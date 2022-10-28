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В Омской области изменился состав оперштаба по борьбе с коронавирусом

28 октября 08:47
Фото: 1MI
Часть участников исключили, а вместо них добавили новых.

На портале правовой информации опубликовали распоряжение губернатора Омской области об изменении состава оперштаба по борьбе с коронавирусом. Документ подписан первым вице-губернатором Дмитрием Ушаковым. Согласно опубликованному документу, из состава исключили Евгения Ашмягу, Ивана Евстифеева, Сергея Колодяжного, Андрея Кондина, Алексея Маршала и Сергея Песцова.

Вместо них в состав участников вошли начальник омского линейного управления министерства внутренних дел РФ на транспорте Игорь Борхолеев, замначальника пограничного управления ФСБ РФ по Омской области Данил Довбня и глава регионального исполкома Народного фронта Сюзанна Егиян. Также в числе новых участников находится министр региональной безопасности Омской области Алексей Кубиц, замначальника Западно-Сибирской железной дороги Николай Милованов и замначальника пограничного управления ФСБ РФ по Омской области Феликс Небиев.

Отметим, что последнее заседание оперштаба по борьбе в ковидом прошел 22 сентября. Тогда режим повышенной готовности продлили до 31 октября. Новая дата оперштаба пока неизвестна.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омская область#Оперштаб
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