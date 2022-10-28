Опубликовано видео следственных действий с подозреваемым в нападении на омичек

В пресс-службе СУ СКР по Омской области опубликовали видео со следственных действий с участием омича, которого подозревают в нападении на двух омичек. Одна из жертв мужчины в больнице, вторая лишь лишилась пакета с вещами.
Подозреваемым в нападении оказался 32-летний омич. Он забрал у пенсионерки сумку и похитил 600 рублей — как он сам признался в полиции, сделать это ему велели голоса в голове. Похищенные деньги он потратил на пиво и сигареты.
Пустую сумку пенсионерки омич выкинул за гаражи недалеко от места преступления. На видео, опубликованном СУ СКР, видно, что омич ведет себя необычно: в наручниках пересчитывает мелочь, которую нашел в карманах. Омичу назначили психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости.