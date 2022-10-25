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Более трех тысяч жителей Омска привились назально

25 октября 13:53
Фото: 1MI
Такой способ прививки не просто удобен. Он позволяет защитить от возможного заражения своих близких.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, уже более 3 тысяч омичей поставили назальную прививку от коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения региона Элеонора Кролевец рассказала, чем такое введение предпочтительнее с медицинской точки зрения:

«При назальном способе введения очень быстро формируется иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Получив вакцину назально, человек просто не сможет быть бессимптомным носителем коронавируса. Слизистая защищена, не воспринимает ковид-19 и его не передает»

Привиться можно в любой поликлинике или центральной районной больнице, специальные насадки распределены по учреждениям всего региона.

В Омске начали ставить назальные прививки от коронавируса
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#Юлия Бармина#Общество#Прививки#Вакцина#Вакцинация#Ковид
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