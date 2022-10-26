«АРТ РемСтрой» строят крытый бассейн на Московке-2. И согласовывают снос 209 деревьев, среди которых 159 берез, 31 сосна, 11 яблонь, 8 тополей и 140 кв. м березового молодняка. По соглашению с городским Советом, взамен обещают высадить 627 деревьев на Московке и на ул. Воровского.