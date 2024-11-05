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Пожары

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Останутся голодными? В селе Омской области пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота
5 ноября, 05:41
Омские спасатели МЧС потушили пожар в вытяжке на предприятии
Возгорание произошло на улице 22 Партсъезда, 28.
4 ноября, 12:52
Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня
1 ноября, 14:43
Октябрь
Потеряли 5 тонн зерна. В Шербакуле Омской области загорелась зерносушилка
31 октября, 11:21
На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар
28 октября, 17:00
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Сгорел дотла. В Омске на проходной завода имени Баранова вспыхнул автомобиль
23 октября, 13:07
Стала известна предварительная причина пожара с тремя погибшими в Омской области
14 октября, 09:02
Нашли тела родителей и дочери. В частном доме в Омской области произошел жуткий пожар
14 октября, 07:58
«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль
14 октября, 06:32
Хоценко объявил о выплате 5 тысяч рублей за информацию о поджигателях омских лесов
В Омской области вводится денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за информацию о лицах, виновных в возникновении лесных пожаров.
11 октября, 06:28
«Есть над чем поработать». Омск улучшил свои позиции в экорейтинге регионов России
1 октября, 09:47
Сентябрь
Мешали спать. В омском следкоме завели «уголовку» из-за пожара с двумя погибшими
27 сентября, 07:08
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Спасатели назвали причину пожара, унесшего жизни бабушки и внучки в Омской области
Сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
25 сентября, 14:12
Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело
25 сентября, 10:21
Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
25 сентября, 08:40
Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя
Сегодня в многоквартирном доме произошел пожар из-за неисправного обогревателя, жертвой стала пожилая омичка.
23 сентября, 12:05
Рядом с дачами в омских Нефтяниках снова загорелась мусорная свалка
Сегодня вечером омичи видели серый дым из разных районов города. Выяснилось, что его причина — пожар на свалке рядом с СТ.
19 сентября, 13:34

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