет территориального общественного самоуправления.
Напомним, ранее омичи пожаловались на опасных собак, которые напали на ребенка в районе школы №44. Девочка не пострадала, но история привлекла внимание следователей.