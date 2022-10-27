Ударил несколько раз ножом и украл сумку. В Омске неизвестный напал на пенсионерку

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после того, как 26 октября неизвестный напал на 81-летнюю женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Злоумышленник нанес пенсионерке несколько ножевых ранений, похитил сумку с кошельком и скрылся.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем». Пострадавшую пенсионерку госпитализировали.
Полицейские вместе со следователями ведут розыск злоумышленника. Они выяснят, причастен ли нападавший к другим преступлениям. Расследование продолжается.