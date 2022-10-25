Более трех тысяч жителей Омска привились назально

Такой способ прививки не просто удобен. Он позволяет защитить от возможного заражения своих близких.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, уже более 3 тысяч омичей поставили назальную прививку от коронавируса. Заместитель министра здравоохранения региона Элеонора Кролевец рассказала, чем такое введение предпочтительнее с медицинской точки зрения: «При назальном способе введения очень быстро формируется иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Получив вакцину назально, человек просто не сможет быть бессимптомным носителем коронавируса. Слизистая защищена, не воспринимает ковид-19 и его не передает» Привиться можно в любой поликлинике или центральной районной больнице, специальные насадки распределены по учреждениям всего региона. В Омске начали ставить назальные прививки от коронавируса Узнать подробнее