В Госдуме хотят приостановить судебные производства против мобилизованных

Об инициативе приостановить судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных сообщил секретарь генерального совета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий», — цитируют Турчака «Новые известия».
Отметим, исключение сделают только в ряде случаев, имеющих большое социальное значение, например выплата алиментов или возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Подобные производства не приостановят.