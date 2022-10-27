Погрозили пальцем. В Омске внезапно начали отказывать в сносе деревьев

На заседании велись дискуссии с заявителями и общественниками по поводу обрезки деревьев у ТЦ «Каскад», обрезке деревьев на ул. Гусарова. Также дискутировали по заявке от Омской Епархии на снос и замену. Напомним, это была одна из самых скромных заявок от организаций: омская православная епархия нашла у себя 6 аварийных деревьев — 5 кленов и 1 вяз. Их хотели заменить на сосны.