Выступили за «Державу». Омичи создали петицию в защиту «шара»

Накануне, 26 октября, омичка Елена Завьялова создала петицию за сохранение памятника «Держава» на площади Бухгольца. Шар находится там уже 25 лет. В петиции говорится. Что мнения омичей о переносе памятника никто не спрашивает, что возмущает горожан. Омичка уточнила, что изначально скульптура должна была быть другой, но она осталась незавершенной из-за внезапной смерти скульптора Василия Трохимчука.