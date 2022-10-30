Кардинальные перемены. Омский бизнес изменил формат работы ради нужд военных

Омское швейное предприятие ИП Бердникова Л.В. выпускает продукцию под собственным брендом LURIS. Компания — один из крупнейших местных производителей текстильной галантереи. В основном выпускают детские рюкзаки и сумки. Однако недавно фирма кардинально изменила формат работы.