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Шар «Держава» в Омске перенесут в другое место несмотря на протесты омичей

29 октября 08:05
Фото: Город55

В Омске на месте шара «Держава» установят памятник Ивану Бухгольцу

Памятник установят ко Дню города.

Как сообщает «Вечерний Омск», в ближайшее время начнутся работы по созданию памятника основателю Омской крепости Ивану Бухгольцу. 

Изготовлением скульптуры займется член Союза художников России, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств - Михаил Минин. Все работы будут проходить на Урале.

Планируется создать бронзовый памятник высотой 8,3 метра. Это будет первая конная скульптура в Омске. Однако, чтобы установить один памятник, придется переместить другой. Шар ­«Держава» переместится в парк 300-летия Омска.

Напомним, что против перемещения знаменитого шара выступили многие омичи. Была создана отдельная петиция за сохранение памятника "Держава".

Выступили за «Державу». Омичи создали петицию в защиту «шара»
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#Юлия Бармина#Город#Исторический памятник#Памятник
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