ТОП БОГАТЫХ Омской области
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РЕЙТИНГ БОГАЧЕЙ

ТОП БОГАТЫХ Омской области

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Ежегодно редакция Города55 представляет свою версию рейтинга самых богатых омичей. Мы исходим из того, что деньги идут рука об руку с влиянием и властью. В новом рейтинге по итогам 2021 года по соседству с известными бизнесменами можно обнаружить новичков, которые, вероятно, тишину любят больше, чем деньги.

Как считали

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.

В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Подробнее ▼

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка

1
2

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

3

Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.

4

Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

5

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.

6

Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Рейтинг богатых

Добро пожаловать, Темури
#01

Темури Латария

Компании
Активы
+21 млрд ₽
выручка за 2021 г.
01▲
+1,32 млрд ₽
чистая прибыль за 2021 г.
01▲
8 030 180 431
сумма активов
01▲

Темури Латария

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО ТД «АВАНГАРД»
ООО «АГРОФИРМА ЗОТИНО»
ООО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»
ООО «АЛТАЙСКИЕ КОЛБАСЫ»
ООО «АЛТАЙСКИЕ МЯСНЫЕ ЛАВКИ»
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИЩЕВИК»
ООО «ВЕГА-АГРО»
ООО «ГУРМАН»
ООО «ЗЕМЛЯ»
ООО «МОРОЗОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «РЕНТА.РУ»
ООО «РУСКОМ»
ООО «РУСКОМ-АГРО»
ООО «САТУРН»
ООО «СИБИРСКАЯ ИНГРЕДИЕНТНАЯ ГРУППА»
ООО «СИБИРСКИЕ КОЛБАСЫ»
ООО «СОСНОВСКОЕ»
ООО «СТОКХИМ»
ООО «СТОПЛЕКС»
ООО «ТЕХНОПОЛИС»
ООО «ТФ РЕЗОНАНС»
ООО «ТЮМЕНСКАЯ МЯСНАЯ ЛАВКА»
ООО «УК РУСКОМ»
ООО «ЭЙТИ-ТРЕЙД»

Добро пожаловать, Темури

Богатейший житель Омской области, председатель совета директоров ГК «Руском». Он специализируется на производстве свинины и мяса индейки, а также продукции из них, и лидирует по всем ключевым показателям — по сумме прибыли, по активам и выручке. Латария успешно развивает бизнес в соседних регионах (в Тюмени и на Алтае), но при этом сохраняет свои позиции в Омской области.

Био
Добро пожаловать, Илья
#02

Илья Фридман

Компании
Активы
+11,1 млрд ₽
выручка за 2021 г.
05▲
+696 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
02▲
2 246 640 393
сумма активов
03▲

Илья Фридман

ООО «АПО „ЕВРОМЕД“»
ООО «АПТЕКА „ЕВРОМЕД“»
ООО «ВСКС»
ООО «ЕВРАЗИЯ ЛИДЕР»
ООО «ЕВРАЗИЯ-КОНСАЛТИНГ»
ООО «КОМПАНИЯ „ТОП ЛАЙН“»
ООО «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»
ООО «КФ-ИНВЕСТ»
ООО «ЛИВЕНЬ»
ООО «ЛИНК»
ООО «МЦСМ „ЕВРОМЕД“»
ООО «ОМГРАЖДАНПРОЕКТ»
ООО «ПЛОЩАДКА ФОРТУНЫ»
ООО «ПОМОЩЬ В ПОКУПКАХ»
ООО «РАЗНОЕ»
ООО «САНАТОРИЙ „ЕВРОМЕД“»
ООО «ТОП ЛАЙН»
ООО «Т-СЕРВИС»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ АЗС»
ООО «Ф-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ШТИЛЬ»
ООО «К-РЕЗЕРВ»

Добро пожаловать, Илья

Правит обширной бизнес-империей своего отца, Геннадия Фридмана. Семья избавилась от автомобильного бизнеса, но зато вывела из офшоров «Евромед», который теперь официально принадлежит Илье Фридману на 95%. Оставшиеся четыре с небольшим процента переданы представителю следующего поколения — Марку Ильичу. Фридманы продолжают бизнес-экспансию в Новосибирск и достраивают четырехзвездочную гостиницу в Омске, несмотря на уход из России бренда Hilton.

Био
Добро пожаловать, Виталий
#03

Виталий Ольшанский

Компании
Активы
+5,39 млрд ₽
выручка за 2021 г.
10▲
+340 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
07▲
1 279 137 912
сумма активов
06▲

Виталий Ольшанский

ООО «АВТОБАН 2»
ООО «АВТОБАН 55»
ООО «АНДРЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАРС»
ООО «БАРС-АВТОЭКСПЕРТ»
ООО «БАРС-ВОСТОК»
ООО «БАРС-ЗАПАД»
ООО «БАРС-НВ»
ООО «БАРС-РАЗРЕЗ»
ООО «БАРС-СЕВЕР»
ООО «БАРС-ЭКСПЕРТ»
ООО «БЕЛЫЕ КОЛКИ»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ-2»
ООО «КАПИТАЛ — ИНВЕСТ»
ООО «КАПИТАЛ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «КАПИТАЛ-РИЭЛТ»
ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ»
ООО «ПМ-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ПРЕМИУМ»
ООО «СТАРГОРОД ИНВЕСТ»
ООО «СТАРГОРОД»
ООО «СТАРГОРОД-АГРО»
ООО «СТРОЙКОМ»
ООО «ТУРИСТ»

Добро пожаловать, Виталий

Учредитель группы компаний «БАРС», официального дилера многих автомобильных брендов, и компании «Капитал-Строй», устанавливающей в Омске тёплые остановки. Добавим, что отец Виталия Ольшанского, Михаил, является соучредителем ООО КСМ «Сибирский железобетон» и владеет целым рядом компаний и предприятий. Теперь Ольшанский-младший занимает высокую позицию в нашем рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#04

Дмитрий Шадрин

Компании
Активы
+18,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
03▲
+292 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
10▲
1 007 174 750
сумма активов
12▲

Дмитрий Шадрин

ООО «АФИНА»
ООО УК «ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «АКТИВ-ХОЛДИНГ»
ООО «РАССЛАБОНОФФ»
ООО «ХОЛЛИФУД»
ООО «ФОРМАТ»
ООО «ТД „ШКУРЕНКО“»
ООО «ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР»
ООО «СТРУКТУРА-ХОЛДИНГ»
ООО ТФ «СОКОЛ»
ООО «НИКОС»
ООО «ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «КВАДРО-ЭМ»
ООО «НАШ МАГАЗИН»
ООО «СПАР-ОМСК»
ООО «ФОРМАТ»
ООО «РЕГИОНПИВО»

Добро пожаловать, Дмитрий

Один из самых успешных региональных ритейлеров России. Создатель торговой группы «ПОБЕДА&SPAR-Омск», включающей супермаркеты и гипермаркеты. Избирался депутатом горсовета и заксобрания, но позже отошёл от политики. Два срока Дмитрий Шадрин руководил Омским областным союзом предпринимателей, а с 2018 года возглавляет Союз независимых сетей России.

Био
Добро пожаловать, Максим
#05

Максим Плетюк

Компании
Активы
+5,79 млрд ₽
выручка за 2021 г.
09▲
+294 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
09▲
963 537 323
сумма активов
14▲

Максим Плетюк

ООО «ЯСТРО-ПЕРЕРАБОТКА»
ООО «ЯСТРО-ЛАКТ»
ООО «ЯСТРО»
ООО «ЯСТРО-АГРО»
ООО «ЯСТРО-ИННОВАЦИИ»
ООО «УНИВЕРСИТЕТ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Добро пожаловать, Максим

Возглавляет группу компаний «Ястро», которая считается одним из трёх крупнейших в России производителей плавленых сыров. Именно в её цехах с советских времён производят легендарный сырок «Омичка». Благодаря высокому объёму выручки Плетюк занимает пятую позицию в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Олег
#06

Олег Золотов

Компании
Активы
+3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
22▲
+381 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
05▲
1 083 440 766
сумма активов
11▲

Олег Золотов

ООО УК «НАШ ДОМ»
ООО «ЗКПД СБ»
ООО УК «НАШ ДОМ — ЖЭУ № 1»
ООО УМ «ПТСК»
ООО УК «НАШ ДОМ — ЖЭУ „КОСМИЧЕСКОЕ“»
ООО «ГК СБ»
ООО СМУ-10 СБ «СЕВЕРНОЕ»
ООО «УМ ДСК»
ООО «ДСК КПД»
ООО «СМТ СБ»
ООО СМУ-7 СБ «АМУРСКОЕ»
ООО СМУ-9 СБ «КОСМИЧЕСКОЕ»
ООО «ЗСК-1 ЭЛЕКТРО»
ООО УК «СМТ СБ»
ООО «ПКЦ „БАЗИС“»
ООО «ЗСК № 1»
ООО «УМ ЗСЖБ № 1»
ООО «ЖТК»

Добро пожаловать, Олег

Руководитель группы компаний «Стройбетон» является одним из крупнейших застройщиков Омской области. После прихода в регион крупных федеральных застройщиков «Брусника» и «Эталон» Золотову придётся потесниться, но он сохраняет высокие позиции во всех рейтингах и продолжает реализацию масштабных проектов. В их числе — строительство в Амурском посёлке.

Био
Добро пожаловать, Виктор
#07

Виктор Шкуренко

Компании
Активы
+19,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
02▲
+191 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
18▲
829 646 160
сумма активов
19▲

Виктор Шкуренко

ООО «АКТИВ-ХОЛДИНГ»
ООО «ГРАНИТ»
ООО «КВАДРО-ЭМ»
ООО «ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР»
ООО «НАШ МАГАЗИН»
ООО «НИКОС»
ООО «ОНПСК»
ООО «ПРОКСИМА»
ООО «РАССЛАБОНОФФ»
ООО «РЕГИОНПИВО»
ООО «РНМО»
ООО «РТК»
ООО «СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ»
ООО «СПАР-ОМСК»
ООО «СТРОЙФУД»
ООО «СТРУКТУРА-ХОЛДИНГ»
ООО «ТД „ШКУРЕНКО“»
ООО «ТОК»
ООО «ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ФОРМАТ»
ООО «ХОЛЛИФУД»
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДИКОРОСПРОМ»
ООО ТФ «СОКОЛ»

Добро пожаловать, Виктор

Многолетний бизнес-партнер Дмитрия Шадрина продолжает развивать ритейл в двух федеральных округах и в Казахстане. Принадлежащий ему «Торговый дом Шкуренко» является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в Омской области. В местные новости Шкуренко попадает в том числе благодаря ярким корпоративам, которые он устраивает для подчинённых. Занимая в рейтинге седьмую позицию, бизнесмен является вторым по объёму выручки.

Био
Добро пожаловать, Евгения
#08

Евгения Золотова

Компании
Активы
+2,74 млрд ₽
выручка за 2021 г.
24▲
+523 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
04▲
930 554 685
сумма активов
16▲

Евгения Золотова

ООО СМУ-5 СБ «ВОСТОЧНОЕ»
ООО «АКТИВ»

Добро пожаловать, Евгения

Жена Олега Золотова и соучредительница одной из «дочек» «Стройбетона» впервые попала в рейтинг и сразу заняла почётное восьмое место. О ней известно не так много: основная часть упоминаний в СМИ связана с гибелью рабочего на стройке в Амурском посёлке.

Био
Добро пожаловать, Тамир
#09

Тамир Алимбаев

Компании
Активы
+3,72 млрд ₽
выручка за 2021 г.
13▲
+187 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
20▲
885 992 305
сумма активов
17▲

Тамир Алимбаев

ООО «АВТО-ДИС»
ООО «ВАЛ»
ООО «ЕНИСЕЙ-СЕРВИС»
ООО «ЕНИСЕЙ-ЭКСПОРТ»
ООО «КАПИТЕЛЬ»
ООО «ТЭЗ-2005»
ООО КОРПОРАЦИЯ «ЕНИСЕЙ»
ОАО СЕМИРЕЧЕНСКАЯ БАЗА СНАБЖЕНИЯ
ООО «АРТ»

Добро пожаловать, Тамир

Президент корпорации «Енисей», торгующей сельхозтехникой и запчастями, и владелец Семиреченской базы снабжения вошёл-таки в десятку богатейших людей Омской области. Сейчас Алимбаев развернул бизнес-экспансию в Татарстан. Кстати, он возглавляет городскую автономию татар Омска и участвует в благотворительности. Совладельцем части семейного бизнеса является сын Тамира Алимбаева Руслан.

Био
Добро пожаловать, Яков
#10

Яков Вагнер

Компании
Активы
+4,44 млрд ₽
выручка за 2021 г.
11▲
+133 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
42▲
3 316 749 980
сумма активов
02▲

Яков Вагнер

ООО «ВОСТОКСТРОЙ»
ООО «НИКА»
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
ООО «СТРОЙСЕРВИС-Б»

Добро пожаловать, Яков

Десятку замыкает дорожник, который специализируется на ремонте и строительстве федеральных трасс. Его компания «Стройсервис» получает подряды в том числе и в Омской области, причём обладает, по словам специалистов, уникальными технологиями и оборудованием. В былые времена Вагнер считался любимым дорожником мэра Виктора Шрейдера, но сейчас в его жизни какая-то чёрная полоса. В прошлом году виной тому стало возбуждение уголовного дела об ограничении конкуренции.

Био
Добро пожаловать, Игорь
#11

Игорь Бабиков

Компании
Активы
+2,64 млрд ₽
выручка за 2021 г.
25▲
+258 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
12▲
777 230 250
сумма активов
21▲

Игорь Бабиков

АО «ОММЕТ»

Добро пожаловать, Игорь

Совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга» всего полтора года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). Иронично, но прежде компания Бабикова неоднократно поставляла металлопродукцию для колоний омского УФСИН. «Омскметаллооптторгом» теперь руководит старший сын основателя, но и сам Бабиков не выходит из бизнеса. В рейтинге богатейших омичей он на 11-м месте.

Био
Добро пожаловать, Александр
#12

Александр Беляев

Компании
Активы
+1,87 млрд ₽
выручка за 2021 г.
40▲
+302 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
08▲
966 499 117
сумма активов
13▲

Александр Беляев

ООО «НПО МИР»
ООО «РАССВЕТ-2000»
ООО ФИРМА «УТРО»

Добро пожаловать, Александр

Уже больше 30 лет Александр Беляев руководит НПО «Мир» — одним из самых эффективных омских предприятий, которое занимается приборостроением. Бизнесмен выстроил «православную систему управления» и постоянно апеллирует к опыту Александра Суворова с его «Наукой побеждать». Трудно сказать, в этом ли секрет успеха, но сейчас Беляев замыкает первую дюжину рейтинга.

Био
Добро пожаловать, Николай
#13

Николай Величев

Компании
Активы
+2,6 млрд ₽
выручка за 2021 г.
26▲
+178 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
23▲
672 118 987
сумма активов
27▲

Николай Величев

ООО ХОЛДИНГ «ВЕЛКОМ»
ООО «ПРОСТОРЫ»

Добро пожаловать, Николай

Николай Величев 20 лет возглавлял ЗАО «База снабжения «Сибирская». Дважды он избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, а с 2013 года возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию.

Био
Добро пожаловать, Наталья
#14

Наталья Кателкина

Компании
Активы
+7,96 млрд ₽
выручка за 2021 г.
07▲
+609 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
03▲
323 685 000
сумма активов
73▲

Наталья Кателкина

ООО «ЭКОРОС»
ООО «ЭКОРОС-АВТО»
ООО «ЭКОРОС-СИБИРЬ»

Добро пожаловать, Наталья

Одна из «тёмных лошадок» рейтинга. Наталья Кателкина является руководителем и учредителем целой группы компаний «Экорос», которая занимается торговлей, перевозками, арендой и управлением недвижимостью: всё это она купила в 2021 году у одного петербургского предпринимателя. Выручка Кателкиной за год составила внушительные восемь миллиардов рублей, что обеспечило ей высокую 14-ю позицию в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Александр
#15

Александр Валиков

Компании
Активы
+1,57 млрд ₽
выручка за 2021 г.
50▲
+253 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
13▲
809 733 616
сумма активов
20▲

Александр Валиков

ООО «НПО МИР»
ООО «РАССВЕТ-2000»
ООО ФИРМА «УТРО»
ООО «ДОБРОЛЁТ»

Добро пожаловать, Александр

Валиков тоже впервые появился в рейтинге. Это один из соучредителей НПО «МИР» и ещё десятка компаний, чья совокупная выручка составила примерно полтора миллиарда. Ещё Александр Владимирович руководит ТСЖ «Куйбышевец-4», но это явно не главная причина его успеха. Кстати, в НПО Валиков занимает скромную должность «руководитель сектора аналитики и продвижения».

Био
Добро пожаловать, Сергей
#16

Сергей Заболотских

Компании
Активы
+1,74 млрд ₽
выручка за 2021 г.
41▲
+204 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
17▲
679 208 290
сумма активов
26▲

Сергей Заболотских

ООО «АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ»
ООО «АГРО-МАСТЕР»

Добро пожаловать, Сергей

Владелец ООО «Агро-Мастер» и ООО «Агро-Мастер Сибирь», дилеров крупных брендов сельхозтехники, которые работают с 1991 года. Стоимость активов Сергея Заболотских превышает 530 млн рублей. В рейтинге самых богатых омичей он занял 16-е место.

Био
Добро пожаловать, Александр
#17

Александр Зубрилко

Компании
Активы
+3,31 млрд ₽
выручка за 2021 г.
20▲
+164 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
26▲
430 397 000
сумма активов
48▲

Александр Зубрилко

ООО ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ»

Добро пожаловать, Александр

Возглавляет ООО «ПСК ОмскДизель» (это крупнейший в Омской области поставщик запчастей для КамАЗов и другой тяжелой техники). Кроме этого, Зубрилко занимается продажей самой техники и сервисом. В рейтинге самых богатых омичей он занял 17-е место.

Био
Добро пожаловать, Вадим
#18

Вадим Мельник

Компании
Активы
+1,7 млрд ₽
выручка за 2021 г.
42▲
+151 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
31▲
551 661 529
сумма активов
34▲

Вадим Мельник

ЗАО «ИРТЫШСКОЕ»
ООО «АГРОПРОМ»
ООО «АГРОПРОМ-АГРО»
ООО «АГРОХИМ-ГАРАНТ»
ООО «АГРО-ЦЕНТР»
ООО «СОЮЗ-ХИМ»

Добро пожаловать, Вадим

Сразу на 18-ю позицию поднялся новичок рейтинга Вадим Мельник — крупный акционер Иртышской птицефабрики, на которой прежде занимал должность главного агронома. С активами на 680 млн он получил за прошлый год 200 млн чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#19

Ирина Козлова

Компании
Активы
+1,99 млрд ₽
выручка за 2021 г.
38▲
+139 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
39▲
512 096 250
сумма активов
36▲

Ирина Козлова

ООО «ИФГ»
ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»
ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — КАЛАЧИНСК»
ООО «АК-АГРО»
ООО «СРЦ ПРОГРЕСС»

Добро пожаловать, Ирина

В качестве бизнес-партнера Дениса Стецкого Козлова владеет долями компаний «Омское продовольствие» и «Инвестиционная финансовая группа», а также несколькими омскими элеваторами. В рейтинге самых богатых омичей она занимает 19-ю строку с двумя миллиардами выручки.

Био
Добро пожаловать, Григорий
#20

Григорий Студеникин

Компании
Активы
+2,13 млрд ₽
выручка за 2021 г.
34▲
+223 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
14▲
340 604 000
сумма активов
68▲

Григорий Студеникин

ООО «ОМСКОЙЛ»

Добро пожаловать, Григорий

Учредитель ООО «Омскойл» — большой компании, которая специализируется на продукции из рапса (масле и шроте). При активах на 340 млн рублей Студеникин получил за год два миллиарда выручки. Это 20-е место в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Юлия
#21

Юлия Шестакова

Компании
Активы
+3,38 млрд ₽
выручка за 2021 г.
17▲
+113 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
53▲
394 901 000
сумма активов
59▲

Юлия Шестакова

ООО «СЛАДУНИЦА И К»
ООО «ЛАКОШЕ»

Добро пожаловать, Юлия

Владелец фабрики «Сладуница» Игорь Анатольевич Шестаков опустился из верхней части нашего рейтинга на 31-ю позицию. Однако на 21-й строке появился новичок, Юлия Дмитриевна Шестакова, соосновательница бизнеса, которая когда-то была гендиректором фабрики. Она является учредителем ещё и ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке и тоже занимающегося кондитерским производством. Её выручка составляет больше трёх миллиардов, а стоимость активов — почти 400 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#22

Дмитрий Пшеничников

Компании
Активы
+2,39 млрд ₽
выручка за 2021 г.
30▲
+112 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
54▲
444 961 000
сумма активов
46▲

Дмитрий Пшеничников

ООО «ШИНА»

Добро пожаловать, Дмитрий

Учредитель и директор ООО «Шина», занимающегося восстановлением автомобильных шин, торговлей запчастями, перевозками. Выручка по итогам 2021 года составила больше двух млрд рублей. Дмитрий Пшеничников в рейтинге самых богатых омичей занял 22-е место.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#23

Евгений Рейнгольд

Компании
Активы
+1,01 млрд ₽
выручка за 2021 г.
72▲
+269 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
11▲
406 898 000
сумма активов
56▲

Евгений Рейнгольд

ООО «ЗМК — СИБИРЬ»
ООО «ТПК „ТРАНСИНЖИНИРИНГ“»

Добро пожаловать, Евгений

Владеет ООО «ЗМК-Сибирь», которое управляет заводом модульных конструкций и поставляет продукцию для нефтегазовых гигантов — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и других корпораций. Выручка компании за прошедший год составила один млрд рублей, что обеспечило Рейнгольду 23-ю строку в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Эльдар
#24

Эльдар Адыгезалов

Компании
Активы
+868 млн ₽
выручка за 2021 г.
85▲
+145 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
35▲
770 221 000
сумма активов
22▲

Эльдар Адыгезалов

АО «„ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД „ОМСКИЙ“»
ООО «СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ»
ООО «ПК „ВЕРШИНА“»

Добро пожаловать, Эльдар

Предприниматель родом из Казахстана ещё в 2016 году купил за 211 млн рублей племзавод «Омский». Этот актив обеспечил Адыгезалову видное место в бизнес-элите Омска. Вот и в 2022 году он 24-й в рейтинге: стоимость активов — 770 млн рублей, выручка — почти 870 миллионов.

Био
Добро пожаловать, Валерий
#25

Валерий Кокорин

Компании
Активы
+646 млн ₽
выручка за 2021 г.
115▲
+166 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
25▲
2 000 212 656
сумма активов
04▲

Валерий Кокорин

ООО «АКВАТОРИЯ»
ООО «БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ООО «ВИТРАЖ»
ООО «ГАЛЕРЕЯ ТОРГОВЛИ»
ООО «КОМПАНИЯ „АГРОПРОМ“»
ООО «ОАЗ»
ООО «ОРБИТА»
ООО «ПИТОМНИК СИБИРИ»
ООО «ПРИБРЕЖНЫЙ»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА»
ООО «РП „ВАШ ДОМ“»
ООО «САНАТОРИЙ „РОДИНА“»
ООО «СДСК-2»
ООО «СИБИРСКИЙ ВОДОЁМ»
ООО «ССК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»
ООО «ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ»
ООО «ТУРСИБ-Б»
ООО «УМСР-АВТО»
ООО «ФК»
ООО «ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТОРГОВЛИ»
ООО «ЩИТ»

Добро пожаловать, Валерий

Начав карьеру ещё в комсомоле, Валерий Кокорин стал основателем целой империи, в которую входят большая строительная компания «Континент», «Атриум-кино» и другие ценные активы. Любимый строитель первого омского губернатора Леонида Полежаева возводит здания и в соседнем Новосибирске. Сейчас он на 25-й строке в рейтинге богатейших омичей.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#26

Алексей Царук

Компании
Активы
+2,78 млрд ₽
выручка за 2021 г.
23▲
+72 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
99▲
726 844 000
сумма активов
24▲

Алексей Царук

ООО «СК „НОВОСТРОЙ“»
ООО «СНК ХОЛДИНГ»
ООО «СНК-ПОСТАВКИ»
ООО «СНК-РОЗНИЦА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»
ООО «ТД СНК»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДОМ НА УСПЕШНОЙ»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВКА-ДОМ3»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВКА-ДОМ4»

Добро пожаловать, Алексей

Директор торгового дома «СНК», ООО «СНК-Холдинг» и других компаний, которые специализируются на поставках стройматериалов. Приход в Омск крупных федеральных застройщиков «Брусника» и «Эталон» может сделать Царука ещё немного богаче, но и сейчас он 26-й.

Био
Добро пожаловать, Александр
#27

Александр Триппель

Компании
Активы
+1,37 млрд ₽
выручка за 2021 г.
62▲
+157 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
29▲
324 054 276
сумма активов
72▲

Александр Триппель

ООО «ДОКТОР ДОБРЯКОВ,ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ»
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА КОСАРЕВА»
ООО «МФ ДЕНТА ПЛЮС»
ООО «ПЛАНЕТА-ЦЕНТР»
ООО «СИБИРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «СПАРТА-МЕД ПРЕМИУМ»
ООО «СПАРТА-МЕД»
ООО «СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ»
ООО «СТОМАТОЛОГИЯ НА МОСКОВКЕ»

Добро пожаловать, Александр

Опытный управленец и экономист работал в правительстве второго омского губернатора Виктора Назарова, но затем вернулся к занятию бизнесом (кстати, его партнёр — бывший директор департамента имущественных отношений омской мэрии Евгений Асташов). Триппель руководит ООО «Планета-Центр», которое занимается производством полимерной плёнки и гибкой упаковки с печатью, а ещё владеет рядом стоматологических клиник. Когда-то он был гендиректором «Омскшины».

Био
Добро пожаловать, Виктор
#28

Виктор Белевкин

Компании
Активы
+620 млн ₽
выручка за 2021 г.
121▲
+186 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
21▲
760 632 000
сумма активов
23▲

Виктор Белевкин

ООО «СОЛЯНОЕ»

Добро пожаловать, Виктор

Крупный аграрий, руководящий ООО «Соляное», в полежаевские времена заседал в региональном парламенте, был заместителем губернатора, начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия, замначальника управления Ростехнадзора. В рейтинге богатейших омичей он 28-й.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#29

Ирина Мелль

Компании
Активы
+929 млн ₽
выручка за 2021 г.
79▲
+188 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
19▲
335 073 000
сумма активов
69▲

Ирина Мелль

ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»

Добро пожаловать, Ирина

Владеет 50-процентным пакетом акций ООО «Промэнергосервис» — компании, которая занимается электросетевым строительством и электромонтажом, участвует в сооружении крупных промышленных объектов по всей Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Размер выручки, кстати, существенно вырос по сравнению с прошлым годом: 929 млн рублей против 281. Это почётная 29-я позиция.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#30

Юрий Люфт

Компании
Активы
+503 млн ₽
выручка за 2021 г.
135▲
+150 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
32▲
1 250 119 000
сумма активов
08▲

Юрий Люфт

КФХ «ЛЮФТ»
ООО «ЛЮФТ»

Добро пожаловать, Юрий

Выходец из Казахстана, получивший в 90-е годы 24 гектара земли в Азовском районе, вырос до владельца крупного крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас Люфт — один из богатейших фермеров Омской области, и даже в общем рейтинге богатейших омичей занимает 30-е место. Стоимость его активов превышает миллиард рублей, а годовая выручка составляет 500 миллионов.

Био
Добро пожаловать, Игорь
#31

Игорь Шестаков

Компании
Активы
+1,9 млрд ₽
выручка за 2021 г.
39▲
+74 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
97▲
478 748 000
сумма активов
40▲

Игорь Шестаков

ООО «СЛАДУНИЦА»

Добро пожаловать, Игорь

Владелец фабрики «Сладуница», лидера кондитерского рынка всей Сибири, опустился на 31-ю позицию. Что ж, и это почётное место.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#32

Сергей Белый

Компании
Активы
+1,07 млрд ₽
выручка за 2021 г.
69▲
+53 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
118▲
1 261 894 794
сумма активов
07▲

Сергей Белый

ООО «АГРОКОМ»
ООО «АКТИВ»

Добро пожаловать, Сергей

Сергей Белый — крупный игрок на рынке омской недвижимости. Он руководит ООО «Сибжилстрой-6» (в числе учредителей этой компании Юрий Гуринов), ООО «Омскрайстрой» и ООО «Модерн», которые занимаются арендой и управлением недвижимостью. Кроме того, Белый занимает должность гендиректора по общим вопросам АО «ЗСЖБ-6», является учредителем трёх десятков фирм, которые специализируются на перевозках, строительстве, сельском хозяйстве.

Био
Добро пожаловать, Ольга
#33

Ольга Булатова

Компании
Активы
+1,51 млрд ₽
выручка за 2021 г.
54▲
+60 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
110▲
583 668 000
сумма активов
32▲

Ольга Булатова

ООО «СМУ № 1»
ООО «СПЕЦПРОЕКТ»
ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР»

Добро пожаловать, Ольга

Владеет строительной компанией ООО «СМУ № 1» и ООО «Спецпроект», которое занимается недвижимостью. В новости Ольга Булатова попадает редко. В последний раз это случилось в далёком 2019-м, когда она погасила долги «Омскгражданпроекта» Ивана Любчича и тем самым не дала клану Фридманов завладеть зданием проектного института на улице Петра Некрасова в самом центре Омска.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#34

Юрий Сутягинский

Компании
Активы
+993 млн ₽
выручка за 2021 г.
73▲
+77 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
93▲
571 347 000
сумма активов
33▲

Юрий Сутягинский

ООО «АПХ АЛТАУР»

Добро пожаловать, Юрий

Брат Михаила Сутягинского вместе с ним основал когда-то группу компаний «Титан», потом руководил ООО «Западно-Сибирская компания «Титан», ООО «Аграрно-промышленная компания «Титан», ООО «Титан-Агро», агропромышленным холдингом «Алтаур». В прошлом году ему пришлось выплатить уголовный штраф из-за налоговых махинаций. В рейтинге самых богатых омичей Юрий Сутягинский занял 34-е место.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#35

Юрий Гуринов

Компании
Активы
+1,24 млрд ₽
выручка за 2021 г.
63▲
+42 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
134▲
1 358 953 547
сумма активов
05▲

Юрий Гуринов

ООО «АГРОКОМ»
ООО «АКТИВ»
ООО «АТП-6»
ООО «АТП-ЖБ 6»
ООО «ГИТИЗ»
ООО «ДОМСТРОЙ-97»
ООО «ЗСЖБ № 6 — ЗАСТРОЙЩИК»
ООО «ИНТЕРЬЕРСЕРВИС-ПЛЮС»
ООО «ЛЮКССТРОЙ»
ООО «МОДЕРН»
ООО «НОВОСТРОЙ КПД РИЭЛТ»
ООО «ОМКРАЙСТРОЙ»
ООО «ОМСКСТРОЙМОНТАЖ-97»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ-6»
ООО «СК „СТРОЙ-ИНЖЕНИРИНГ“»
ООО «СК „ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА“»
ООО «СМУ-2 ЗАВОДА № 6»
ООО «СП-ПРОМ»
ООО «СТРОЙФУНДАМЕНТ-ОМСК»
ООО «ТЕХСПЕЦСТРОЙ ЖБ-6»
ООО «ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ»
ООО «УК „ЭЛИТА“»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПАРТНЕР“»
ООО «УПТК ЗАВОДА № 6»
ООО «ФГ „БИЗНЕС-АНАЛИТИКА“»
ООО «ФОРКОМ»
ООО «ЭЛИТА-СТРОЙ»
ООО «СМУ-1 ЗАВОДА № 6»
АО «ЗСЖБ № 6»
ООО «ЗСЖБ № 6-НОВОСИБИРСК»
ООО «КЕРАМЗИТ»
ООО «НОВОСТРОЙ КПД „АКАДЕМИЧЕСКИЙ“»
ООО «СТРОЙПЕРСПЕКТИВА»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „УЮТ“»

Добро пожаловать, Юрий

С 2003 года Юрий Гуринов руководит «ЗСЖБ-6» — одним из крупнейших строительных предприятий Омска. В целом его бизнес диверсифицирован, и даже конфликты с региональной и городской властью, участившиеся в последние годы, не мешают Гуринскому занимать высокие позиции во всех тематических рейтингах. В списке богатейших омичей 2021 года он 35-й.

Био
Добро пожаловать, Александр
#36

Алексей Семенихин

Компании
Активы
+1,57 млрд ₽
выручка за 2021 г.
49▲
+90 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
68▲
278 484 600
сумма активов
85▲

Алексей Семенихин

ООО «БАУПРО»
ООО «ИСПОЛИН»
ООО «СНАБРЕМОНТ»
ООО «СТРОЙГРУПП»

Добро пожаловать, Алексей

Семенихин — глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети строймагазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Он является ещё и учредителем нескольких компаний, занимающихся торговлей и строительством. С полуторамиллиардной выручкой Алексей Семенихин занимает 36-ю строку рейтинга.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#37

Дмитрий Брокле

Компании
Активы
+1,37 млрд ₽
выручка за 2021 г.
61▲
+155 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
30▲
223 288 086
сумма активов
111▲

Дмитрий Брокле

ООО «ГАРАНТ-РИТЕЙЛ»
ООО «ДОМАЛЕТО»
ООО «СИММЕТРИЯ»
ООО «СПК»
ООО ЗМК «РЯБИНА»

Добро пожаловать, Дмитрий

Начинал как рабочий на «Омском беконе», в 2006 году стал директором ООО «Алтайские колбасы». Некоторое время Дмитрий Брокле был партнёром Темури Латарии по «Рускому» как соучредитель нескольких компаний. Сейчас он — учредитель и директор «Сибирской полимерной компании», которая производит пищевую упаковку для крупных птицефабрик, а также строительный утеплитель.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#38

Андрей Колмогоров

Компании
Активы
+756 млн ₽
выручка за 2021 г.
100▲
+134 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
40▲
369 209 300
сумма активов
63▲

Андрей Колмогоров

ООО «АЙТИ-ФУД»
ООО «АКТИВ»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО «БОДРО»
ООО «ВЯТКА»
ООО «ДОМИК»
ООО «ИНВЕСТ»
ООО «ИНСАЙТ»
ООО «КАЙДЗЕН»
ООО «КК „ГЛОБУС“»
ООО «МЕТРОПОЛИС»
ООО «ОРНАТ»
ООО «ОСНОВА»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РЕНТА»
ООО «РИТМ»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ РЕГИОН»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ. СОМ»
ООО «УЛЬТРА-ОМСК»

Добро пожаловать, Андрей

Вместе с братом Дмитрием Андрей Колмогоров когда-то развивал сеть магазинов, в которых продавались сотовые телефоны. Сейчас он является совладельцем бренда «Суши-Маркет», под которым по всей стране работают сотни магазинов японской кухни. При активах на 370 млн рублей Колмогоров-старший получил за год 750 миллионов выручки, и сейчас он на 38-м месте.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#39

Алексей Певнев

Компании
Активы
+403 млн ₽
выручка за 2021 г.
153▲
+131 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
44▲
1 089 726 000
сумма активов
10▲

Алексей Певнев

ООО «БЕНАР-АВТО»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР»
ООО «НАША ШКОЛА»
ООО «СЕВЕРО-ДУБРОВСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СИБГРАД“»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ“»
ООО «ТЕПЛОДОМ»
ООО «ТРАСТ-ИНВЕСТ»
ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

Добро пожаловать, Алексей

Один из крупнейших омских застройщиков. Его фирмы («Сибградстрой Инвест», «Сибгазстройдеталь», «Траст-Инвест») застраивали ЖК «Кузьминки», участвовали в решении проблемных вопросов с омскими дольщиками.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#40

Владимир Белимов

Компании
Активы
+496 млн ₽
выручка за 2021 г.
137▲
+125 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
48▲
614 184 800
сумма активов
30▲

Владимир Белимов

ООО АСП «КРАСНОДАРСКОЕ»
ООО УК «ЭЛАР»

Добро пожаловать, Владимир

Крупный аграрий из Нововаршавки, чья компания, АСП «Краснодарское», зарегистрирована в Павлоградском районе. Выручка «Краснодарского» за прошлый год составляет почти полмиллиарда рублей. Благодаря этому показателю Белимов на 40-м месте.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#41

Дмитрий Елизаров

Компании
Активы
+3,51 млрд ₽
выручка за 2021 г.
15▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
116▲
270 393 000
сумма активов
90▲

Дмитрий Елизаров

ООО «АГАТ»
ООО «ДИАМАНТ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «ОНИКС»
ООО «САПФИР»
ООО «СИБМАКС»
ООО «СИБМАКС»
ООО «ЯШМА»

Добро пожаловать, Дмитрий

Владеет целой россыпью фирм с говорящими названиями — ООО «Агат», ООО «Диамант», ООО «Малахит», ООО «Оникс», ООО «Сапфир», ООО «Сибмакс», ООО «Сибмакс», ООО «Яшма». По размерам выручки Елизаров один из лучших (три с половиной миллиарда рублей), а в общем рейтинге он 41-й.

Био
Добро пожаловать, Елена
#42

Елена Горбачева

Компании
Активы
+490 млн ₽
выручка за 2021 г.
139▲
+150 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
33▲
426 625 000
сумма активов
49▲

Елена Горбачева

ООО «АРТОМ»

Добро пожаловать, Елена

Учредитель и гендиректор компании «Артом», специализация которой — «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Почти полмиллиарда выручки и 42-я позиция.

Био
Добро пожаловать, Наталья
#43

Наталья Мартьянова

Компании
Активы
+339 млн ₽
выручка за 2021 г.
169▲
+127 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
47▲
1 108 611 900
сумма активов
09▲

Наталья Мартьянова

ООО «АЛЕКСАНДР»
ООО «АЛЬТАИР»
ООО «АНЮТА»
ООО «МАЯК МОЛЛ»
ООО «МАЯК»
ООО «МЕРИДИАН»
ООО «ОТРАДА»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ-2001»

Добро пожаловать, Наталья

В СМИ Мартьянову называют бухгалтером фирм Александра Шнейдмиллера, связанного с небезызвестным Виктором Шрейдером и ТК «Маяк»; по неподтверждённым данным, Шрейдеру она приходится свояченицей. Ещё Наталья Андреевна руководит ООО с красивым названием «Анюта». Стоимость активов Мартьяновой превышает миллиард рублей, в рейтинге она занимает 43-е место.

Био
Добро пожаловать, Роман
#44

Роман Акчурин

Компании
Активы
+885 млн ₽
выручка за 2021 г.
83▲
+109 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
55▲
273 770 000
сумма активов
88▲

Роман Акчурин

ООО «АРИС ГРУПП +»
ООО «АРИС ГРУПП»
ООО «ДИСКАВЕРИ»
ООО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ДИСКАВЕРИ»
ООО «ЭКО-ОТЕЛЬ ДИСКАВЕРИ»

Добро пожаловать, Роман

Учредитель ООО «Арис Групп» (оптовая торговля лекарствами), «Арис Групп+» (ремонт электронного и оптического оборудования), турагентства «Дискавери», центра недвижимости «Дискавери». Всё это обеспечило Акчурину выручку в 880 млн рублей за прошлый год.

Био
Добро пожаловать, Александр
#45

Александр Галынский

Компании
Активы
+367 млн ₽
выручка за 2021 г.
163▲
+356 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
06▲
369 733 000
сумма активов
62▲

Александр Галынский

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „МЕРКУРИЙ“»
ООО «КАМНЕОБРАБОТКА»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ЮГРА-СИТИ“»
ООО «АВТО — ТРЭЙС»

Добро пожаловать, Александр

Ещё один видный представитель строительного бизнеса, чьё имя связано с компаниями «Меркурий» и «Омск-Трейс». Эти фирмы строили элитный ЖК «Новый пионер» в историческом центре Омска и 14-этажный бизнес-центр «Бульварное кольцо”. Бизнес Галынский ведёт совместно с сыном Игорем, в рейтинге он занимает 45-ю позицию.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#46

Владимир Пушкарев

Компании
Активы
+412 млн ₽
выручка за 2021 г.
150▲
+94 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
63▲
842 749 884
сумма активов
18▲

Владимир Пушкарев

АО «НИВА»
ООО «КОЛОС»
ООО «СЭЛ»

Добро пожаловать, Владимир

С далёкого 1981 года Пушкарёв руководит акционерным обществом «Нива», которое занимается сельхозпроизводством, а с 1998 года заседает в Законодательном собрании Омской области. Годовая выручка превысила 400 млн рублей, а вот активы Пушкарёва стоят в два раза больше.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#47

Алексей Короленко

Компании
Активы
+1,05 млрд ₽
выручка за 2021 г.
70▲
+94 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
64▲
229 508 000
сумма активов
107▲

Алексей Короленко

ООО «ГРУППА А7»
ООО «СУТКЕСС»
ООО «ЮГРА-НЕОН»

Добро пожаловать, Алексей

Учредитель и директор компаний, которые специализируются на обустройстве месторождений. В частности, Короленко выполнил множество контрактов с «Роснефтью». Выручка принадлежащих ему фирм за прошлый год превысила миллиард. Правда, прибыль выглядит куда более скромно — «всего лишь» 94 млн рублей. Однако и с этими показателями Короленко занимает высокую 47-ю позицию.

Био
Добро пожаловать, Иван
#48

Иван Первухин

Компании
Активы
+389 млн ₽
выручка за 2021 г.
159▲
+211 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
16▲
347 355 900
сумма активов
67▲

Иван Первухин

ООО «АГРОКОМПЛЕКС „МАЯК“»

Добро пожаловать, Иван

Сын Евгения Первухина, основавшего крупнейшее агропредприятие Оконешниковского района, продолжает дело отца. Игорь Первухин руководит агрокомплексом «Маяк». Его выручка за прошлый год превысила 340 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Олег
#49

Олег Никифоров

Компании
Активы
+308 млн ₽
выручка за 2021 г.
175▲
+168 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
24▲
447 504 000
сумма активов
44▲

Олег Никифоров

ООО «К-НИКОМ»
ООО «ТЕПЛОКУРОРТ»
ООО «АКВАКУЛЬТУРА ЗАУРАЛЬЯ»

Добро пожаловать, Олег

Владеет несколькими фирмами — ООО «Аквакультура Зауралья», ООО «Теплокурорт», ООО ЦСР «Основа» (35%). Особенно примечательно ООО «К-Ником», которое специализируется на производстве кормов для рыбоводных хозяйств, в том числе в Европе, Азии и Америке. Стоимость принадлежащих Никифорову активов превышает 440 миллионов, выручка — больше 300 миллионов. Это 49-я позиция в списке богатейших омичей.

Био
Добро пожаловать, Василий
#50

Василий Ткаченко

Компании
Активы
+8,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
06▲
+30 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
157▲
307 090 000
сумма активов
81▲

Василий Ткаченко

ООО «АЛЬТАИР»

Добро пожаловать, Василий

Учредитель ООО «Альтаир», которое занимается оптовой торговлей топливом, рудами и металлами. Дела у него по-прежнему идут отлично: восемь с половиной млрд выручки, 50-я строка в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Андрей
#51

Андрей Коломоец

Компании
Активы
+1,13 млрд ₽
выручка за 2021 г.
67▲
+88 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
74▲
237 478 000
сумма активов
103▲

Андрей Коломоец

ООО «АВИАКОМПАНИЯ „ВЕЛЬТАЛЬ-АВИА“»
ООО «БИЗНЕС-ДЖЕТ ТЕХНИК»
ООО «ВЕЛЬТАЛЬ-АВИА»

Добро пожаловать, Андрей

Занимается авиаперевозками. Ему принадлежат ООО «Авиакомпания «Вельталь-Авиа», ООО «Бизнес-джет техник», ООО «Вельталь-Авиа». В рейтинге самых богатых омичей Андрей Коломоец занимает 51-е место с выручкой, превышающей миллиард рублей.

Био
Добро пожаловать, Евгений
#52

Евгений Вагнер

Компании
Активы
+950 млн ₽
выручка за 2021 г.
78▲
+41 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
136▲
585 496 420
сумма активов
31▲

Евгений Вагнер

ООО «СТРОЙСЕРВИС»
ООО «СТРОЙСЕРВИС-Б»

Добро пожаловать, Евгений

Сын Якова Вагнера, самого богатого омского дорожника, тоже ставший крупным игроком в этом бизнесе. Один из учредителей компании «Стройсервис» занимается строительством дорог, регулярно получает крупные госконтракты. В частности, Вагнер-младший строил мост на остров Русский на Дальнем Востоке, ремонтировал магистраль Москва — Минск.

Био
Добро пожаловать, Виктор
#53

Виктор Верховин

Компании
Активы
+780 млн ₽
выручка за 2021 г.
94▲
+60 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
112▲
446 331 373
сумма активов
45▲

Виктор Верховин

АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ»
ООО «СОБИНВЕСТ»
ООО «МОСИНВЕСТ»

Добро пожаловать, Виктор

Владелец долей в Омском заводе металлоконтрукций и в ООО «Мосинвест» (кстати, этой фирмой руководит некто Елена Валерьевна Верховина), компаньон Сергея Куропаткина по холдингу «ОмЗМ». Всё это обеспечивает Верховину выручку в 780 млн и почётное 53-е место.

Био
Добро пожаловать, Тазагуль
#54

Тазагуль Деркач

Компании
Активы
+292 млн ₽
выручка за 2021 г.
180▲
+130 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
46▲
617 246 000
сумма активов
29▲

Тазагуль Деркач

ООО «КРАСНОГОРСКИЙ КОЛОС»

Добро пожаловать, Тазагуль

Тазагуль Деркач — ещё один аграрий, который занимается растениеводством на юге Омской области, в Полтавском районе. Стоимость её активов превышает 600 млн рублей, а вот выручка относительно скромная — 290 миллионов. Такова, видимо, специфика агробизнеса.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#55

Дмитрий Колмогоров

Компании
Активы
+498 млн ₽
выручка за 2021 г.
136▲
+134 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
41▲
308 188 610
сумма активов
79▲

Дмитрий Колмогоров

ООО «АЙТИ-ФУД»
ООО «БОДРО»
ООО «ВЯТКА»
ООО «ДОМИК»
ООО «ИНВЕСТ»
ООО «ИНСАЙТ»
ООО «КК „ГЛОБУС“»
ООО «ОРНАТ»
ООО «ОСНОВА»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РЕНТА»
ООО «РИТМ»
ООО «СИЛА»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ РЕГИОН»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ. СОМ»

Добро пожаловать, Дмитрий

Второй из братьев Колмогоровых занимает 55-ю строчку рейтинга, как и в прошлом году. Если читатель забыл: «Суши-Маркет», сотни магазинов по всей России. Годовая выручка у Дмитрия — без малого полмиллиарда.

Био
Добро пожаловать, Роман
#56

Роман Заболотских

Компании
Активы
+861 млн ₽
выручка за 2021 г.
86▲
+79 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
90▲
293 062 003
сумма активов
83▲

Роман Заболотских

ООО «АГРО-ЛИДЕР»
ООО «ЯРОМИР»
ООО «АГРО-МАСТЕР»

Добро пожаловать, Роман

Специализация Романа Заболотских — торговля сельскохозяйственной техникой. Этот бизнесмен является учредителем компаний «Яромир», «Агро-Лидер» и «Агро-Мастер», чья совокупная выручка — 860 млн рублей. Его компаньоны — Сергей Заболотских (отец) и Татьяна Заболотских.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#57

Сергей Удрас

Компании
Активы
+433 млн ₽
выручка за 2021 г.
147▲
+157 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
28▲
275 136 000
сумма активов
87▲

Сергей Удрас

КФХ «Кристина»

Добро пожаловать, Сергей

Крупный сельхозтоваропроизводитель, глава и учредитель КФХ «Кристина», которое выращивает зерновые в Марьяновском районе Омской области. В прошлом году его выручка превысила 430 миллионов, и это 57-я позиция.

Био
Добро пожаловать, Светлана
#58

Светлана Муравлева

Компании
Активы
+755 млн ₽
выручка за 2021 г.
101▲
+122 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
49▲
221 098 800
сумма активов
113▲

Светлана Муравлева

ООО «КОМПАНИЯ „КАПИТАЛ“»
ООО «СЦК»

Добро пожаловать, Светлана

Когда-то Светлана Муравлёва руководила модным агентством «Стиль», но эта организация уже ликвидирована. Сейчас Муравлёва является учредителем двух компаний, чья специализация максимально далека от модельного бизнеса: ООО «СЦК» занимается «распиловкой и строганием древесины», ООО «Компания «Капитал» — производством целлюлозы и древесной массы. Активы этой бизнес-леди оцениваются в 220 млн рублей, а годовая выручка — в 750 с лишним миллионов.

Био
Добро пожаловать, Наталья
#59

Наталья Агафонова

Компании
Активы
+2,05 млрд ₽
выручка за 2021 г.
36▲
+25 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
171▲
383 160 000
сумма активов
60▲

Наталья Агафонова

ООО «ТРИУМФ ПЛАЗА»
ООО «ТРИУМФ-КОМПАНИ»
ООО «РАЗГУЛЯЕВ»
ООО «СВОЁ ДЕЛО»

Добро пожаловать, Наталья

Один из крупнейших рантье города. ООО «Разгуляев», торговый центр «Триумф» и другие активы, которые оцениваются суммарно в 380 млн рублей, обеспечили Агафоновой в прошлом году внушительные два миллиарда рублей.

Био
Добро пожаловать, Виталий
#60

Виталий Карловский

Компании
Активы
+983 млн ₽
выручка за 2021 г.
74▲
+143 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
37▲
144 776 000
сумма активов
158▲

Виталий Карловский

ООО «НОВЫЙ КЛИМАТ»
ООО «НОВЫЙ КЛИМАТ»
ООО «СТРАТЕГ»

Добро пожаловать, Виталий

Топ-60 замыкает ещё один строитель — директор и учредитель компании с красноречивым названием «Стратег», а заодно с ней ООО «Новый климат». Вторая фирма занимается устройством инженерных систем в зданиях, причём она работала в том числе на олимпийских объектах в Сочи, а также в омском аэропорту, в общественно-деловом центре на Гагарина. Почти миллиард рублей выручки, активы на 140 миллионов — это 60-я позиция в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#61

Алексей Злацовский

Компании
Активы
+1,45 млрд ₽
выручка за 2021 г.
57▲
+53 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
119▲
259 240 132
сумма активов
94▲

Алексей Злацовский

ООО «БЭЙС»
ООО «БЭЙС-КЕЙТЕРИНГ»
ООО «БЭЙС-МЕДИА»
ООО «БЭСТВУД ФАРМА»
ООО «МАСТЕРФАЙБР-ОМСК»
ООО «СТРОЙСИТИ»
ООО «ЧОП „ПАТРИОТ“»

Добро пожаловать, Алексей

Владеет крупной строительной компанией «Стройсити» и частью холдинга, работающего в сфере общественного питания, который включает в себя ресторан BASE, компанию BASE-кейтеринг, сеть суши-баров «Экспресс-суши», «сети вкусного питания» «Блинчик» и «Домашняя кулинария». Алексей Злацовский занял 61-е место в рейтинге самых богатых жителей Омской области.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#62

Алексей Пронников

Компании
Активы
+1,41 млрд ₽
выручка за 2021 г.
58▲
+54 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
117▲
248 062 863
сумма активов
98▲

Алексей Пронников

ООО «БЭЙС»
ООО «БЭЙС-КЕЙТЕРИНГ»
ООО «БЭЙС-МЕДИА»
ООО «МАСТЕРФАЙБР-ОМСК»
ООО «НОВЫЙ БЭЙС»
ООО «СТРОЙСИТИ»

Добро пожаловать, Алексей

Сын бывшего главы облсуда и бывшего омбудсмена Василия Пронникова. Является компаньоном Алексея Злацовского по BASE и соседствует с ним в рейтинге. Его годовая выручка превышает 1,4 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Юрий
#63

Юрий Гарин

Компании
Активы
+13,05 млрд ₽
выручка за 2021 г.
04▲
+61 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
108▲
130 195 500
сумма активов
166▲

Юрий Гарин

ООО «НАФТА»
ООО «ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Добро пожаловать, Юрий

Владелец ООО «Нафта» и половины ООО «Инвест менеджмент». Юрий Гарин работает на рынке ГСМ, и его выручка за прошлый год составила огромную сумму — 13 млрд рублей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#64

Александр Антропенко

Компании
Активы
+855 млн ₽
выручка за 2021 г.
87▲
+131 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
45▲
160 164 400
сумма активов
146▲

Александр Антропенко

ООО «ГИСТОЛАБ ЭКСПЕРТ»
ООО «ОЭСК»
ООО «РЕСУРС-АГРО»
ООО «СИБСТРОЙЭНЕРГО»
ООО «СМС»
ООО «ТД „СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ“»
ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ТФ „МОМЕНТ“»
ООО «ТЭК»
ООО «Ф-ЛАБ»

Добро пожаловать, Александр

Сын Александра Владимировича Антропенко, главы инвестиционной компании «Основа-Холдинг», и брат Игоря Антропенко, депутата Государственной думы, обладателя ряда значимых активов (он в рейтинге 82-й). Александр Александрович является учредителем ООО «Тепловая компания» и ряда других фирм, а также руководит детской городской поликлиникой № 7.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#65

Дмитрий Моляк

Компании
Активы
+1,54 млрд ₽
выручка за 2021 г.
52▲
+45 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
131▲
255 377 000
сумма активов
95▲

Дмитрий Моляк

ООО «ТК АНДА»

Добро пожаловать, Дмитрий

Директор и учредитель компании «Анда», которая занимается торговлей пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями. Выручка в полтора миллиарда обеспечила ему 65-ю позицию в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#66

Владимир Бондаренко

Компании
Активы
+365 млн ₽
выручка за 2021 г.
164▲
+145 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
36▲
300 522 000
сумма активов
82▲

Владимир Бондаренко

ООО «НИВА»
ООО «ДИОРИТ»

Добро пожаловать, Владимир

Аграрий из Горьковского района Омской области, директор и учредитель ООО «Нива» (зерновые) и «Диорит» (перевозки). Стоимость активов Бондаренко — 300 млн рублей. Годовая выручка — 365 миллионов.

Био
Добро пожаловать, Валерий
#67

Валерий Маначинский

Компании
Активы
+711 млн ₽
выручка за 2021 г.
105▲
+86 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
77▲
240 651 220
сумма активов
100▲

Валерий Маначинский

ООО «АМА»
ООО «ЗЕЛЕНЫЕ ЛУГА»
ООО «МИК»
ООО «МСК ОМСК»

Добро пожаловать, Валерий

Предприниматель родился в селе Чистополье Северо-Казахстанской области, окончил Кокшетауский пединститут, но позже осел в Омске. Когда-то исчез вместе с Сергеем Калининым. Валерий Маначинский развивал «Милком». Из этой компании он вышел, но в молочном бизнесе остался. Сейчас он — учредитель и глава ООО «МСК-Омск».

Био
Добро пожаловать, Сергей
#68

Сергей Куропаткин

Компании
Активы
+681 млн ₽
выручка за 2021 г.
107▲
+51 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
122▲
415 710 540
сумма активов
53▲

Сергей Куропаткин

АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ»

Добро пожаловать, Сергей

Сергей Куропаткин тоже родом из Казахстана, где его отец когда-то руководил крупными стройтрестами и стал почётным гражданином Северо-Казахстанской области. Куропаткин-младший окончил омский политехнический институт, работал инженером, а потом ушёл в бизнес, основав «ОмЗМ-Холдинг». Он является генеральным директором Омского завода металлоконструкций, владельцем «КИТ-Интерьера». В списке богатейших омичей занимает 68-ю позицию.

Био
Добро пожаловать, Алексей
#69

Алексей Дударев

Компании
Активы
+223 млн ₽
выручка за 2021 г.
197▲
+120 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
50▲
507 673 420
сумма активов
37▲

Алексей Дударев

ООО «АЛМА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ДЖЕМС ВОСТОК»
ООО «ДЖЕМС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Добро пожаловать, Алексей

Представитель IT-индустрии, владеющий ООО «Алма Девелопмент», ООО «Джемс Восток» и ООО «Джемс Девелопмент». Общая стоимость его активов — полмиллиарда рублей.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#70

Владимир Асотов

Компании
Активы
+913 млн ₽
выручка за 2021 г.
80▲
+106 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
56▲
158 438 000
сумма активов
148▲

Владимир Асотов

ООО «ИНТЕРТЕХСЕРВИС»

Добро пожаловать, Владимир

Учредитель и генеральный директор компании «Интертехсервис», которая занимается «оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства». Годовая выручка составляет 913 миллионов, это 70-я позиция в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Илья
#71

Илья Баринов

Компании
Активы
+975 млн ₽
выручка за 2021 г.
75▲
+42 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
135▲
317 420 649
сумма активов
76▲

Илья Баринов

ООО «ОСНОВА»
ООО «СИБИРСКАЯ МЕЛЬНИЦА»
ООО «СИБИРСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ООО «СИБИРСКИЙ КХП»ООО «ЮКОН»

Добро пожаловать, Илья

Бизнесмен из Марьяновского района Омской области, генеральный директор «Сибирского комбината хлебопродуктов». С прошлого года Баринов возглавляет региональную Ассоциацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Био
Добро пожаловать, Айк
#72

Айк Калачян

Компании
Активы
+681 млн ₽
выручка за 2021 г.
108▲
+78 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
91▲
263 226 000
сумма активов
92▲

Айк Калачян

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ЛЮБИНСКАЯ»

Добро пожаловать, Айк

Учредитель Любинской птицефабрики, которая регулярно попадает в новости из-за чехарды в руководстве. Стоимость его активов 220 млн рублей, годовая выручка — 680 миллионов. В нашем рейтинге Айк Калачян на 72-й строке.

Био
Добро пожаловать, Николай
#73

Николай Ромей

Компании
Активы
+787 млн ₽
выручка за 2021 г.
92▲
+89 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
71▲
178 320 000
сумма активов
133▲

Николай Ромей

ООО «ПРИНЦИП-55»
ООО «РЕГИОН»
ООО «САТУРН»
ООО «СЕРВИС»

Добро пожаловать, Николай
Био

Владелец ряда компаний, которые торгуют строительными и мебельными материалами, занимаются строительством. Их совокупная годовая выручка превышает 780 млн рублей.

Добро пожаловать, Анатолий
#74

Анатолий Мартюшев

Компании
Активы
+597 млн ₽
выручка за 2021 г.
124▲
+83 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
80▲
242 083 000
сумма активов
99▲

Анатолий Мартюшев

ООО «ПРОМРЕСУРСЫ»
ООО «СЕЛЬХОЗРЕСУРСЫ»

Добро пожаловать, Анатолий

На 74-й строке в рейтинге аграрий из Нижней Омки, владелец двух ООО с характерными названиями — «Сельхозресурсы» (выращивание зерновых) и «Промресурсы» (торговля металлическими изделиями). Стоимость активов 240 млн, размер годовой выручки — почти 600 млн.

Био
Добро пожаловать, Хусайн
#75

Хусайн Закриев

Компании
Активы
+1,56 млрд ₽
выручка за 2021 г.
51▲
+38 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
143▲
217 963 000
сумма активов
114▲

Хусайн Закриев

ООО «ОМСК САЙДИНГ ИНВЕСТ»

Добро пожаловать, Хусайн

Генеральный директор фирмы «Омск Сайдинг Инвест», которая занимается производством материалов из рулонной стали. Кроме того, Хусайн Закриев — застройщик парка развлечений «Вокруг света» на Зелёном острове. Выручка его компании превышает полтора миллиарда рублей, и это 75-я строка в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#76

Сергей Болюбаш

Компании
Активы
+672 млн ₽
выручка за 2021 г.
110▲
+89 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
72▲
204 409 000
сумма активов
128▲

Сергей Болюбаш

ООО «ТПК БОРНЭО-СТРОЙ»
ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ»

Добро пожаловать, Сергей

Учредитель и директор компаний «Борнэо-Строй» («торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой») и «Сибстроймонтаж». С годовой выручкой 670 млн рублей Сергей Болюбаш занимает 76-ю позицию.

Био
Добро пожаловать, Иван
#77

Иван Лошкомойников

Компании
Активы
+270 млн ₽
выручка за 2021 г.
185▲
+116 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
52▲
309 646 000
сумма активов
78▲

Иван Лошкомойников

ООО НПССС «СИБИРСКИЕ МАСЛО-СЕМЕНА»

Добро пожаловать, Иван

Директор элитного семеноводческого хозяйства «Сибирская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта и учредитель компании «Сибирские масло-семена».

Био
Добро пожаловать, Михаил
#78

Михаил Ольшанский

Компании
Активы
+318 млн ₽
выручка за 2021 г.
172▲
+65 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
105▲
502 452 640
сумма активов
38▲

Михаил Ольшанский

ООО «АГРОХОЛДИНГ-СТАРГОРОД»
ООО «ДИРЕКЦИЯ ДЕТСКОГО САДА „СТАРГОРОД“»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ-2»
ООО «КАФЕ „БЕРЕЗКА“»
ООО «КСМ „ОМСКИЙ“»
ООО «КСМ СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН — ТЕХ»
ООО «СПК „КСМ“»
ООО «СТАРГОРОД-АГРО»
ООО «ТУРИСТ»
ООО «УК „СТАРГОРОД“»
ООО СЗ КСМ «СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
ООО СПК СЗ «ПРИБРЕЖНЫЙ»

Добро пожаловать, Михаил

Заслуженный строитель Омской области. Михаил Ольшанский является учредителем и руководителем комбината строительных материалов «Сибирский железобетон», расположенного в поселке Загородном. Также он значится в собственниках комбината строительных материалов «Омский», ООО «СПК «КСМ» и других компаний. Его сын Виталий стал учредителем дилерского центра BMW и KIA «Барс Запад».

Био
Добро пожаловать, Николай
#79

Николай Алексеенко

Компании
Активы
+782 млн ₽
выручка за 2021 г.
93▲
+77 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
94▲
197 054 000
сумма активов
130▲

Николай Алексеенко

ООО «СИБЗАВОДАГРО»

Добро пожаловать, Николай

Учредитель «Сибзаводагро» — компании, производящей сельхозтехнику. Активы Николая Алексеенко стоят почти 200 млн рублей, годовая выручка превышает 780 миллионов. Это 79-я позиция в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#80

Татьяна Золотова

Компании
Активы
+626 млн ₽
выручка за 2021 г.
119▲
+133 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
43▲
146 357 020
сумма активов
157▲

Татьяна Золотова

ООО «ПКЦ „БАЗИС“»
ООО «ЗСК № 1»
ООО «УМ ЗСЖБ № 1»

Добро пожаловать, Татьяна

Татьяна Золотова является учредителем двух компаний, которыми руководит Олег Борисович Золотов, — «Базис» и «ЗСЖБ №1». В списке богатейших омичей она 80-я.

Био
Добро пожаловать, Тамара
#81

Тамара Ищенко

Компании
Активы
+639 млн ₽
выручка за 2021 г.
118▲
+75 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
95▲
226 539 090
сумма активов
109▲

Тамара Ищенко

ООО «АГРО-МАСТЕР»
ООО «АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ»

Добро пожаловать, Тамара

Учредитель и директор двух компаний, которые занимаются оптовыми продажами сельхозтехники, — «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь». с 640 млн рублей выручки Тамара Ищенко на 81-м месте.

Био
Добро пожаловать, Игорь
#82

Игорь Антропенко

Компании
Активы
+247 млн ₽
выручка за 2021 г.
189▲
+87 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
76▲
397 402 092
сумма активов
58▲

Игорь Антропенко

ОАО «ГОСТИНИЦА „СИБИРЬ“»
ООО «КПМ»
ООО «ЛУЧ»
ООО «ОМСКЭЛЕКТРОТЕХ»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „СТАТУС“»
ООО «ЯРШПОН»

Добро пожаловать, Игорь

Игорь Александрович — ещё один представитель талантливой семьи. Он работал директором по развитию отцовской компании «Основа Холдинг», принято считать, что он связан с гостиницей «Ибис. Сибирь» и «Электромеханическим заводом». Параллельно развивается его политическая карьера: Антропенко успел побыть депутатом Городского совета и Законодательного собрания, а теперь заседает в Госдуме. Важно отметить: с того момента, как он попал в федеральный парламент, его бизнесами занимается доверительный управляющий с той же фамилией. Зовут управляющего Инна Николаевна.

Био
Добро пожаловать, Арабо
#83

Арабо Григорян

Компании
Активы
+2,5 млрд ₽
выручка за 2021 г.
27▲
+13 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
213▲
261 937 000
сумма активов
93▲

Арабо Григорян

ООО «СИБРОС»

Добро пожаловать, Арабо

Крупный дорожный строитель, владеющий ООО «Сиброс» и ООО «Сибтранс». В прошлом году Григорян купил у омского ДОСААФ бывший гостиничный комплекс «Восход» за 67 млн рублей. Его выручка за прошлый год превышает два млрд, а по суммарным показателям Григорян на 83-м месте.

Био
Добро пожаловать, Александр
#84

Александр Куприй

Компании
Активы
+429 млн ₽
выручка за 2021 г.
148▲
+56 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
114▲
320 763 000
сумма активов
74▲

Александр Куприй

ООО «КБ „ТЕХНОЛОГИЯ“»
ООО «КБ ТЕХНОЛОГИЯ-СИБИРЬ»
ООО «СВАРОГ»

Добро пожаловать, Александр

Александр Куприй владеет конструкторским бюро «Технология». В рейтинге богатейших омичей он занимает 84-ю строку.

Био
Добро пожаловать, Василий
#85

Василий Черемисин

Компании
Активы
+806 млн ₽
выручка за 2021 г.
90▲
+82 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
81▲
127 569 600
сумма активов
169▲

Василий Черемисин

ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК»

Добро пожаловать, Василий

Компания Василия Черемисина ООО «Таврида Электрик Омск» занимается оптовой торговлей электротехническим оборудованием. 800 млн выручки при активах на 120 миллионов — это прекрасные показатели, которые обеспечивают Черемисину 85-е место.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#86

Владимир Шевченко

Компании
Активы
+765 млн ₽
выручка за 2021 г.
96▲
+90 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
69▲
118 229 000
сумма активов
177▲

Владимир Шевченко

ООО «МЕДЛАЙН»

Добро пожаловать, Владимир

Владимир Шевченко — видный игрок на омском фармацевтическом рынке. 760 млн рублей выручки, 86-я позиция.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#87

Владимир Калинин

Компании
Активы
+429 млн ₽
выручка за 2021 г.
149▲
+28 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
162▲
525 077 309
сумма активов
35▲

Владимир Калинин

ООО «ТД „МОЛИС“»
ООО «МИЛКОМ»

Добро пожаловать, Владимир

Учредитель «ЗСЖБ №6-Застройщик» и ряда других фирм, занимающихся производством стройматериалов и перевозками. Он занимает 87-ю строку в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Татьяна
#88

Татьяна Заболотских

Компании
Активы
+517 млн ₽
выручка за 2021 г.
130▲
+60  млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
111▲
235 499 867
сумма активов
105▲

Татьяна Заболотских

ООО «АГРО-МАСТЕР»

Добро пожаловать, Татьяна

Один из учредителей ООО «Агро-Мастер», компаньон Тамары Ищенко с 81-й позиции рейтинга. При сопоставимых размерах активов и выручки у Заболотских несколько меньше прибыль, а потому она только 88-я.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#89

Дмитрий Лило

Компании
Активы
+464 млн ₽
выручка за 2021 г.
142▲
+94 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
65▲
168 119 250
сумма активов
140▲

Дмитрий Лило

ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»
ООО «КОМПАНИЯ „САПСАН“»
ООО «ХУБЕРТУС»

Добро пожаловать, Дмитрий

Руководитель ООО «Промэнергосервис» и ООО «Сапсан». Первая из этих компаний строит электростанции, а вторая, вопреки названию, разводит кроликов. 460 млн рублей выручки, 89-я позиция.

Био
Добро пожаловать, Ирина
#90

Ирина Соловьева

Компании
Активы
+464 млн ₽
выручка за 2021 г.
143▲
+94 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
66▲
167 536 500
сумма активов
141▲

Ирина Соловьева

ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»

Добро пожаловать, Ирина

Одна из соучредителей «Промэнергосервиса» расположилась в рейтинге сразу после своего компаньона. Все основные показатели Ирины Соловьёвой очень близки к показателям Дмитрия Лило.

Био
Добро пожаловать, Олег
#91

Олег Кириченко

Компании
Активы
+4,01 млрд ₽
выручка за 2021 г.
12▲
+44 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
132▲
83 384 760
сумма активов
214▲

Олег Кириченко

ООО «ГОРКИ»
ООО «ДЖЕТ ЛОГИСТИК»
ООО «СИБИРЬ ИМПЭКС»
ООО «ЧЕМПИОН»

Добро пожаловать, Олег

Учредитель ряда компаний во главе с ООО «Сибирь Импэкс», которое занимается оптовой торговлей. Годовая выручка превышает четыре млрд рублей, прибыль составляет 44 миллионна. Это 91-й строка в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Эрна
#92

Эрна Стрюк

Компании
Активы
+617 млн ₽
выручка за 2021 г.
122▲
+17 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
200▲
466 679 800
сумма активов
41▲

Эрна Стрюк

ООО «СТРОЙСЕРВИС»

Добро пожаловать, Эрна

Совладелица и главбух компании «Стройсервис» занимает в рейтинге богатейших омичей 92-ю позицию.

Био
Добро пожаловать, Дмитрий
#93

Дмитрий Пушкарев

Компании
Активы
+228 млн ₽
выручка за 2021 г.
195▲
+49,9 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
125▲
455 078 070
сумма активов
43▲

Дмитрий Пушкарев

АО «НИВА»
ООО «КОЛОС»
ООО «СЭЛ»
АО «ПАВЛОГРАДСКОЕ ХПП»

Добро пожаловать, Дмитрий

Аграрий из Русско-Полянского района, сын и компаньон Владимира Пушкарёва. АО «Раздольное», прописанное в Светлом переулке села Солнечное, принесло Дмитрию Пушкарёву в прошлом году 50 млн чистой прибыли.

Био
Добро пожаловать, Сергей
#94

Сергей Оркиш

Компании
Активы
+229 млн ₽
выручка за 2021 г.
194▲
+87 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
75▲
248 923 900
сумма активов
97▲

Сергей Оркиш

ООО «АКВАРИО»
ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ»
ООО «ЛАДА»
ООО «РИВЬЕРА»
ООО «СТРОЙПОДРЯД»
ООО «ЮЛИЯ И К»

Добро пожаловать, Сергей

Один из главных игроков на омском строительном рынке, директор группы предприятий «Стройподряд». Один срок Сергей Оркиш заседал в Законодательном собрании Омской области, но дальше этого в своей политической карьере не пошёл. В рейтинге богатейших омичей он на 94-й позиции.

Био
Добро пожаловать, Владимир
#95

Владимир Шнайдер

Компании
Активы
+231 млн ₽
выручка за 2021 г.
193▲
+74 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
96▲
312 899 000
сумма активов
77▲

Владимир Шнайдер

ООО «БЕЛОСТОК»

Добро пожаловать, Владимир

Аграрий из Одесского района, директор ООО «Белосток». Стоимость активов Владимира Шнайдера превышает 300 млн рублей, а его прибыль за прошлый год составила почти 75 миллионов.

Био
Добро пожаловать, Антон
#96

Антон Ильичев

Компании
Активы
+238 млн ₽
выручка за 2021 г.
191▲
+88 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
73▲
236 659 100
сумма активов
104▲

Антон Ильичев

ООО «Полюшка»

Добро пожаловать, Антон

Крупный аграрий из Любинского района, учредитель ООО «Полюшка». 230 млн годовой выручки, 96-я позиция в рейтинге.

Био
Добро пожаловать, Наталья
#97

Наталья Марчук

Компании
Активы
+503 млн ₽
выручка за 2021 г.
134▲
+82 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
82▲
148 131 600
сумма активов
156▲

Наталья Марчук

ООО «КОМПАНИЯ „КАПИТАЛ“»

Добро пожаловать, Наталья

Учредитель компании «Капитал», которая занимается производством целлюлозы и древесной массы. Её выручка превышает полмиллиарда, прибыль — 80 млн рублей.

Био
Добро пожаловать, Александр
#98

Александр Мелинг

Компании
Активы
+504 млн ₽
выручка за 2021 г.
133▲
+81 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
84▲
148 374 600
сумма активов
155▲

Александр Мелинг

ООО «КОМПАНИЯ „КАПИТАЛ“»
ООО «СЦК»
ООО «ГОФРА-СТАНДАРТ»

Добро пожаловать, Александр

Бывший директор Омского нефтезавода, компаньон Натальи Марчук по «Капиталу», владелец 28% ООО «Гофра-стандарт» (производство гофрированной бумаги и картона) и 20% ООО «СЦК» (распиловка и строгание древесины). Его годовая выручка тоже превышает 500 млн рублей. Александр Мелинг в рейтинге на 98-м месте.

Био
Добро пожаловать, Тамара
#99

Тамара Драчева

Компании
Активы
+3 млрд ₽
выручка за 2021 г.
21▲
+41 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
137▲
78 287 000
сумма активов
219▲

Тамара Драчева

ООО «Атриа»

Добро пожаловать, Тамара

Владелица ООО «Атриа», которое занимается продажей газа и нефтепродуктов. В рейтинге самых богатых омичей Тамара Драчева занимает 99 место.

Био
Добро пожаловать, Райнгольд 
#100

Райнгольд Фрик

Компании
Активы
+828 млн ₽
выручка за 2021 г.
89▲
+10 млн ₽
чистая прибыль за 2021 г.
224▲
361 230 570
сумма активов
64▲

Райнгольд Фрик

ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»

Добро пожаловать, Райнгольд

Когда-то Райнгольд Фрик пришёл в качестве главного инженера на омскую макаронную фабрику, а позже стал генеральным директором и основным акционером предприятия. В 2019 году он передал руководство фабрикой сыну Александру, но сохранил за собой треть акций. В списке самых богатых омичей Фрик-старший замыкает первую сотню.

Био