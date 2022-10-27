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Выступили за «Державу». Омичи создали петицию в защиту «шара»

27 октября 04:43
Фото: Город55

Омичи создали петицию ради сохранения «шара» на площади Бухгольца

Омичам не понравилось, что памятник хотят перенести. Петицию подписали 115 человек.

Накануне, 26 октября, омичка Елена Завьялова создала петицию за сохранение памятника «Держава» на площади Бухгольца. Шар находится там уже 25 лет. В петиции говорится. Что мнения омичей о переносе памятника никто не спрашивает, что возмущает горожан. Омичка уточнила, что изначально скульптура должна была быть другой, но она осталась незавершенной из-за внезапной смерти скульптора Василия Трохимчука.

«Однако нет ничего временного, что не могло бы стать постоянным. Так и «временный» шар сразу оказался на своём месте: он удачно вписался в композицию площади, его полюбили омичи, а кроме того — он прославился на всю страну, попытавшись в один ураганный день «покинуть Омск», — сказано в петиции.

Омичи не согласны, что из-за физического состояния памятника, его нужно перенести. Они убеждены, что демонтировать или заменить «шар» — это «варварство и отрицание современной культуры».

Горожане настаивают на реставрации памятника и сохранении его на площади Бухгольца. На момент написания новости петицию подписали 115 человек. Напомним, что вместо «Державы» на площади хотят установить памятник основателю первой омской крепости Ивану Бухгольцу. А «шар» предлагают перенести в парк 300-летия Омска.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Памятник
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