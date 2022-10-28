В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на 81-летнюю пенсионерку

В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании мужчины, который 26 октября с ножом напал на 81-летнюю пенсионерку в подъезде дома на улице Челюскинцев. Оказалось, что в тот же день он ограбил еще одну женщину на улице Съездовской.