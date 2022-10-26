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Бывший тренер омского «Авангарда» раскритиковал подбор защитников в команде

26 октября 07:02
Фото: www.hawk.ru

Рябыкин раскритиковал работу руководства омского «Авангарда»

Дмитрий Рябыкин указал на недочеты, которые были в деятельности руководства клуба.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин раскритиковал подбор защитников в омской команде. Он объяснил, что руководство клуба не согласовывало с ним выбор игроков, сообщает «Чемпионат».

«Скажем так, ребята были подобраны не очень скоростные, на мой взгляд, — объяснил Рябыкин. — Это и сказывалось. Месяц я слушал, что вот-вот будет усиление, но так и не дождался. А как только меня уволили, в клубе сразу подписали контракт с Зиятом Пайгиным».

Также он указал на то, что тренерский штаб был не очень хорошо укомплектован. По словам Рябыкина, руководство клуба не одобрило никого из тех, кого он предлагал.

Добавим, что сейчас Дмитрий Рябыкин работает помощником главного тренера «Металлурга» из Магнитогорска.

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Дмитрий Рябыкин
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