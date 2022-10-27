Погрозили пальцем. В Омске внезапно начали отказывать в сносе деревьев

Пресс-служба администрации Омска сообщила об октябрьском заседании комиссии по сносу деревьев. В повестке рассмотрен 31 вопрос.
Решение о сносе старых деревьев на набережной Тухачевского, ул. Рабиновича и ул. Интернациональной оставили на следующий год. Снесут при обязательном условии — посадке новых крупномеров на этих участках.
Заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков сказал, что ни одно дерево просто так под снос не попадает. Либо оно аварийное, либо в «пятне» застройки новых объектов. И тогда снос положено компенсировать.
На заседании велись дискуссии с заявителями и общественниками по поводу обрезки деревьев у ТЦ «Каскад», обрезке деревьев на ул. Гусарова. Также дискутировали по заявке от Омской Епархии на снос и замену. Напомним, это была одна из самых скромных заявок от организаций: омская православная епархия нашла у себя 6 аварийных деревьев — 5 кленов и 1 вяз. Их хотели заменить на сосны.
По поводу масштабной заявки на вырубку 112 деревьев от ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ решение не озвучили. В сообщении от комиссии заявлено только обсуждение регенерации лесного фонда городских парков.
Также комиссия направит рекомендации всем ресурсоснабжающим организациям:
Вот так в мэрии усердно пытаются озеленять город: