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На севере Омской области ввели режим ЧС

27 октября 05:35
Фото: 1MI
Жители севера Омской области остались без питьевой воды из-за аварии.

Как сообщила администрация Тары, по городу введен режим ЧС. Вышел из строя электродвигатель, обеспечивавший подачу питьевой воды. Точные сроки починки сейчас назвать не могут. Без воды остались больше 25 тыс. жителей.

На объекты социального значения и теплоснабжения по необходимости воду будут подвозить транспортом тарского водоканала и городского хозяйства. В ближайшие дни сохранятся перебои с водоснабжением. О времени отключения воды будет сообщаться дополнительно.

27 и 28 октября, в связи с аварией, вода в город будет подаваться по графику:

  • с 07.00 до 10.00 часов;
  • с 12.30 до 14.00 часов;
  • с 19.00 до 22.00 часов.

Администрация принесла жителям Тары извинения за доставленное неудобство.

#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#Тара#Режим ЧС#Авария#Питьевая вода
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