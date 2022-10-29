Шар «Держава» в Омске перенесут в другое место несмотря на протесты омичей

Как сообщает «Вечерний Омск», в ближайшее время начнутся работы по созданию памятника основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу.
Изготовлением скульптуры займется член Союза художников России, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств - Михаил Минин. Все работы будут проходить на Урале.
Планируется создать бронзовый памятник высотой 8,3 метра. Это будет первая конная скульптура в Омске. Однако, чтобы установить один памятник, придется переместить другой. Шар «Держава» переместится в парк 300-летия Омска.
Напомним, что против перемещения знаменитого шара выступили многие омичи. Была создана отдельная петиция за сохранение памятника "Держава".