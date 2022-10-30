В Госдуме хотят приостановить судебные производства против мобилизованных

«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий», — цитируют Турчака «Новые известия».