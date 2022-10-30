Кардинальные перемены. Омский бизнес изменил формат работы ради нужд военных

Омское швейное предприятие ИП Бердникова Л.В. выпускает продукцию под собственным брендом LURIS. Компания — один из крупнейших местных производителей текстильной галантереи. В основном выпускают детские рюкзаки и сумки. Однако недавно фирма кардинально изменила формат работы.
Губернатор Александр Бурков ранее поручил обеспечить мобилизованных военной экипировкой. Швейная компания начала выполнять заказ на пошив 4,5 тысяч рюкзаков и 1,5 тысяч штук баулов всесезонного комплекта боевого обмундирования, сообщает региональный минпром.
Параллельно сотрудники осваивают новые образцы армейской продукции. Например, технологи занимаются разработкой моделей рейдовых рюкзаков на 50 и 70 литров, тактических рюкзаков на 15-20 литров, сумок-баулов и вещевых мешков.