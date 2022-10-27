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Погрозили пальцем. В Омске внезапно начали отказывать в сносе деревьев

27 октября 08:27
Фото: 1MI

В Омске комиссия по сносу деревьев отклонила всего несколько заявок из 31

На комиссии по сносу отклонили часть заявок от жителей Омска, а с организациями «подискутировали» и обсудили «регенерацию».

Пресс-служба администрации Омска сообщила об октябрьском заседании комиссии по сносу деревьев. В повестке рассмотрен 31 вопрос.

Решение о сносе старых деревьев на набережной Тухачевского, ул. Рабиновича и ул. Интернациональной оставили на следующий год. Снесут при обязательном условии — посадке новых крупномеров на этих участках.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков сказал, что ни одно дерево просто так под снос не попадает. Либо оно аварийное, либо в «пятне» застройки новых объектов. И тогда снос положено компенсировать.

На заседании велись дискуссии с заявителями и общественниками по поводу обрезки деревьев у ТЦ «Каскад», обрезке деревьев на ул. Гусарова. Также дискутировали по заявке от Омской Епархии на снос и замену. Напомним, это была одна из самых скромных заявок от организаций: омская православная епархия нашла у себя 6 аварийных деревьев — 5 кленов и 1 вяз. Их хотели заменить на сосны.

По поводу масштабной заявки на вырубку 112 деревьев от ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ решение не озвучили. В сообщении от комиссии заявлено только обсуждение регенерации лесного фонда городских парков.

Также комиссия направит рекомендации всем ресурсоснабжающим организациям:

  • Своевременно ухаживать за зелеными насаждениями в охранной зоне сетей;
  • Проводить обрезку поросли, не допускать ее перерастания в деревья;
  • Всем организациями и застройщикам обязательно предоставлять проекты благоустройства территорий и схемы компенсационной высадки деревьев.

Вот так в мэрии усердно пытаются озеленять город:

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#Город#Экология#Новости#Омск#Вырубка деревьев#Комиссия по сносу деревьев#Парк#Дарья Зыкова
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