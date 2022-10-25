Всухую. Омский «Авангард» разгромил «Барыс» на домашнем льду G-Drive Арены

Сначала Корбан Найт с передачи Владимира Ткачева и Рида Буше удвоил счет, а через две минуты уже сам Ткачев отправил в ворота «Барыса» третью шайбу. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Корбан Найт при поддержке Буше и Ткачева оформляет дубль. Со счетом 4:0 в пользу «Авангарда» команды и ушли на второй перерыв.