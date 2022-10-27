Выступили за «Державу». Омичи создали петицию в защиту «шара»

Накануне, 26 октября, омичка Елена Завьялова создала петицию за сохранение памятника «Держава» на площади Бухгольца. Шар находится там уже 25 лет. В петиции говорится. Что мнения омичей о переносе памятника никто не спрашивает, что возмущает горожан. Омичка уточнила, что изначально скульптура должна была быть другой, но она осталась незавершенной из-за внезапной смерти скульптора Василия Трохимчука.
«Однако нет ничего временного, что не могло бы стать постоянным. Так и «временный» шар сразу оказался на своём месте: он удачно вписался в композицию площади, его полюбили омичи, а кроме того — он прославился на всю страну, попытавшись в один ураганный день «покинуть Омск», — сказано в петиции.
Омичи не согласны, что из-за физического состояния памятника, его нужно перенести. Они убеждены, что демонтировать или заменить «шар» — это «варварство и отрицание современной культуры».
Горожане настаивают на реставрации памятника и сохранении его на площади Бухгольца. На момент написания новости петицию подписали 115 человек. Напомним, что вместо «Державы» на площади хотят установить памятник основателю первой омской крепости Ивану Бухгольцу. А «шар» предлагают перенести в парк 300-летия Омска.