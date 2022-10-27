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Ударил несколько раз ножом и украл сумку. В Омске неизвестный напал на пенсионерку

27 октября 05:47
Фото: 1MI

В Омске неизвестный напал с ножом на 81-летнюю пенсионерку

Следственный комитет завел уголовное дело после нападения на пожилую женщину.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после того, как 26 октября неизвестный напал на 81-летнюю женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Злоумышленник нанес пенсионерке несколько ножевых ранений, похитил сумку с кошельком и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем». Пострадавшую пенсионерку госпитализировали.

Полицейские вместе со следователями ведут розыск злоумышленника. Они выяснят, причастен ли нападавший к другим преступлениям. Расследование продолжается.

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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Следственный комитет#Нападение#Нож
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