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Кардинальные перемены. Омский бизнес изменил формат работы ради нужд военных

30 октября 03:23
Фото: 1MI

Омская фирма вместо рюкзаков начала производить военную экипировку

Швейное предприятие выполняет крупный заказ для призывников.

Омское швейное предприятие ИП Бердникова Л.В. выпускает продукцию под собственным брендом LURIS. Компания — один из крупнейших местных производителей текстильной галантереи. В основном выпускают детские рюкзаки и сумки. Однако недавно фирма кардинально изменила формат работы.

Губернатор Александр Бурков ранее поручил обеспечить мобилизованных военной экипировкой. Швейная компания начала выполнять заказ на пошив 4,5 тысяч рюкзаков и 1,5 тысяч штук баулов всесезонного комплекта боевого обмундирования, сообщает региональный минпром.

Параллельно сотрудники осваивают новые образцы армейской продукции. Например, технологи занимаются разработкой моделей рейдовых рюкзаков на 50 и 70 литров, тактических рюкзаков на 15-20 литров, сумок-баулов и вещевых мешков.

#Общество#Армия#Экономика#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область#Производство
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