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Максим Сушинский

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2024
Банкет на 200 человек. Экс-хоккеист «Авангарда» Сушинский с размахом отметит юбилей
2 июля, 04:59
2023
«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях
Герман Чистяков заявил, что в клубе изучат процесс подготовки к матчам и тактики.
1 октября 2023, 04:46
Максим Сушинский высказался о крупном провале омского «Авангарда» в игре с «Динамо»
Он отметил, что с обновлением состава омской команды игрокам нужно притереться друг к другу.
30 сентября 2023, 10:19
2022
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
СМИ выяснили, кто претендует на пост генерального менеджера омского «Авангарда» после увольнения Волкова.
16 ноября 2022, 09:35
Конец частичной мобилизации, нападение с ножом на пенсионерку, главная елка в Омске
30 октября 2022, 11:40
ДТП с четырьмя погибшими, приговор по обрушению казармы, шестая волна COVID в Омске
21 августа 2022, 10:43
Бывший президент «Авангарда» Сушинский назвал шикарными условия для хоккея в Омске
Чемпион мира и экс-президент омского клуба не согласился с Алексеем Волковым и выступил в защиту Омска.
17 августа 2022, 08:39

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