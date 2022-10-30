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В Госдуме хотят приостановить судебные производства против мобилизованных

30 октября 04:40
Фото: 1MI
Законопроект внесен на рассмотрение.

Об инициативе приостановить судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных сообщил секретарь генерального совета «Единой России», сенатор Андрей Турчак. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий», — цитируют  Турчака «Новые известия».

Отметим, исключение сделают только в ряде случаев, имеющих большое социальное значение, например выплата алиментов или возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Подобные производства не приостановят.

#Общество#Армия#Политика#Частичная мобилизация в России#Новости#Россия#Андрей Турчак#Суд#Госдума РФ#Законопроект
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