Ударил несколько раз ножом и украл сумку. В Омске неизвестный напал на пенсионерку

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после того, как 26 октября неизвестный напал на 81-летнюю женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Злоумышленник нанес пенсионерке несколько ножевых ранений, похитил сумку с кошельком и скрылся.