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Пустой город-сад. В Омске по осени решили избавиться от сотен деревьев

26 октября 07:06
Фото: Город55

В омском парке 30-летия ВЛКСМ собираются вырубить еще 112 деревьев

Сегодня, 26 октября, состоится голосование комиссии по сносу деревьев, проект протокола на сайте администрации Омска уже подготовлен.

По заявкам граждан поредеет набережная Тухачевского, там хотят вырубить 47 аварийных тополей. Вдоль ул. Интернациональной под снос попадают 45 аварийных деревьев. На ул. Чкалова хотят снести 52 аварийных дерева. Еще 25 деревьев на ул. Почтовой, 13 на ул. Рабиновича.

Заявки организаций весомее по количеству аварийных и мешающих деревьев. Напомним, если снос деревьев происходит за счет бюджета города, то никто восполнять зеленые потери не обязан.

«АРТ РемСтрой» строят крытый бассейн на Московке-2. И согласовывают снос 209 деревьев, среди которых 159 берез, 31 сосна, 11 яблонь, 8 тополей и 140 кв. м  березового молодняка. По соглашению с городским Советом, взамен обещают высадить 627 деревьев на Московке и на ул. Воровского.

Омская православная епархия нашла у себя 6 аварийных деревьев. 5 кленов и 1 вяз заменят на сосны.

Некоммерческий фонд защиты прав участников долевого строительства хочет снести 447 кв. м  поросли ради благоустройства одного многоквартирного дома. Застройщику «Догма-Омск» мешают оградить стройку 80 кв. м  молодых ив и кленов. Учреждение информационных технологий и телекоммуникаций хочет снести 600 кв. м  поросли клена вяза и тополя.

Гимназия № 88 нашла у себя 55 аварийных деревьев и 1305 кв. м  поросли. Детская поликлиника № 2 тоже заросла аварийными деревьями. Хотят снести 41 вяз и 1 тополь.

Отличился парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Они нашли у себя еще 112 аварийных деревьев — 47 ив, 26 берез, 15 вязов, 9 елей, 8 кленов, 4 тополя и 3 сосны. Этот парк состоит на балансе муниципалитета, работы выполняются на бюджетные средства, поэтому компенсационное озеленение не предусматривается.

С последнего масштабного согласования по сносу не прошло и месяца:

Бесконечные вырубки. В Омске одобрили снос деревьев на «Зеленом острове» и у ТЮЗа
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Вырубка деревьев#Комиссия по сносу деревьев#Парк#Жалобы
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