Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в нападении на омичек

28 октября 07:53
Фото: СУ СКР по Омской области
Региональный Следственный комитет поделился видео со следственных действий, где омич рассказывал о совершенном преступлении.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области опубликовали видео со следственных действий с участием омича, которого подозревают в нападении на двух омичек. Одна из жертв мужчины в больнице, вторая лишь лишилась пакета с вещами.

В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на 81-летнюю пенсионерку
Узнать подробнее

Подозреваемым в нападении оказался 32-летний омич. Он забрал у пенсионерки сумку и похитил 600 рублей — как он сам признался в полиции, сделать это ему велели голоса в голове. Похищенные деньги он потратил на пиво и сигареты.

Пустую сумку пенсионерки омич выкинул за гаражи недалеко от места преступления. На видео, опубликованном СУ СКР, видно, что омич ведет себя необычно: в наручниках пересчитывает мелочь, которую нашел в карманах. Омичу назначили психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Уголовное дело#Нападение#Нож#Видео
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10