Ежегодно редакция Города55 представляет свою версию рейтинга самых богатых омичей. Мы исходим из того, что деньги идут рука об руку с влиянием и властью. В новом рейтинге по итогам 2021 года по соседству с известными бизнесменами можно обнаружить новичков, которые, вероятно, тишину любят больше, чем деньги.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках неизвестна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому использовались в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции.
В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: это чистые активы, чистая прибыль и выручка
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе. Посчитали, сколько на эту долю приходится денег, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы.
Проверили, какие еще компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам. Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трех экономических показателей и выставили им баллы.
Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
ООО «АБСОЛЮТ-АГРО»
ООО ТД «АВАНГАРД»
ООО «АГРОФИРМА ЗОТИНО»
ООО «АЛЕКСЕЕВСКОЕ»
ООО «АЛТАЙСКИЕ КОЛБАСЫ»
ООО «АЛТАЙСКИЕ МЯСНЫЕ ЛАВКИ»
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИЩЕВИК»
ООО «ВЕГА-АГРО»
ООО «ГУРМАН»
ООО «ЗЕМЛЯ»
ООО «МОРОЗОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
ООО «НАДЕЖДА»
ООО «РЕНТА.РУ»
ООО «РУСКОМ»
ООО «РУСКОМ-АГРО»
ООО «САТУРН»
ООО «СИБИРСКАЯ ИНГРЕДИЕНТНАЯ ГРУППА»
ООО «СИБИРСКИЕ КОЛБАСЫ»
ООО «СОСНОВСКОЕ»
ООО «СТОКХИМ»
ООО «СТОПЛЕКС»
ООО «ТЕХНОПОЛИС»
ООО «ТФ РЕЗОНАНС»
ООО «ТЮМЕНСКАЯ МЯСНАЯ ЛАВКА»
ООО «УК РУСКОМ»
ООО «ЭЙТИ-ТРЕЙД»
Богатейший житель Омской области, председатель совета директоров ГК «Руском». Он специализируется на производстве свинины и мяса индейки, а также продукции из них, и лидирует по всем ключевым показателям — по сумме прибыли, по активам и выручке. Латария успешно развивает бизнес в соседних регионах (в Тюмени и на Алтае), но при этом сохраняет свои позиции в Омской области.
ООО «АПО „ЕВРОМЕД“»
ООО «АПТЕКА „ЕВРОМЕД“»
ООО «ВСКС»
ООО «ЕВРАЗИЯ ЛИДЕР»
ООО «ЕВРАЗИЯ-КОНСАЛТИНГ»
ООО «КОМПАНИЯ „ТОП ЛАЙН“»
ООО «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»
ООО «КФ-ИНВЕСТ»
ООО «ЛИВЕНЬ»
ООО «ЛИНК»
ООО «МЦСМ „ЕВРОМЕД“»
ООО «ОМГРАЖДАНПРОЕКТ»
ООО «ПЛОЩАДКА ФОРТУНЫ»
ООО «ПОМОЩЬ В ПОКУПКАХ»
ООО «РАЗНОЕ»
ООО «САНАТОРИЙ „ЕВРОМЕД“»
ООО «ТОП ЛАЙН»
ООО «Т-СЕРВИС»
ООО «УПРАВЛЕНИЕ АЗС»
ООО «Ф-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ШТИЛЬ»
ООО «К-РЕЗЕРВ»
Правит обширной бизнес-империей своего отца, Геннадия Фридмана. Семья избавилась от автомобильного бизнеса, но зато вывела из офшоров «Евромед», который теперь официально принадлежит Илье Фридману на 95%. Оставшиеся четыре с небольшим процента переданы представителю следующего поколения — Марку Ильичу. Фридманы продолжают бизнес-экспансию в Новосибирск и достраивают четырехзвездочную гостиницу в Омске, несмотря на уход из России бренда Hilton.
ООО «АВТОБАН 2»
ООО «АВТОБАН 55»
ООО «АНДРЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ООО «БАРС»
ООО «БАРС-АВТОЭКСПЕРТ»
ООО «БАРС-ВОСТОК»
ООО «БАРС-ЗАПАД»
ООО «БАРС-НВ»
ООО «БАРС-РАЗРЕЗ»
ООО «БАРС-СЕВЕР»
ООО «БАРС-ЭКСПЕРТ»
ООО «БЕЛЫЕ КОЛКИ»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ-2»
ООО «КАПИТАЛ — ИНВЕСТ»
ООО «КАПИТАЛ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «КАПИТАЛ-РИЭЛТ»
ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ»
ООО «ПМ-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ПРЕМИУМ»
ООО «СТАРГОРОД ИНВЕСТ»
ООО «СТАРГОРОД»
ООО «СТАРГОРОД-АГРО»
ООО «СТРОЙКОМ»
ООО «ТУРИСТ»
Учредитель группы компаний «БАРС», официального дилера многих автомобильных брендов, и компании «Капитал-Строй», устанавливающей в Омске тёплые остановки. Добавим, что отец Виталия Ольшанского, Михаил, является соучредителем ООО КСМ «Сибирский железобетон» и владеет целым рядом компаний и предприятий. Теперь Ольшанский-младший занимает высокую позицию в нашем рейтинге.
ООО «АФИНА»
ООО УК «ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «АКТИВ-ХОЛДИНГ»
ООО «РАССЛАБОНОФФ»
ООО «ХОЛЛИФУД»
ООО «ФОРМАТ»
ООО «ТД „ШКУРЕНКО“»
ООО «ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР»
ООО «СТРУКТУРА-ХОЛДИНГ»
ООО ТФ «СОКОЛ»
ООО «НИКОС»
ООО «ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «КВАДРО-ЭМ»
ООО «НАШ МАГАЗИН»
ООО «СПАР-ОМСК»
ООО «ФОРМАТ»
ООО «РЕГИОНПИВО»
Один из самых успешных региональных ритейлеров России. Создатель торговой группы «ПОБЕДА&SPAR-Омск», включающей супермаркеты и гипермаркеты. Избирался депутатом горсовета и заксобрания, но позже отошёл от политики. Два срока Дмитрий Шадрин руководил Омским областным союзом предпринимателей, а с 2018 года возглавляет Союз независимых сетей России.
ООО «ЯСТРО-ПЕРЕРАБОТКА»
ООО «ЯСТРО-ЛАКТ»
ООО «ЯСТРО»
ООО «ЯСТРО-АГРО»
ООО «ЯСТРО-ИННОВАЦИИ»
ООО «УНИВЕРСИТЕТ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Возглавляет группу компаний «Ястро», которая считается одним из трёх крупнейших в России производителей плавленых сыров. Именно в её цехах с советских времён производят легендарный сырок «Омичка». Благодаря высокому объёму выручки Плетюк занимает пятую позицию в рейтинге.
ООО УК «НАШ ДОМ»
ООО «ЗКПД СБ»
ООО УК «НАШ ДОМ — ЖЭУ № 1»
ООО УМ «ПТСК»
ООО УК «НАШ ДОМ — ЖЭУ „КОСМИЧЕСКОЕ“»
ООО «ГК СБ»
ООО СМУ-10 СБ «СЕВЕРНОЕ»
ООО «УМ ДСК»
ООО «ДСК КПД»
ООО «СМТ СБ»
ООО СМУ-7 СБ «АМУРСКОЕ»
ООО СМУ-9 СБ «КОСМИЧЕСКОЕ»
ООО «ЗСК-1 ЭЛЕКТРО»
ООО УК «СМТ СБ»
ООО «ПКЦ „БАЗИС“»
ООО «ЗСК № 1»
ООО «УМ ЗСЖБ № 1»
ООО «ЖТК»
Руководитель группы компаний «Стройбетон» является одним из крупнейших застройщиков Омской области. После прихода в регион крупных федеральных застройщиков «Брусника» и «Эталон» Золотову придётся потесниться, но он сохраняет высокие позиции во всех рейтингах и продолжает реализацию масштабных проектов. В их числе — строительство в Амурском посёлке.
ООО «АКТИВ-ХОЛДИНГ»
ООО «ГРАНИТ»
ООО «КВАДРО-ЭМ»
ООО «ЛОГИСТИКА-ЦЕНТР»
ООО «НАШ МАГАЗИН»
ООО «НИКОС»
ООО «ОНПСК»
ООО «ПРОКСИМА»
ООО «РАССЛАБОНОФФ»
ООО «РЕГИОНПИВО»
ООО «РНМО»
ООО «РТК»
ООО «СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ»
ООО «СПАР-ОМСК»
ООО «СТРОЙФУД»
ООО «СТРУКТУРА-ХОЛДИНГ»
ООО «ТД „ШКУРЕНКО“»
ООО «ТОК»
ООО «ТС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ФОРМАТ»
ООО «ХОЛЛИФУД»
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДИКОРОСПРОМ»
ООО ТФ «СОКОЛ»
Многолетний бизнес-партнер Дмитрия Шадрина продолжает развивать ритейл в двух федеральных округах и в Казахстане. Принадлежащий ему «Торговый дом Шкуренко» является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в Омской области. В местные новости Шкуренко попадает в том числе благодаря ярким корпоративам, которые он устраивает для подчинённых. Занимая в рейтинге седьмую позицию, бизнесмен является вторым по объёму выручки.
ООО СМУ-5 СБ «ВОСТОЧНОЕ»
ООО «АКТИВ»
Жена Олега Золотова и соучредительница одной из «дочек» «Стройбетона» впервые попала в рейтинг и сразу заняла почётное восьмое место. О ней известно не так много: основная часть упоминаний в СМИ связана с гибелью рабочего на стройке в Амурском посёлке.
ООО «АВТО-ДИС»
ООО «ВАЛ»
ООО «ЕНИСЕЙ-СЕРВИС»
ООО «ЕНИСЕЙ-ЭКСПОРТ»
ООО «КАПИТЕЛЬ»
ООО «ТЭЗ-2005»
ООО КОРПОРАЦИЯ «ЕНИСЕЙ»
ОАО СЕМИРЕЧЕНСКАЯ БАЗА СНАБЖЕНИЯ
ООО «АРТ»
Президент корпорации «Енисей», торгующей сельхозтехникой и запчастями, и владелец Семиреченской базы снабжения вошёл-таки в десятку богатейших людей Омской области. Сейчас Алимбаев развернул бизнес-экспансию в Татарстан. Кстати, он возглавляет городскую автономию татар Омска и участвует в благотворительности. Совладельцем части семейного бизнеса является сын Тамира Алимбаева Руслан.
ООО «ВОСТОКСТРОЙ»
ООО «НИКА»
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
ООО «СТРОЙСЕРВИС-Б»
Десятку замыкает дорожник, который специализируется на ремонте и строительстве федеральных трасс. Его компания «Стройсервис» получает подряды в том числе и в Омской области, причём обладает, по словам специалистов, уникальными технологиями и оборудованием. В былые времена Вагнер считался любимым дорожником мэра Виктора Шрейдера, но сейчас в его жизни какая-то чёрная полоса. В прошлом году виной тому стало возбуждение уголовного дела об ограничении конкуренции.
АО «ОММЕТ»
Совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга» всего полтора года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). Иронично, но прежде компания Бабикова неоднократно поставляла металлопродукцию для колоний омского УФСИН. «Омскметаллооптторгом» теперь руководит старший сын основателя, но и сам Бабиков не выходит из бизнеса. В рейтинге богатейших омичей он на 11-м месте.
ООО «НПО МИР»
ООО «РАССВЕТ-2000»
ООО ФИРМА «УТРО»
Уже больше 30 лет Александр Беляев руководит НПО «Мир» — одним из самых эффективных омских предприятий, которое занимается приборостроением. Бизнесмен выстроил «православную систему управления» и постоянно апеллирует к опыту Александра Суворова с его «Наукой побеждать». Трудно сказать, в этом ли секрет успеха, но сейчас Беляев замыкает первую дюжину рейтинга.
ООО ХОЛДИНГ «ВЕЛКОМ»
ООО «ПРОСТОРЫ»
Николай Величев 20 лет возглавлял ЗАО «База снабжения «Сибирская». Дважды он избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, а с 2013 года возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию.
ООО «ЭКОРОС»
ООО «ЭКОРОС-АВТО»
ООО «ЭКОРОС-СИБИРЬ»
Одна из «тёмных лошадок» рейтинга. Наталья Кателкина является руководителем и учредителем целой группы компаний «Экорос», которая занимается торговлей, перевозками, арендой и управлением недвижимостью: всё это она купила в 2021 году у одного петербургского предпринимателя. Выручка Кателкиной за год составила внушительные восемь миллиардов рублей, что обеспечило ей высокую 14-ю позицию в рейтинге.
ООО «НПО МИР»
ООО «РАССВЕТ-2000»
ООО ФИРМА «УТРО»
ООО «ДОБРОЛЁТ»
Валиков тоже впервые появился в рейтинге. Это один из соучредителей НПО «МИР» и ещё десятка компаний, чья совокупная выручка составила примерно полтора миллиарда. Ещё Александр Владимирович руководит ТСЖ «Куйбышевец-4», но это явно не главная причина его успеха. Кстати, в НПО Валиков занимает скромную должность «руководитель сектора аналитики и продвижения».
ООО «АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ»
ООО «АГРО-МАСТЕР»
Владелец ООО «Агро-Мастер» и ООО «Агро-Мастер Сибирь», дилеров крупных брендов сельхозтехники, которые работают с 1991 года. Стоимость активов Сергея Заболотских превышает 530 млн рублей. В рейтинге самых богатых омичей он занял 16-е место.
ООО ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ»
Возглавляет ООО «ПСК ОмскДизель» (это крупнейший в Омской области поставщик запчастей для КамАЗов и другой тяжелой техники). Кроме этого, Зубрилко занимается продажей самой техники и сервисом. В рейтинге самых богатых омичей он занял 17-е место.
ЗАО «ИРТЫШСКОЕ»
ООО «АГРОПРОМ»
ООО «АГРОПРОМ-АГРО»
ООО «АГРОХИМ-ГАРАНТ»
ООО «АГРО-ЦЕНТР»
ООО «СОЮЗ-ХИМ»
Сразу на 18-ю позицию поднялся новичок рейтинга Вадим Мельник — крупный акционер Иртышской птицефабрики, на которой прежде занимал должность главного агронома. С активами на 680 млн он получил за прошлый год 200 млн чистой прибыли.
ООО «ИФГ»
ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»
ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — КАЛАЧИНСК»
ООО «АК-АГРО»
ООО «СРЦ ПРОГРЕСС»
В качестве бизнес-партнера Дениса Стецкого Козлова владеет долями компаний «Омское продовольствие» и «Инвестиционная финансовая группа», а также несколькими омскими элеваторами. В рейтинге самых богатых омичей она занимает 19-ю строку с двумя миллиардами выручки.
ООО «ОМСКОЙЛ»
Учредитель ООО «Омскойл» — большой компании, которая специализируется на продукции из рапса (масле и шроте). При активах на 340 млн рублей Студеникин получил за год два миллиарда выручки. Это 20-е место в рейтинге.
ООО «СЛАДУНИЦА И К»
ООО «ЛАКОШЕ»
Владелец фабрики «Сладуница» Игорь Анатольевич Шестаков опустился из верхней части нашего рейтинга на 31-ю позицию. Однако на 21-й строке появился новичок, Юлия Дмитриевна Шестакова, соосновательница бизнеса, которая когда-то была гендиректором фабрики. Она является учредителем ещё и ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке и тоже занимающегося кондитерским производством. Её выручка составляет больше трёх миллиардов, а стоимость активов — почти 400 млн рублей.
ООО «ШИНА»
Учредитель и директор ООО «Шина», занимающегося восстановлением автомобильных шин, торговлей запчастями, перевозками. Выручка по итогам 2021 года составила больше двух млрд рублей. Дмитрий Пшеничников в рейтинге самых богатых омичей занял 22-е место.
ООО «ЗМК — СИБИРЬ»
ООО «ТПК „ТРАНСИНЖИНИРИНГ“»
Владеет ООО «ЗМК-Сибирь», которое управляет заводом модульных конструкций и поставляет продукцию для нефтегазовых гигантов — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и других корпораций. Выручка компании за прошедший год составила один млрд рублей, что обеспечило Рейнгольду 23-ю строку в рейтинге.
АО «„ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД „ОМСКИЙ“»
ООО «СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ»
ООО «ПК „ВЕРШИНА“»
Предприниматель родом из Казахстана ещё в 2016 году купил за 211 млн рублей племзавод «Омский». Этот актив обеспечил Адыгезалову видное место в бизнес-элите Омска. Вот и в 2022 году он 24-й в рейтинге: стоимость активов — 770 млн рублей, выручка — почти 870 миллионов.
ООО «АКВАТОРИЯ»
ООО «БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ООО «ВИТРАЖ»
ООО «ГАЛЕРЕЯ ТОРГОВЛИ»
ООО «КОМПАНИЯ „АГРОПРОМ“»
ООО «ОАЗ»
ООО «ОРБИТА»
ООО «ПИТОМНИК СИБИРИ»
ООО «ПРИБРЕЖНЫЙ»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА»
ООО «РП „ВАШ ДОМ“»
ООО «САНАТОРИЙ „РОДИНА“»
ООО «СДСК-2»
ООО «СИБИРСКИЙ ВОДОЁМ»
ООО «ССК»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»
ООО «ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ»
ООО «ТУРСИБ-Б»
ООО «УМСР-АВТО»
ООО «ФК»
ООО «ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТОРГОВЛИ»
ООО «ЩИТ»
Начав карьеру ещё в комсомоле, Валерий Кокорин стал основателем целой империи, в которую входят большая строительная компания «Континент», «Атриум-кино» и другие ценные активы. Любимый строитель первого омского губернатора Леонида Полежаева возводит здания и в соседнем Новосибирске. Сейчас он на 25-й строке в рейтинге богатейших омичей.
ООО «СК „НОВОСТРОЙ“»
ООО «СНК ХОЛДИНГ»
ООО «СНК-ПОСТАВКИ»
ООО «СНК-РОЗНИЦА»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»
ООО «ТД СНК»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДОМ НА УСПЕШНОЙ»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВКА-ДОМ3»
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МОСКОВКА-ДОМ4»
Директор торгового дома «СНК», ООО «СНК-Холдинг» и других компаний, которые специализируются на поставках стройматериалов. Приход в Омск крупных федеральных застройщиков «Брусника» и «Эталон» может сделать Царука ещё немного богаче, но и сейчас он 26-й.
ООО «ДОКТОР ДОБРЯКОВ,ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ»
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НА КОСАРЕВА»
ООО «МФ ДЕНТА ПЛЮС»
ООО «ПЛАНЕТА-ЦЕНТР»
ООО «СИБИРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «СПАРТА-МЕД ПРЕМИУМ»
ООО «СПАРТА-МЕД»
ООО «СТОМАТОЛОГИЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ»
ООО «СТОМАТОЛОГИЯ НА МОСКОВКЕ»
Опытный управленец и экономист работал в правительстве второго омского губернатора Виктора Назарова, но затем вернулся к занятию бизнесом (кстати, его партнёр — бывший директор департамента имущественных отношений омской мэрии Евгений Асташов). Триппель руководит ООО «Планета-Центр», которое занимается производством полимерной плёнки и гибкой упаковки с печатью, а ещё владеет рядом стоматологических клиник. Когда-то он был гендиректором «Омскшины».
ООО «СОЛЯНОЕ»
Крупный аграрий, руководящий ООО «Соляное», в полежаевские времена заседал в региональном парламенте, был заместителем губернатора, начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия, замначальника управления Ростехнадзора. В рейтинге богатейших омичей он 28-й.
ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»
Владеет 50-процентным пакетом акций ООО «Промэнергосервис» — компании, которая занимается электросетевым строительством и электромонтажом, участвует в сооружении крупных промышленных объектов по всей Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Размер выручки, кстати, существенно вырос по сравнению с прошлым годом: 929 млн рублей против 281. Это почётная 29-я позиция.
КФХ «ЛЮФТ»
ООО «ЛЮФТ»
Выходец из Казахстана, получивший в 90-е годы 24 гектара земли в Азовском районе, вырос до владельца крупного крестьянско-фермерского хозяйства. Сейчас Люфт — один из богатейших фермеров Омской области, и даже в общем рейтинге богатейших омичей занимает 30-е место. Стоимость его активов превышает миллиард рублей, а годовая выручка составляет 500 миллионов.
ООО «СЛАДУНИЦА»
Владелец фабрики «Сладуница», лидера кондитерского рынка всей Сибири, опустился на 31-ю позицию. Что ж, и это почётное место.
ООО «АГРОКОМ»
ООО «АКТИВ»
Сергей Белый — крупный игрок на рынке омской недвижимости. Он руководит ООО «Сибжилстрой-6» (в числе учредителей этой компании Юрий Гуринов), ООО «Омскрайстрой» и ООО «Модерн», которые занимаются арендой и управлением недвижимостью. Кроме того, Белый занимает должность гендиректора по общим вопросам АО «ЗСЖБ-6», является учредителем трёх десятков фирм, которые специализируются на перевозках, строительстве, сельском хозяйстве.
ООО «СМУ № 1»
ООО «СПЕЦПРОЕКТ»
ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР»
Владеет строительной компанией ООО «СМУ № 1» и ООО «Спецпроект», которое занимается недвижимостью. В новости Ольга Булатова попадает редко. В последний раз это случилось в далёком 2019-м, когда она погасила долги «Омскгражданпроекта» Ивана Любчича и тем самым не дала клану Фридманов завладеть зданием проектного института на улице Петра Некрасова в самом центре Омска.
ООО «АПХ АЛТАУР»
Брат Михаила Сутягинского вместе с ним основал когда-то группу компаний «Титан», потом руководил ООО «Западно-Сибирская компания «Титан», ООО «Аграрно-промышленная компания «Титан», ООО «Титан-Агро», агропромышленным холдингом «Алтаур». В прошлом году ему пришлось выплатить уголовный штраф из-за налоговых махинаций. В рейтинге самых богатых омичей Юрий Сутягинский занял 34-е место.
ООО «АГРОКОМ»
ООО «АКТИВ»
ООО «АТП-6»
ООО «АТП-ЖБ 6»
ООО «ГИТИЗ»
ООО «ДОМСТРОЙ-97»
ООО «ЗСЖБ № 6 — ЗАСТРОЙЩИК»
ООО «ИНТЕРЬЕРСЕРВИС-ПЛЮС»
ООО «ЛЮКССТРОЙ»
ООО «МОДЕРН»
ООО «НОВОСТРОЙ КПД РИЭЛТ»
ООО «ОМКРАЙСТРОЙ»
ООО «ОМСКСТРОЙМОНТАЖ-97»
ООО «СИБЖИЛСТРОЙ-6»
ООО «СК „СТРОЙ-ИНЖЕНИРИНГ“»
ООО «СК „ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА“»
ООО «СМУ-2 ЗАВОДА № 6»
ООО «СП-ПРОМ»
ООО «СТРОЙФУНДАМЕНТ-ОМСК»
ООО «ТЕХСПЕЦСТРОЙ ЖБ-6»
ООО «ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКТ»
ООО «УК „ЭЛИТА“»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПАРТНЕР“»
ООО «УПТК ЗАВОДА № 6»
ООО «ФГ „БИЗНЕС-АНАЛИТИКА“»
ООО «ФОРКОМ»
ООО «ЭЛИТА-СТРОЙ»
ООО «СМУ-1 ЗАВОДА № 6»
АО «ЗСЖБ № 6»
ООО «ЗСЖБ № 6-НОВОСИБИРСК»
ООО «КЕРАМЗИТ»
ООО «НОВОСТРОЙ КПД „АКАДЕМИЧЕСКИЙ“»
ООО «СТРОЙПЕРСПЕКТИВА»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „УЮТ“»
С 2003 года Юрий Гуринов руководит «ЗСЖБ-6» — одним из крупнейших строительных предприятий Омска. В целом его бизнес диверсифицирован, и даже конфликты с региональной и городской властью, участившиеся в последние годы, не мешают Гуринскому занимать высокие позиции во всех тематических рейтингах. В списке богатейших омичей 2021 года он 35-й.
ООО «БАУПРО»
ООО «ИСПОЛИН»
ООО «СНАБРЕМОНТ»
ООО «СТРОЙГРУПП»
Семенихин — глава ООО «Снабремонт», работающего под брендом сети строймагазинов «Стройбат» и торгующего лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Он является ещё и учредителем нескольких компаний, занимающихся торговлей и строительством. С полуторамиллиардной выручкой Алексей Семенихин занимает 36-ю строку рейтинга.
ООО «ГАРАНТ-РИТЕЙЛ»
ООО «ДОМАЛЕТО»
ООО «СИММЕТРИЯ»
ООО «СПК»
ООО ЗМК «РЯБИНА»
Начинал как рабочий на «Омском беконе», в 2006 году стал директором ООО «Алтайские колбасы». Некоторое время Дмитрий Брокле был партнёром Темури Латарии по «Рускому» как соучредитель нескольких компаний. Сейчас он — учредитель и директор «Сибирской полимерной компании», которая производит пищевую упаковку для крупных птицефабрик, а также строительный утеплитель.
ООО «АЙТИ-ФУД»
ООО «АКТИВ»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО «БОДРО»
ООО «ВЯТКА»
ООО «ДОМИК»
ООО «ИНВЕСТ»
ООО «ИНСАЙТ»
ООО «КАЙДЗЕН»
ООО «КК „ГЛОБУС“»
ООО «МЕТРОПОЛИС»
ООО «ОРНАТ»
ООО «ОСНОВА»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РЕНТА»
ООО «РИТМ»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ РЕГИОН»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ. СОМ»
ООО «УЛЬТРА-ОМСК»
Вместе с братом Дмитрием Андрей Колмогоров когда-то развивал сеть магазинов, в которых продавались сотовые телефоны. Сейчас он является совладельцем бренда «Суши-Маркет», под которым по всей стране работают сотни магазинов японской кухни. При активах на 370 млн рублей Колмогоров-старший получил за год 750 миллионов выручки, и сейчас он на 38-м месте.
ООО «БЕНАР-АВТО»
ООО «БИЗНЕС-ЦЕНТР»
ООО «НАША ШКОЛА»
ООО «СЕВЕРО-ДУБРОВСКИЙ КАРЬЕР»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СИБГРАД“»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ“»
ООО «ТЕПЛОДОМ»
ООО «ТРАСТ-ИНВЕСТ»
ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»
Один из крупнейших омских застройщиков. Его фирмы («Сибградстрой Инвест», «Сибгазстройдеталь», «Траст-Инвест») застраивали ЖК «Кузьминки», участвовали в решении проблемных вопросов с омскими дольщиками.
ООО АСП «КРАСНОДАРСКОЕ»
ООО УК «ЭЛАР»
Крупный аграрий из Нововаршавки, чья компания, АСП «Краснодарское», зарегистрирована в Павлоградском районе. Выручка «Краснодарского» за прошлый год составляет почти полмиллиарда рублей. Благодаря этому показателю Белимов на 40-м месте.
ООО «АГАТ»
ООО «ДИАМАНТ»
ООО «МАЛАХИТ»
ООО «ОНИКС»
ООО «САПФИР»
ООО «СИБМАКС»
ООО «СИБМАКС»
ООО «ЯШМА»
Владеет целой россыпью фирм с говорящими названиями — ООО «Агат», ООО «Диамант», ООО «Малахит», ООО «Оникс», ООО «Сапфир», ООО «Сибмакс», ООО «Сибмакс», ООО «Яшма». По размерам выручки Елизаров один из лучших (три с половиной миллиарда рублей), а в общем рейтинге он 41-й.
ООО «АРТОМ»
Учредитель и гендиректор компании «Артом», специализация которой — «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Почти полмиллиарда выручки и 42-я позиция.
ООО «АЛЕКСАНДР»
ООО «АЛЬТАИР»
ООО «АНЮТА»
ООО «МАЯК МОЛЛ»
ООО «МАЯК»
ООО «МЕРИДИАН»
ООО «ОТРАДА»
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ-2001»
В СМИ Мартьянову называют бухгалтером фирм Александра Шнейдмиллера, связанного с небезызвестным Виктором Шрейдером и ТК «Маяк»; по неподтверждённым данным, Шрейдеру она приходится свояченицей. Ещё Наталья Андреевна руководит ООО с красивым названием «Анюта». Стоимость активов Мартьяновой превышает миллиард рублей, в рейтинге она занимает 43-е место.
ООО «АРИС ГРУПП +»
ООО «АРИС ГРУПП»
ООО «ДИСКАВЕРИ»
ООО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ДИСКАВЕРИ»
ООО «ЭКО-ОТЕЛЬ ДИСКАВЕРИ»
Учредитель ООО «Арис Групп» (оптовая торговля лекарствами), «Арис Групп+» (ремонт электронного и оптического оборудования), турагентства «Дискавери», центра недвижимости «Дискавери». Всё это обеспечило Акчурину выручку в 880 млн рублей за прошлый год.
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „МЕРКУРИЙ“»
ООО «КАМНЕОБРАБОТКА»
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ЮГРА-СИТИ“»
ООО «АВТО — ТРЭЙС»
Ещё один видный представитель строительного бизнеса, чьё имя связано с компаниями «Меркурий» и «Омск-Трейс». Эти фирмы строили элитный ЖК «Новый пионер» в историческом центре Омска и 14-этажный бизнес-центр «Бульварное кольцо”. Бизнес Галынский ведёт совместно с сыном Игорем, в рейтинге он занимает 45-ю позицию.
АО «НИВА»
ООО «КОЛОС»
ООО «СЭЛ»
С далёкого 1981 года Пушкарёв руководит акционерным обществом «Нива», которое занимается сельхозпроизводством, а с 1998 года заседает в Законодательном собрании Омской области. Годовая выручка превысила 400 млн рублей, а вот активы Пушкарёва стоят в два раза больше.
ООО «ГРУППА А7»
ООО «СУТКЕСС»
ООО «ЮГРА-НЕОН»
Учредитель и директор компаний, которые специализируются на обустройстве месторождений. В частности, Короленко выполнил множество контрактов с «Роснефтью». Выручка принадлежащих ему фирм за прошлый год превысила миллиард. Правда, прибыль выглядит куда более скромно — «всего лишь» 94 млн рублей. Однако и с этими показателями Короленко занимает высокую 47-ю позицию.
ООО «АГРОКОМПЛЕКС „МАЯК“»
Сын Евгения Первухина, основавшего крупнейшее агропредприятие Оконешниковского района, продолжает дело отца. Игорь Первухин руководит агрокомплексом «Маяк». Его выручка за прошлый год превысила 340 млн рублей.
ООО «К-НИКОМ»
ООО «ТЕПЛОКУРОРТ»
ООО «АКВАКУЛЬТУРА ЗАУРАЛЬЯ»
Владеет несколькими фирмами — ООО «Аквакультура Зауралья», ООО «Теплокурорт», ООО ЦСР «Основа» (35%). Особенно примечательно ООО «К-Ником», которое специализируется на производстве кормов для рыбоводных хозяйств, в том числе в Европе, Азии и Америке. Стоимость принадлежащих Никифорову активов превышает 440 миллионов, выручка — больше 300 миллионов. Это 49-я позиция в списке богатейших омичей.
ООО «АЛЬТАИР»
Учредитель ООО «Альтаир», которое занимается оптовой торговлей топливом, рудами и металлами. Дела у него по-прежнему идут отлично: восемь с половиной млрд выручки, 50-я строка в рейтинге.
ООО «АВИАКОМПАНИЯ „ВЕЛЬТАЛЬ-АВИА“»
ООО «БИЗНЕС-ДЖЕТ ТЕХНИК»
ООО «ВЕЛЬТАЛЬ-АВИА»
Занимается авиаперевозками. Ему принадлежат ООО «Авиакомпания «Вельталь-Авиа», ООО «Бизнес-джет техник», ООО «Вельталь-Авиа». В рейтинге самых богатых омичей Андрей Коломоец занимает 51-е место с выручкой, превышающей миллиард рублей.
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
ООО «СТРОЙСЕРВИС-Б»
Сын Якова Вагнера, самого богатого омского дорожника, тоже ставший крупным игроком в этом бизнесе. Один из учредителей компании «Стройсервис» занимается строительством дорог, регулярно получает крупные госконтракты. В частности, Вагнер-младший строил мост на остров Русский на Дальнем Востоке, ремонтировал магистраль Москва — Минск.
АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ»
ООО «СОБИНВЕСТ»
ООО «МОСИНВЕСТ»
Владелец долей в Омском заводе металлоконтрукций и в ООО «Мосинвест» (кстати, этой фирмой руководит некто Елена Валерьевна Верховина), компаньон Сергея Куропаткина по холдингу «ОмЗМ». Всё это обеспечивает Верховину выручку в 780 млн и почётное 53-е место.
ООО «КРАСНОГОРСКИЙ КОЛОС»
Тазагуль Деркач — ещё один аграрий, который занимается растениеводством на юге Омской области, в Полтавском районе. Стоимость её активов превышает 600 млн рублей, а вот выручка относительно скромная — 290 миллионов. Такова, видимо, специфика агробизнеса.
ООО «АЙТИ-ФУД»
ООО «БОДРО»
ООО «ВЯТКА»
ООО «ДОМИК»
ООО «ИНВЕСТ»
ООО «ИНСАЙТ»
ООО «КК „ГЛОБУС“»
ООО «ОРНАТ»
ООО «ОСНОВА»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «РАЗВИТИЕ»
ООО «РЕНТА»
ООО «РИТМ»
ООО «СИЛА»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ РЕГИОН»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ»
ООО «СУШИ-МАРКЕТ. СОМ»
Второй из братьев Колмогоровых занимает 55-ю строчку рейтинга, как и в прошлом году. Если читатель забыл: «Суши-Маркет», сотни магазинов по всей России. Годовая выручка у Дмитрия — без малого полмиллиарда.
ООО «АГРО-ЛИДЕР»
ООО «ЯРОМИР»
ООО «АГРО-МАСТЕР»
Специализация Романа Заболотских — торговля сельскохозяйственной техникой. Этот бизнесмен является учредителем компаний «Яромир», «Агро-Лидер» и «Агро-Мастер», чья совокупная выручка — 860 млн рублей. Его компаньоны — Сергей Заболотских (отец) и Татьяна Заболотских.
КФХ «Кристина»
Крупный сельхозтоваропроизводитель, глава и учредитель КФХ «Кристина», которое выращивает зерновые в Марьяновском районе Омской области. В прошлом году его выручка превысила 430 миллионов, и это 57-я позиция.
ООО «КОМПАНИЯ „КАПИТАЛ“»
ООО «СЦК»
Когда-то Светлана Муравлёва руководила модным агентством «Стиль», но эта организация уже ликвидирована. Сейчас Муравлёва является учредителем двух компаний, чья специализация максимально далека от модельного бизнеса: ООО «СЦК» занимается «распиловкой и строганием древесины», ООО «Компания «Капитал» — производством целлюлозы и древесной массы. Активы этой бизнес-леди оцениваются в 220 млн рублей, а годовая выручка — в 750 с лишним миллионов.
ООО «ТРИУМФ ПЛАЗА»
ООО «ТРИУМФ-КОМПАНИ»
ООО «РАЗГУЛЯЕВ»
ООО «СВОЁ ДЕЛО»
Один из крупнейших рантье города. ООО «Разгуляев», торговый центр «Триумф» и другие активы, которые оцениваются суммарно в 380 млн рублей, обеспечили Агафоновой в прошлом году внушительные два миллиарда рублей.
ООО «НОВЫЙ КЛИМАТ»
ООО «НОВЫЙ КЛИМАТ»
ООО «СТРАТЕГ»
Топ-60 замыкает ещё один строитель — директор и учредитель компании с красноречивым названием «Стратег», а заодно с ней ООО «Новый климат». Вторая фирма занимается устройством инженерных систем в зданиях, причём она работала в том числе на олимпийских объектах в Сочи, а также в омском аэропорту, в общественно-деловом центре на Гагарина. Почти миллиард рублей выручки, активы на 140 миллионов — это 60-я позиция в рейтинге.
ООО «БЭЙС»
ООО «БЭЙС-КЕЙТЕРИНГ»
ООО «БЭЙС-МЕДИА»
ООО «БЭСТВУД ФАРМА»
ООО «МАСТЕРФАЙБР-ОМСК»
ООО «СТРОЙСИТИ»
ООО «ЧОП „ПАТРИОТ“»
Владеет крупной строительной компанией «Стройсити» и частью холдинга, работающего в сфере общественного питания, который включает в себя ресторан BASE, компанию BASE-кейтеринг, сеть суши-баров «Экспресс-суши», «сети вкусного питания» «Блинчик» и «Домашняя кулинария». Алексей Злацовский занял 61-е место в рейтинге самых богатых жителей Омской области.
ООО «БЭЙС»
ООО «БЭЙС-КЕЙТЕРИНГ»
ООО «БЭЙС-МЕДИА»
ООО «МАСТЕРФАЙБР-ОМСК»
ООО «НОВЫЙ БЭЙС»
ООО «СТРОЙСИТИ»
Сын бывшего главы облсуда и бывшего омбудсмена Василия Пронникова. Является компаньоном Алексея Злацовского по BASE и соседствует с ним в рейтинге. Его годовая выручка превышает 1,4 млрд рублей.
ООО «НАФТА»
ООО «ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Владелец ООО «Нафта» и половины ООО «Инвест менеджмент». Юрий Гарин работает на рынке ГСМ, и его выручка за прошлый год составила огромную сумму — 13 млрд рублей.
ООО «ГИСТОЛАБ ЭКСПЕРТ»
ООО «ОЭСК»
ООО «РЕСУРС-АГРО»
ООО «СИБСТРОЙЭНЕРГО»
ООО «СМС»
ООО «ТД „СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ“»
ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «ТФ „МОМЕНТ“»
ООО «ТЭК»
ООО «Ф-ЛАБ»
Сын Александра Владимировича Антропенко, главы инвестиционной компании «Основа-Холдинг», и брат Игоря Антропенко, депутата Государственной думы, обладателя ряда значимых активов (он в рейтинге 82-й). Александр Александрович является учредителем ООО «Тепловая компания» и ряда других фирм, а также руководит детской городской поликлиникой № 7.
ООО «ТК АНДА»
Директор и учредитель компании «Анда», которая занимается торговлей пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями. Выручка в полтора миллиарда обеспечила ему 65-ю позицию в рейтинге.
ООО «НИВА»
ООО «ДИОРИТ»
Аграрий из Горьковского района Омской области, директор и учредитель ООО «Нива» (зерновые) и «Диорит» (перевозки). Стоимость активов Бондаренко — 300 млн рублей. Годовая выручка — 365 миллионов.
ООО «АМА»
ООО «ЗЕЛЕНЫЕ ЛУГА»
ООО «МИК»
ООО «МСК ОМСК»
Предприниматель родился в селе Чистополье Северо-Казахстанской области, окончил Кокшетауский пединститут, но позже осел в Омске. Когда-то исчез вместе с Сергеем Калининым. Валерий Маначинский развивал «Милком». Из этой компании он вышел, но в молочном бизнесе остался. Сейчас он — учредитель и глава ООО «МСК-Омск».
АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ»
Сергей Куропаткин тоже родом из Казахстана, где его отец когда-то руководил крупными стройтрестами и стал почётным гражданином Северо-Казахстанской области. Куропаткин-младший окончил омский политехнический институт, работал инженером, а потом ушёл в бизнес, основав «ОмЗМ-Холдинг». Он является генеральным директором Омского завода металлоконструкций, владельцем «КИТ-Интерьера». В списке богатейших омичей занимает 68-ю позицию.
ООО «АЛМА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ДЖЕМС ВОСТОК»
ООО «ДЖЕМС ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Представитель IT-индустрии, владеющий ООО «Алма Девелопмент», ООО «Джемс Восток» и ООО «Джемс Девелопмент». Общая стоимость его активов — полмиллиарда рублей.
ООО «ИНТЕРТЕХСЕРВИС»
Учредитель и генеральный директор компании «Интертехсервис», которая занимается «оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства». Годовая выручка составляет 913 миллионов, это 70-я позиция в рейтинге.
ООО «ОСНОВА»
ООО «СИБИРСКАЯ МЕЛЬНИЦА»
ООО «СИБИРСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ООО «СИБИРСКИЙ КХП»ООО «ЮКОН»
Бизнесмен из Марьяновского района Омской области, генеральный директор «Сибирского комбината хлебопродуктов». С прошлого года Баринов возглавляет региональную Ассоциацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ЛЮБИНСКАЯ»
Учредитель Любинской птицефабрики, которая регулярно попадает в новости из-за чехарды в руководстве. Стоимость его активов 220 млн рублей, годовая выручка — 680 миллионов. В нашем рейтинге Айк Калачян на 72-й строке.
ООО «ПРИНЦИП-55»
ООО «РЕГИОН»
ООО «САТУРН»
ООО «СЕРВИС»
Владелец ряда компаний, которые торгуют строительными и мебельными материалами, занимаются строительством. Их совокупная годовая выручка превышает 780 млн рублей.
ООО «ПРОМРЕСУРСЫ»
ООО «СЕЛЬХОЗРЕСУРСЫ»
На 74-й строке в рейтинге аграрий из Нижней Омки, владелец двух ООО с характерными названиями — «Сельхозресурсы» (выращивание зерновых) и «Промресурсы» (торговля металлическими изделиями). Стоимость активов 240 млн, размер годовой выручки — почти 600 млн.
ООО «ОМСК САЙДИНГ ИНВЕСТ»
Генеральный директор фирмы «Омск Сайдинг Инвест», которая занимается производством материалов из рулонной стали. Кроме того, Хусайн Закриев — застройщик парка развлечений «Вокруг света» на Зелёном острове. Выручка его компании превышает полтора миллиарда рублей, и это 75-я строка в рейтинге.
ООО «ТПК БОРНЭО-СТРОЙ»
ООО «СИБСТРОЙМОНТАЖ»
Учредитель и директор компаний «Борнэо-Строй» («торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой») и «Сибстроймонтаж». С годовой выручкой 670 млн рублей Сергей Болюбаш занимает 76-ю позицию.
ООО НПССС «СИБИРСКИЕ МАСЛО-СЕМЕНА»
Директор элитного семеноводческого хозяйства «Сибирская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта и учредитель компании «Сибирские масло-семена».
ООО «АГРОХОЛДИНГ-СТАРГОРОД»
ООО «ДИРЕКЦИЯ ДЕТСКОГО САДА „СТАРГОРОД“»
ООО «ЗАГОРОДНЫЙ-2»
ООО «КАФЕ „БЕРЕЗКА“»
ООО «КСМ „ОМСКИЙ“»
ООО «КСМ СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН — ТЕХ»
ООО «СПК „КСМ“»
ООО «СТАРГОРОД-АГРО»
ООО «ТУРИСТ»
ООО «УК „СТАРГОРОД“»
ООО СЗ КСМ «СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
ООО СПК СЗ «ПРИБРЕЖНЫЙ»
Заслуженный строитель Омской области. Михаил Ольшанский является учредителем и руководителем комбината строительных материалов «Сибирский железобетон», расположенного в поселке Загородном. Также он значится в собственниках комбината строительных материалов «Омский», ООО «СПК «КСМ» и других компаний. Его сын Виталий стал учредителем дилерского центра BMW и KIA «Барс Запад».
ООО «СИБЗАВОДАГРО»
Учредитель «Сибзаводагро» — компании, производящей сельхозтехнику. Активы Николая Алексеенко стоят почти 200 млн рублей, годовая выручка превышает 780 миллионов. Это 79-я позиция в рейтинге.
ООО «ПКЦ „БАЗИС“»
ООО «ЗСК № 1»
ООО «УМ ЗСЖБ № 1»
Татьяна Золотова является учредителем двух компаний, которыми руководит Олег Борисович Золотов, — «Базис» и «ЗСЖБ №1». В списке богатейших омичей она 80-я.
ООО «АГРО-МАСТЕР»
ООО «АГРО-МАСТЕР СИБИРЬ»
Учредитель и директор двух компаний, которые занимаются оптовыми продажами сельхозтехники, — «Агро-Мастер» и «Агро-Мастер Сибирь». с 640 млн рублей выручки Тамара Ищенко на 81-м месте.
ОАО «ГОСТИНИЦА „СИБИРЬ“»
ООО «КПМ»
ООО «ЛУЧ»
ООО «ОМСКЭЛЕКТРОТЕХ»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ „СТАТУС“»
ООО «ЯРШПОН»
Игорь Александрович — ещё один представитель талантливой семьи. Он работал директором по развитию отцовской компании «Основа Холдинг», принято считать, что он связан с гостиницей «Ибис. Сибирь» и «Электромеханическим заводом». Параллельно развивается его политическая карьера: Антропенко успел побыть депутатом Городского совета и Законодательного собрания, а теперь заседает в Госдуме. Важно отметить: с того момента, как он попал в федеральный парламент, его бизнесами занимается доверительный управляющий с той же фамилией. Зовут управляющего Инна Николаевна.
ООО «СИБРОС»
Крупный дорожный строитель, владеющий ООО «Сиброс» и ООО «Сибтранс». В прошлом году Григорян купил у омского ДОСААФ бывший гостиничный комплекс «Восход» за 67 млн рублей. Его выручка за прошлый год превышает два млрд, а по суммарным показателям Григорян на 83-м месте.
ООО «КБ „ТЕХНОЛОГИЯ“»
ООО «КБ ТЕХНОЛОГИЯ-СИБИРЬ»
ООО «СВАРОГ»
Александр Куприй владеет конструкторским бюро «Технология». В рейтинге богатейших омичей он занимает 84-ю строку.
ООО «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ОМСК»
Компания Василия Черемисина ООО «Таврида Электрик Омск» занимается оптовой торговлей электротехническим оборудованием. 800 млн выручки при активах на 120 миллионов — это прекрасные показатели, которые обеспечивают Черемисину 85-е место.
ООО «МЕДЛАЙН»
Владимир Шевченко — видный игрок на омском фармацевтическом рынке. 760 млн рублей выручки, 86-я позиция.
ООО «ТД „МОЛИС“»
ООО «МИЛКОМ»
Учредитель «ЗСЖБ №6-Застройщик» и ряда других фирм, занимающихся производством стройматериалов и перевозками. Он занимает 87-ю строку в рейтинге.
ООО «АГРО-МАСТЕР»
Один из учредителей ООО «Агро-Мастер», компаньон Тамары Ищенко с 81-й позиции рейтинга. При сопоставимых размерах активов и выручки у Заболотских несколько меньше прибыль, а потому она только 88-я.
ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»
ООО «КОМПАНИЯ „САПСАН“»
ООО «ХУБЕРТУС»
Руководитель ООО «Промэнергосервис» и ООО «Сапсан». Первая из этих компаний строит электростанции, а вторая, вопреки названию, разводит кроликов. 460 млн рублей выручки, 89-я позиция.
ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС»
Одна из соучредителей «Промэнергосервиса» расположилась в рейтинге сразу после своего компаньона. Все основные показатели Ирины Соловьёвой очень близки к показателям Дмитрия Лило.
ООО «ГОРКИ»
ООО «ДЖЕТ ЛОГИСТИК»
ООО «СИБИРЬ ИМПЭКС»
ООО «ЧЕМПИОН»
Учредитель ряда компаний во главе с ООО «Сибирь Импэкс», которое занимается оптовой торговлей. Годовая выручка превышает четыре млрд рублей, прибыль составляет 44 миллионна. Это 91-й строка в рейтинге.
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
Совладелица и главбух компании «Стройсервис» занимает в рейтинге богатейших омичей 92-ю позицию.
АО «НИВА»
ООО «КОЛОС»
ООО «СЭЛ»
АО «ПАВЛОГРАДСКОЕ ХПП»
Аграрий из Русско-Полянского района, сын и компаньон Владимира Пушкарёва. АО «Раздольное», прописанное в Светлом переулке села Солнечное, принесло Дмитрию Пушкарёву в прошлом году 50 млн чистой прибыли.
ООО «АКВАРИО»
ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ»
ООО «ЛАДА»
ООО «РИВЬЕРА»
ООО «СТРОЙПОДРЯД»
ООО «ЮЛИЯ И К»
Один из главных игроков на омском строительном рынке, директор группы предприятий «Стройподряд». Один срок Сергей Оркиш заседал в Законодательном собрании Омской области, но дальше этого в своей политической карьере не пошёл. В рейтинге богатейших омичей он на 94-й позиции.
ООО «БЕЛОСТОК»
Аграрий из Одесского района, директор ООО «Белосток». Стоимость активов Владимира Шнайдера превышает 300 млн рублей, а его прибыль за прошлый год составила почти 75 миллионов.
ООО «Полюшка»
Крупный аграрий из Любинского района, учредитель ООО «Полюшка». 230 млн годовой выручки, 96-я позиция в рейтинге.
ООО «КОМПАНИЯ „КАПИТАЛ“»
Учредитель компании «Капитал», которая занимается производством целлюлозы и древесной массы. Её выручка превышает полмиллиарда, прибыль — 80 млн рублей.
ООО «КОМПАНИЯ „КАПИТАЛ“»
ООО «СЦК»
ООО «ГОФРА-СТАНДАРТ»
Бывший директор Омского нефтезавода, компаньон Натальи Марчук по «Капиталу», владелец 28% ООО «Гофра-стандарт» (производство гофрированной бумаги и картона) и 20% ООО «СЦК» (распиловка и строгание древесины). Его годовая выручка тоже превышает 500 млн рублей. Александр Мелинг в рейтинге на 98-м месте.
ООО «Атриа»
Владелица ООО «Атриа», которое занимается продажей газа и нефтепродуктов. В рейтинге самых богатых омичей Тамара Драчева занимает 99 место.
ОАО «ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
Когда-то Райнгольд Фрик пришёл в качестве главного инженера на омскую макаронную фабрику, а позже стал генеральным директором и основным акционером предприятия. В 2019 году он передал руководство фабрикой сыну Александру, но сохранил за собой треть акций. В списке самых богатых омичей Фрик-старший замыкает первую сотню.