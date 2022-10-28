В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на 81-летнюю пенсионерку

В пресс-службе омской полиции сообщили о задержании мужчины, который 26 октября с ножом напал на 81-летнюю пенсионерку в подъезде дома на улице Челюскинцев. Оказалось, что в тот же день он ограбил еще одну женщину на улице Съездовской.
По обоим преступлениям на омича завели два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 — ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем» и ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемого отправили в изолятор до тех пор, пока ему не выберут меру пресечения.
Задержать его удалось в собственной квартире, куда он вернулся после совершения преступлений. Отмечается, что 33-летний мужчина ранее не был судим. Похищенные деньги он потратил на пиво, как он сам признался в отделе полиции.
В СУ СКР по Омской области сообщили, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости, так как свои действия он объяснил голосами в голове.
Ранее Город55 сообщал о состоянии пострадавшей пенсионерки. Она находится под наблюдением медиков. Тем временем расследование уголовных дел взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.