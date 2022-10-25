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Всухую. Омский «Авангард» разгромил «Барыс» на домашнем льду G-Drive Арены

25 октября 16:16
Фото: ХК "Авангард"
Ткачев, Найт и Буше разгромили "Барыс"
У вратаря омичей Василий Демченко «сухарь» у Корбана Найта – хет-рик.

Несколько минут назад на льду G-Drive Арены завершился хоккейный матч, где омский «Авангард» принимал астанинский «Барсыс». Победу с разгромным счетом 6:0 одержали хозяева.

Счет в встрече на третьей минуте первого периода открыл нападающий «ястребов» Рид Буше, которому ассистировал Владимир Ткачев. 

Больше голов в стартовом отрезке зрители и болельщики не увидели, зато после перерыва они смогли наблюдать, поистине, феерию из шайб.

Сначала Корбан Найт с передачи Владимира Ткачева и Рида Буше удвоил счет, а через две минуты уже сам Ткачев отправил в ворота «Барыса» третью шайбу.  На 16-й минуте второй двадцатиминутки Корбан Найт при поддержке Буше и Ткачева оформляет дубль. Со счетом 4:0 в пользу «Авангарда» команды и ушли на второй перерыв.

Отметим, что весь второй период, казалось, что «Авангард» постоянно играет в большинстве, уж слишком долго и уверенно они владели шайбой в зоне соперника.

В заключительном отрезке матча на 6-й минуте с передачи Александра Дергачева Владимир Брюквин доводит счет на табло до 5:0, а за три минуты до финальной сирены Корбан Найт оформляет хет-трик. Ассистировали ему все те же – Рид Буше и Корбан Найт.

По сути, сегодняшнюю игру и сделала эта троица –  Найт-Буше -Ткачев.  При этом двое последних набрали по 5 очков каждый.

Стоит выделить и вратаря «ястребов» Василия Демченко, который сегодня сыграл 250-й матч в КХЛ и заработал первый «сухарь» с начала сезона.

После встречи исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что это была, пожалуй, лучшая игра команды за последнее время.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Астана#Рид Буше#Владимир Ткачев#Корбэн Найт#Михаил Кравец#Авангард#Хоккей#КХЛ#ХК "Барыс"
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